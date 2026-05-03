Mulți proprietari de mașini cred că orice pagubă produsă autoturismului poate fi acoperită prin asigurarea obligatorie RCA, însă acest lucru nu este valabil în caz de furtună sau al obiectelor căzute.

RCA-ul poate fi folosit doar în cazul unui accident rutier produs de un alt vehicul asigurat. Dacă peste mașină cade un copac, un acoperiș sau un stâlp smuls de vânt, această poliță nu oferă despăgubiri.

În astfel de situații, singura variantă rapidă de recuperare a banilor poate fi polița CASCO, însă doar dacă aceasta include riscuri precum fenomene naturale, furtună, vijelie, grindină, căderea obiectelor sau greutatea zăpezii.

Dacă aceste clauze există în contract, șoferul poate solicita despăgubiri direct de la asigurator.

Dacă un arbore aflat pe domeniul public cade peste o mașină, răspunderea poate aparține instituției care administrează zona respectivă. Poate fi vorba despre primărie, consiliul local, consiliul județean sau administratorul drumului.

Aceeași regulă se aplică și în cazul indicatoarelor rutiere, semafoarelor, panourilor sau altor elemente de infrastructură desprinse din cauza vântului puternic.

Pentru a obține despăgubiri, proprietarul mașinii trebuie să demonstreze că obiectul se afla în administrarea acelei instituții și că exista o problemă care putea fi observată sau prevenită.

De exemplu, dacă arborele era uscat, înclinat sau avea crengi rupte de mai mult timp, se poate susține că autoritatea nu și-a îndeplinit obligația de întreținere și verificare.

În aceste cazuri, despăgubirea nu vine automat, iar șoferul trebuie, de regulă, să acționeze instituția în instanță.

Situația este similară și atunci când o bucată de acoperiș se desprinde și cade peste mașină.

Dacă elementul provine de la un bloc, răspunderea poate reveni proprietarului apartamentului, asociației de proprietari sau administratorului clădirii. Dacă provine de la o casă, răspunderea poate fi a proprietarului imobilului.

Totuși, simpla producere a pagubei nu este suficientă. Șoferul trebuie să demonstreze că exista o neglijență clară și că incidentul putea fi evitat.

Acest lucru se poate face prin expertize tehnice, declarații de martori, imagini video sau alte probe care arată că acoperișul era deteriorat ori că nu au fost luate măsuri de siguranță.

Dacă se dovedește că proprietarul a respectat toate obligațiile, iar furtuna a fost un fenomen extrem imposibil de prevenit, acesta poate fi exonerat de răspundere.

În cazul unei polițe CASCO, deschiderea dosarului de daună presupune prezentarea unor dovezi clare privind incidentul. Cu cât documentarea este făcută mai repede și mai clar, cu atât cresc șansele ca despăgubirea să fie obținută fără complicații suplimentare.

Șoferul trebuie să facă fotografii cu mașina avariată, cu locul unde era parcată și cu obiectul care a produs paguba. Aceste imagini pot deveni esențiale atât pentru asigurator, cât și pentru un eventual proces.

De asemenea, firma de asigurări poate solicita procesul-verbal de constatare întocmit de Poliție sau de Pompieri, în funcție de situație.