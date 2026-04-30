Moneda euro a înregistrat un nou record istoric, ajungând la 5,14 lei, în creștere cu 0,04 lei față de ședința precedentă, când a fost depășit pragul de 5,10 lei. Nivelul actual depășește și maximul anterior din mai 2025, de 5,12 lei, marcând astfel un nou moment de referință pentru piața valutară.

Evoluția cursului ar putea avea efecte în economie, inclusiv asupra dobânzilor plătite de români, cu posibile creșteri ale ratelor bancare, dar și asupra datoriei externe, în condițiile în care România are o expunere semnificativă în euro.

De asemenea, există riscul unei presiuni inflaționiste în perioada următoare, având în vedere că o mare parte dintre produsele de consum sunt influențate de fluctuațiile valutare. În acest context, analiștii estimează că nivelul actual ar putea persista între șase și doisprezece luni, existând chiar scenarii în care euro ar putea urca până la 5,17 lei.

Moneda națională a înregistrat joi, 30 aprilie, o depreciere importantă, potrivit cursului publicat de Banca Națională a României. Euro a fost cotat la 5,1417 lei, în creștere cu 0,0413 lei față de ședința precedentă, când se afla la 5,1004 lei.

Și dolarul american a continuat tendința de apreciere, ajungând la 4,3965 lei, de la 4,3595 lei în ziua anterioară. Francul elvețian a urcat la 5,5821 lei, iar lira sterlină s-a apreciat până la 5,9370 lei.

În același timp, gramul de aur a consemnat o creștere semnificativă, fiind cotat la 653,5585 lei, față de 638,3798 lei în ședința precedentă, ceea ce indică presiuni pe piața financiară și evoluții ascendente pe principalele valute și active de refugiu.

Economistul Adrian Negrescu a declarat joi, la Antena 3 CNN, că euro ar putea ajunge la 6 lei dacă actuala criză politică nu este oprită.

El a explicat că Banca Națională a României nu mai dispune de aceeași capacitate de a susține moneda națională, afirmând că ar fi fost deja utilizate sume importante, estimate la aproximativ un miliard de euro, pentru menținerea unui curs afectat puternic de instabilitate.

Adrian Negrescu, consultant economic: Ajungem la 10 lei pe litru pentru motorină. O veste proastă nu vine niciodată singură, mă uitam pe cursul interbancar acum și dolarul crește la 4,38 de lei. Altfel spus, vom importa mai scump petrolul ăla pe care îl rafinăm și-l transformăm în benzină și motorină.

Din această perspectivă sunt mai multe vești proaște: cursul euro se duce spre 5,2 lei pe pentru un euro și asta confirmă faptul că vom asista probabil la o depricere controlată a monedei naționale în perioada următoare. Banca Națională nu poate cheltui miliarde de euro pentru a apăra un curs care este afectat puternic de această criză politică. Investitorii scot banii din România. Se întâmplă acest lucru și de aceea este nevoie ca această criză se termină mai repede, pentru că altfel putem ajunge la 6 lei pentru un euro foarte repede, dacă mergem în ritmul ăsta.

De aceea este absolut esențial ca săptămâna viitoare să știm concret cine conduce România și dacă își mai menține planurile de reformă, de reducere a cheltuielilor publice, pentru că altfel, din păcate, alternativa ne duce din ce în ce mai mult spre FMI.

Economistul Adrian Negrescu a declarat că Banca Națională a României ar fi intervenit semnificativ pe piață, cheltuind sume importante pentru a menține cursul leu-euro în jurul nivelului de 5,09 lei, iar ulterior cursul a continuat să crească, ajungând spre 5,13–5,14 lei.

El a explicat că aceste intervenții nu pot continua la nesfârșit și că este nevoie de mesaje de stabilitate din partea clasei politice, inclusiv din partea președintelui și a premierului, pentru a calma piețele financiare.

Negrescu a atras atenția că nivelul ridicat de incertitudine se reflectă deja în costurile de finanțare ale statului, cu dobânzi de aproximativ 7,4%, ceea ce ar însemna cheltuieli suplimentare de sute de milioane de euro anual.

În opinia sa, dacă tensiunile politice continuă, România ar putea intra într-o situație de risc economic major, comparabilă cu episoade de criză din alte state europene, precum Grecia, din cauza instabilității și a presiunii asupra finanțelor publice.