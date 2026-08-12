Bulgaria a ajuns la o diferență uriașă între importuri și exporturi. Ce arată cifrele

Importurile de bunuri ale Bulgariei au înregistrat o creștere mai rapidă decât exporturile în primele șase luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor preliminare publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În perioada ianuarie – iunie 2026, exporturile de bunuri din Bulgaria către țări terțe au crescut cu 5,1% față de primele șase luni ale anului anterior și au ajuns la 7.961.000 de euro.

Principalii parteneri comerciali ai țării pentru exporturile către țări terțe au fost Turcia, China, Serbia, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Republica Macedonia de Nord și Ucraina.

Aceste șapte piețe au reprezentat 48,4% din exporturile Bulgariei către țări terțe, conform datelor preliminare ale INS. În iunie 2026, exporturile de bunuri către țări terțe au crescut cu 10,1% comparativ cu aceeași lună din 2025 și s-au ridicat la 1.463.600 de euro, potrivit celor relatate de econ.bg

Datele statistice arată și evoluția comerțului exterior din aceeași perioadă a anului precedent. În intervalul ianuarie – iunie 2025, exporturile de bunuri ale Bulgariei către țări terțe au scăzut cu 3,6% față de perioada similară din 2024. În iunie 2025, exporturile către aceste piețe au crescut cu 0,9% comparativ cu aceeași lună a anului anterior.

În cazul importurilor, avansul a fost considerabil mai mare în primele șase luni din 2026. Importurile de bunuri din țări terțe au crescut cu 25,7% față de perioada ianuarie – iunie 2025 și au ajuns la 13.480.100 EUR, la prețuri CIF.

Cele mai mari valori ale importurilor au fost înregistrate pentru mărfurile provenite din Turcia, China, Kazahstan și Serbia. În iunie 2026, importurile Bulgariei din țări terțe au crescut cu 40,4% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 2.416.800 EUR.

În perioada ianuarie – iunie 2025, importurile de bunuri din țări terțe crescuseră cu 5,5% față de aceeași perioadă din 2024, în timp ce în iunie 2025 acestea au scăzut cu 3,1% comparativ cu aceeași lună a anului precedent.

Balanța comercială externă a Bulgariei cu țările terțe, calculată ca diferență între exporturile FOB și importurile CIF, a fost negativă în primele șase luni din 2026. Deficitul comercial pentru perioada ianuarie – iunie s-a ridicat la 5.519.100 EUR.

Și în luna iunie 2026, balanța comercială externă cu țările terțe a fost negativă, deficitul ajungând la 953,2 milioane EUR. Evoluția reflectă diferența dintre valoarea mărfurilor exportate și cea a bunurilor importate din afara pieței europene.

Datele INS includ și comerțul cu mărfuri realizat de Bulgaria cu statele membre ale Uniunii Europene, astfel încât imaginea totală a schimburilor comerciale este mai amplă decât cea aferentă relațiilor cu țările terțe.

În perioada ianuarie – iunie 2026, Bulgaria a exportat mărfuri în valoare totală de 22.968.400 de euro. Valoarea este cu 8,5% mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă a anului 2025.

În iunie 2026, exporturile totale de mărfuri ale Bulgariei au ajuns la 4.164.800 de euro, în creștere cu 13,7% față de aceeași lună a anului precedent. Importurile au avut însă un ritm de creștere superior.

În primele șase luni ale anului, Bulgaria a importat mărfuri în valoare totală de 29.381.200 de euro, la prețuri CIF, cu 14,4% peste nivelul consemnat în aceeași perioadă din 2025. În iunie 2026, importurile totale de mărfuri au crescut cu 22,1% față de iunie 2025 și au însumat 5.175.500 de euro.

Balanța comercială externă totală a Bulgariei, calculată ca diferență între exporturile FOB și importurile CIF, a fost negativă în perioada ianuarie – iunie 2026, la valoarea de 6.412.800 euro. În iunie 2026, soldul comercial total a fost, de asemenea, negativ, deficitul ajungând la 1.010.700 euro.