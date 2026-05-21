Prin acest acord, România va avea acces la o finanțare europeană de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană în cadrul instrumentului SAFE, după Polonia. Programul este destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură strategică și consolidarea industriei europene de apărare.

Instrumentul SAFE permite statelor membre să acceseze împrumuturi europene în condiții avantajoase pentru investiții urgente în domeniul securității și apărării. În cazul României, fondurile vor fi utilizate pentru proiecte de înzestrare militară, dezvoltare de tehnologie, infrastructură asociată și proiecte de transport cu relevanță strategică.

Potrivit planului transmis Comisiei Europene, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt alocate pentru infrastructura rutieră de interes național, restul sumelor fiind direcționate către proiecte din domeniul apărării și securității.

„Semnarea acordului de către Comisia Europeană confirmă că România a parcurs la timp etapele necesare pentru accesarea uneia dintre cele mai importante finanțări europene dedicate securității. Vorbim despre 16,68 miliarde euro care pot susține apărarea, infrastructura strategică, industria națională de profil și locuri de muncă în sectoare cu valoare adăugată ridicată. Ministerul Finanțelor a tratat acest dosar ca pe o prioritate, pentru că SAFE nu este doar un instrument financiar, ci o investiție în securitatea și reziliența României. Prin SAFE, România nu investește doar în apărare și securitate, ci creează poate cea mai importantă oportunitate din ultimele decenii pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare europeană. În aceste luni au fost create mecanisme concrete prin care proiectele strategice din regiune — Pașcani–Suceava–Siret, Târgu Neamț–Iași–Ungheni și alte investiții esențiale pentru Moldova — vor avea o evidență distinctă și predictibilă a finanțării până în 2031. SAFE înseamnă securitate pentru România, dar și una dintre cele mai importante șanse de dezvoltare pentru Moldova din ultimele decenii. Am creat inclusiv un mecanism distinct de evidență a proiectelor finanțate, în bugetele ordonatorilor de credite care vor gestiona investițiile din acest program, pentru ca cetățenii să poată vedea transparent, până în 2031, cât se investește anual în autostrăzile și infrastructura care pot schimba fundamental conectivitatea și dezvoltarea economică a regiunii”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

România a semnat acordul la data de 12 mai 2026, în baza aprobării Memorandumului de către Guvern și Președintele României, iar documentele au fost transmise Comisiei Europene, ajungând la Bruxelles pe 13 mai 2026.

Acordul stabilește condițiile de acordare a împrumutului, perioada de disponibilitate și mecanismul prin care România poate depune cereri de plată. Prima tragere poate fi solicitată în octombrie 2026, iar perioada de utilizare a fondurilor se întinde până la 31 decembrie 2030.

După intrarea în vigoare, Comisia Europeană poate acorda o prefinanțare de 15% din totalul împrumutului, echivalentul a aproximativ 2,5 miliarde de euro. Fiecare tranșă, inclusiv prefinanțarea, va avea o maturitate de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani.

Gestionarea fondurilor va fi realizată de Ministerul Finanțelor, în timp ce Cancelaria Prim-Ministrului va asigura coordonarea generală a planului. Implementarea proiectelor va fi realizată de instituții precum Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, serviciile de informații, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Instrumentul SAFE este un mecanism european temporar destinat finanțării investițiilor urgente în apărare, în contextul deteriorării mediului de securitate din Europa. Pentru România, acesta reprezintă atât o sursă de finanțare strategică, cât și o oportunitate de dezvoltare în domeniile apărării, infrastructurii și tehnologiei.