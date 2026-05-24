Prima confuzie apare chiar de aici. Dacă permisul este valabil, dar nu îl ai asupra ta în momentul controlului, dreptul de a conduce există în continuare. Problema este că nu poți prezenta documentul atunci când polițistul îl solicită.

În schimb, dacă data de valabilitate înscrisă pe permis a fost depășită, situația este complet diferită. Din acel moment, documentul nu mai este valabil pentru conducerea pe drumurile publice.

Mulți șoferi află că permisul a expirat doar în urma unui control de rutină sau când au nevoie de document pentru alte formalități. Totuși, legea nu face diferența între o expirare de câteva zile și una de câteva luni.

Una dintre cele mai răspândite idei este că șoferul mai poate conduce o perioadă după data expirării. Legislația rutieră nu prevede însă o asemenea excepție.

Din momentul în care termenul de valabilitate a fost depășit, permisul nu mai este considerat valabil. Cu alte cuvinte, chiar și o singură zi după expirare poate atrage sancțiunile prevăzute de lege.

Conducerea unui autovehicul cu permis a cărui valabilitate a expirat este prevăzută de OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și constituie contravenție.

Potrivit art. 101 alin. (1) pct. 18 din OUG 195/2002, fapta se sancționează cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni. Conform art. 98 alin. (4) lit. c) din același act normativ, clasa a III-a cuprinde între 6 și 8 puncte-amendă.

În prezent, valoarea punctului-amendă este de 202,5 lei, ceea ce înseamnă că amenda poate varia între 1.215 lei și 1.620 lei.

Vestea bună este că simpla expirare a valabilității administrative nu obligă șoferul să susțină din nou examenul auto.

În mod obișnuit, procedura presupune efectuarea fișei medicale și depunerea documentelor necesare la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Pentru majoritatea șoferilor, procesul este unul administrativ și se finalizează prin emiterea unui nou permis.

Mulți confundă această situație cu anularea permisului sau cu pierderea dreptului de a conduce, cazuri în care regulile sunt diferite și pot implica susținerea unui nou examen. În cazul expirării obișnuite, regula generală este preschimbarea documentului.

Situația este diferită atunci când permisul este valabil, dar a rămas acasă. Conform art. 35 alin. (2) din OUG 195/2002, conducătorii de autovehicule sunt obligați să aibă asupra lor permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și celelalte documente prevăzute de lege și să le prezinte la cererea polițistului rutier.

Prin urmare, chiar dacă polițistul poate verifica existența permisului în bazele de date, obligația legală de a avea documentul asupra ta continuă să existe.

Mulți șoferi cred că simpla verificare electronică rezolvă situația și exclude orice sancțiune. În prezent, legea prevede în continuare obligația de prezentare a documentului.

Nerespectarea obligației de a avea asupra ta permisul de conducere constituie contravenție. Potrivit art. 101 alin. (1) pct. 18 din OUG 195/2002, fapta este sancționată cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni.

Asta înseamnă între 6 și 8 puncte-amendă, respectiv între 1.215 lei și 1.620 lei la valoarea actuală a punctului-amendă. Este una dintre sancțiunile pe care mulți șoferi le consideră disproporționate în raport cu gravitatea faptei, însă acestea sunt prevederile aflate în vigoare.

Aceasta este probabil cea mai mare confuzie întâlnită în practică. Dacă permisul există și este valabil, dar nu este prezentat la control pentru că a fost uitat acasă, discutăm despre o contravenție.

Nu vorbim despre infracțiunea de conducere fără permis prevăzută de art. 335 din Codul penal.

Infracțiunea apare în situații precum conducerea fără a deține permis pentru categoria respectivă, conducerea după anularea permisului sau conducerea în perioada în care exercitarea dreptului de a conduce este suspendată în condițiile prevăzute de lege.

Diferența este esențială, deoarece într-un caz discutăm despre o amendă contravențională, iar în celălalt despre răspundere penală.

În ultimii ani au existat inițiative legislative prin care verificarea permisului să se facă direct în bazele de date ale autorităților, fără sancționarea șoferului care nu are documentul fizic asupra sa.

Argumentul principal este că polițistul poate verifica instantaneu existența și valabilitatea permisului, iar lipsa documentului fizic nu mai produce aceleași dificultăți ca în trecut.

Totuși, până la eventuale modificări legislative, șoferii trebuie să respecte regulile aflate în vigoare și să aibă asupra lor documentele cerute de lege.

Pentru mulți conducători auto, permisul de conducere devine un document la care nu se mai uită ani întregi. Problemele apar exact atunci când data de expirare este depășită sau când documentul nu se află asupra șoferului în momentul unui control.

Deși cele două situații sunt uneori confundate, legea le tratează diferit. Un permis valabil uitat acasă nu înseamnă lipsa dreptului de a conduce, însă poate atrage amendă. În schimb, conducerea cu permis expirat înseamnă folosirea unui document care nu mai este valabil și poate genera sancțiuni mai serioase.