Testarea cu aparatul etilotest nu apare doar după accidente rutiere sau atunci când există semne evidente de consum. Polițistul rutier poate solicita verificarea și în timpul unui control obișnuit, în cadrul unui filtru de rutină sau atunci când există suspiciuni privind consumul de alcool.

Acest lucru se poate întâmpla dacă șoferul are un comportament suspect în trafic, dacă există recipiente de alcool în mașină sau dacă polițistul observă semne care justifică verificarea.

Aparatul folosit este etilotestul, iar acesta măsoară concentrația de alcool în aerul expirat. Rezultatul nu stabilește singur întreaga răspundere penală, dar este primul pas care poate schimba complet situația juridică.

Mulți cred că testarea este opțională sau că poate fi tratată ca o simplă alegere personală. Din punct de vedere legal, lucrurile nu stau așa.

În practică, nimeni nu te poate obliga fizic să sufli în aparat. Asta nu înseamnă însă că refuzul rezolvă problema sau că poliția nu mai poate continua verificarea.

Dacă refuzi etilotestul, polițistul poate dispune conducerea la o unitate medicală pentru recoltarea mostrelor biologice. Acolo se stabilește alcoolemia oficială, pe baza analizelor de sânge.

Mulți șoferi confundă refuzul etilotestului cu refuzul total al verificării. Sunt două lucruri diferite. Dacă refuzi să sufli, dar accepți imediat recoltarea probelor biologice, situația juridică este diferită față de cazul în care refuzi complet orice verificare.

Problema gravă apare la pasul următor.

Articolul 337 din Codul penal reglementează expres infracțiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Aici nu mai vorbim despre amendă rutieră sau suspendarea permisului, ci despre dosar penal. Pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 1 la 5 ani.

Legea tratează foarte sever această situație tocmai pentru a împiedica evitarea stabilirii alcoolemiei. Practic, statul consideră că refuzul complet nu trebuie să devină o metodă de evitare a răspunderii.

Mulți șoferi ajung exact aici din cauza ideii greșite că „dacă refuz, nu mai pot demonstra nimic”. În realitate, refuzul total poate fi mai grav decât rezultatul testului.

Trebuie reținut faptul că nu orice rezultat pozitiv înseamnă dosar penal. Dacă etilotestul indică o valoare între 0,01 mg/l și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapta este tratată ca o contravenție. Asta înseamnă amendă și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

În 2026, sancțiunea se încadrează la 9–20 puncte-amendă, ceea ce poate însemna o sumă de peste 4.000 de lei, în funcție de punctul de amendă aplicabil.

Dacă șoferul este implicat și într-un accident rutier, perioada de suspendare poate deveni mai mare, iar analiza situației devine mai complicată. Aceasta este zona în care mulți cred că „merge și așa”, dar consecințele sunt deja serioase.

Când valoarea indicată de etilotest depășește 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, procedura se schimbă. Polițistul conduce șoferul la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Acolo se stabilește alcoolemia din sânge, iar încadrarea juridică finală depinde de acest rezultat.

Dacă alcoolemia depășește 0,80 g/l alcool pur în sânge, se aplică articolul 336 din Codul penal privind conducerea sub influența alcoolului. Pedeapsa poate fi închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă penală.

Din acest moment nu mai discutăm despre o simplă suspendare a permisului, ci despre consecințe penale reale.

Există și situații în care prima testare indică o valoare foarte mică. Dacă aparatul arată între 0,01 mg/l și 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul poate solicita repetarea testului după 15 minute.

Rezultatul celei de-a doua testări este cel care se ia în calcul oficial. Dacă la retestare valoarea devine zero, șoferul își poate continua deplasarea fără sancțiuni.

Această regulă este importantă pentru situațiile-limită, unde apar suspiciuni legate de anumite produse consumate anterior sau de erori de măsurare.

Aici apare cea mai mare confuzie. Refuzul de a sufla în aparat nu înseamnă automat infracțiune, dacă accepți imediat recoltarea probelor biologice la spital.

Problema penală apare atunci când refuzi complet verificarea sau te sustragi de la prelevarea mostrelor. Mulți șoferi tratează aceste situații ca fiind identice, dar legea le diferențiază foarte clar.

Exact această neînțelegere generează numeroase dosare penale și consecințe mult mai grave decât cele anticipate.

Ceea ce trebuie reținut este că poți refuza să sufli în aparat, dar asta nu înseamnă că procedura se oprește. Dacă refuzi și recoltarea probelor biologice, intri direct în zona penală și riști pedeapsa cu închisoarea.

Ideea că „mai bine refuz și scap” este una dintre cele mai costisitoare greșeli pe care le poate face un șofer.