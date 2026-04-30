UE încearcă să reducă prețurile prea mari la energie. Comisia Europeană a făcut un pas decisiv în consolidarea securității energetice a cetățenilor, emițând recent un set de recomandări strategice menite să protejeze gospodăriile vulnerabile și să accelereze tranziția către surse regenerabile de energie.

Această inițiativă vizează în mod direct prevenirea debranșărilor de la rețelele de alimentare, optimizarea gestionării contractelor de energie și încurajarea cetățenilor de a deveni participanți activi pe piață prin autoconsum și partajarea resurselor.

Dan Jørgensen, comisarul pentru energie și locuințe, a subliniat că actualul conflict din Orientul Mijlociu și efectele sale asupra tarifelor demonstrează clar fragilitatea piețelor mondiale. Oficialul european a explicat că această instabilitate subliniază urgența cu care Europa trebuie să își consolideze reziliența, argumentând că acesta este momentul ideal pentru accelerarea trecerii către un sistem mai sustenabil și orientat către nevoile reale ale consumatorilor.

Potrivit comisarului, pachetul de măsuri are rolul de a transforma ambițiile politice în avantaje tangibile pentru gospodării și micile afaceri, oferind soluții practice într-o perioadă în care costurile ridicate reprezintă o îngrijorare majoră pentru public.

Recomandările publicate de Executivul comunitar fac parte din pachetul „Energia pentru cetățeni” și din inițiativa AccelerateEU, documente concepute special pentru a răspunde crizei actuale provocate de dependența de combustibilii fosili.

Reprezentanții Comisiei Europene au evidențiat faptul că dezvoltarea unui sistem energetic incluziv și rezilient reprezintă fundamentul eforturilor europene de a atinge o independență energetică totală.

„Crearea unui sistem energetic mai incluziv, mai rezilient şi mai sustenabil este esenţială pentru eforturile Europei de a obţine independenţa energetică”, se arată în documentul Comisiei Europene.

Astfel, noile reglementări oferă consumatorilor instrumente de acțiune care le permit să ia decizii informate și să evite consecințele grave ale eventualelor falimente în rândul furnizorilor de profil.

În plus, statele membre sunt încurajate să sprijine formarea comunităților energetice, facilitând astfel scăderea facturilor prin producția proprie de energie curată.

Comisarul Jørgensen a insistat asupra necesității de a proteja categoriile sociale defavorizate, precizând că sprijinirea cetățenilor în gestionarea contractelor și implicarea lor în procesul de tranziție sunt priorități absolute.

„Trebuie să protejăm gospodăriile vulnerabile împotriva debranşărilor de la alimentarea cu energie şi să îi sprijinim pe toţi consumatorii să îşi gestioneze mai bine contractele de aprovizionare cu energie, precum şi să joace un rol activ în cadrul tranziţiei”, a indicat Dan Jørgensen.

Pentru a garanta succesul acestor politici, Comisia a anunțat că va colabora strâns cu guvernele naționale și partenerii relevanți, oferind asistență tehnică permanentă și monitorizând riguros progresele înregistrate în implementarea acestor soluții esențiale pentru viitorul energetic al Uniunii.

Pilon Strategic Măsuri Concrete Recomandate Impact Scontat asupra Consumatorului Protecție Socială Interzicerea debranșării gospodăriilor vulnerabile de la rețea. Siguranță energetică pe termen lung pentru categoriile defavorizate. Controlul Pieței Îmbunătățirea gestionării contractelor și asistență în caz de faliment al furnizorului. Evitarea costurilor ascunse și continuitatea alimentării cu energie. Tranziție Verde Promovarea autoconsumului și a comunităților de partajare a energiei. Reducerea directă a facturilor prin producție proprie de energie curată. Reziliență UE Accelerarea inițiativei AccelerateEU pentru eliminarea surselor fosile. Independență față de volatilitatea prețurilor de pe piețele mondiale. Monitorizare Asistență tehnică și raportare periodică a progresului statelor membre. Implementare transparentă și eficientă a politicilor europene.

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, transmitea, în urmă cu câteva zile, că autoritățile se folosesc de un mit privind energia regenerabilă, care reprezintă însă doar o jumătate de adevăr.

Regenerabilele nu vor scădea permanent prețurile, ele pot reduce costul marginal al energiei în anumite ore, subliniază expertul. Factura finală depinde însă de mai mulți factori care trebuie luați în calcul.

Energia ieftină nu apare automat dacă mărim capacitatea instalată, subliniază Chisăliță.