Inițiativa anunțată de Comisia Europeană nu este o simplă ajustare tehnică, ci o reformă de fond a modului în care sunt concepute, adoptate și aplicate legile la nivel european. În ultimii ani, mediul de afaceri și chiar instituțiile europene au semnalat tot mai des problema complexității legislative, care poate încetini investițiile și poate crea costuri administrative ridicate.

În acest context, noul plan vine ca răspuns la două presiuni majore: nevoia de simplificare și nevoia de competitivitate. Uniunea Europeană concurează direct cu economii precum SUA sau China, iar un cadru legislativ greoi poate deveni un dezavantaj structural.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a explicat clar direcția:

Astăzi, prezentăm planul nostru de a face procesul legislativ al UE mai eficient, mai eficace și mai transparent. Vom aplica simplitatea prin design și vom continua să ne asigurăm că fiecare regulă este susținută de dovezi puternice.

Dar asta nu e tot: vom aborda, de asemenea, suprareglementarea, vom accelera punerea în aplicare și vom curăța stocul actual de legislație. Aceasta este o contribuție esențială la consolidarea competitivității noastre.”

Unul dintre conceptele centrale ale reformei este „simplitatea încă din faza de concepere”. Practic, fiecare inițiativă legislativă va trebui să fie construită astfel încât să fie ușor de înțeles și de aplicat încă de la început.

Asta înseamnă că noile reguli vor trebui să răspundă clar la câteva întrebări esențiale: cine trebuie să acționeze, ce obligații există, cum se face conformarea și care sunt consecințele nerespectării.

Pentru mediul economic, acest principiu este esențial. Legi mai clare înseamnă mai puține interpretări diferite, mai puține litigii și costuri administrative mai mici.

Uniunea Europeană are deja un sistem considerat avansat pentru elaborarea legislației, bazat pe evaluări de impact și consultări publice. Acest cadru va fi însă extins și consolidat.

Comisia Europeană vrea să crească nivelul de transparență și să implice mai activ părțile interesate, inclusiv companiile, organizațiile și cetățenii. În practică, acest lucru ar putea duce la reguli mai bine adaptate realităților din teren.

Un punct critic al reformei este revizuirea legislației deja existente. În timp, normele europene s-au acumulat, iar în unele domenii au apărut suprapuneri, contradicții sau prevederi greu de aplicat.

Comisia propune o „curățare profundă” în 12 domenii prioritare, pentru a elimina complexitatea excesivă și a face legislația mai coerentă.

Această etapă este esențială pentru că nu doar noile legi creează probleme, ci și cele vechi, care pot deveni dificil de aplicat în contextul actual.

Un fenomen frecvent în UE este suprareglementarea la nivel național, cunoscută și ca „gold-plating”. Asta înseamnă că statele membre introduc reguli mai stricte decât cele cerute de legislația europeană.

Comisia Europeană vrea să limiteze acest fenomen, deoarece poate crea bariere în piața unică și poate afecta competitivitatea companiilor.

Sprijinul acordat statelor membre va include identificarea acestor bariere și reducerea complexității inutile.

Un alt punct sensibil este aplicarea legislației. În prezent, există numeroase cazuri în care statele membre întârzie implementarea sau nu respectă integral regulile europene.

Comisia vrea să accelereze acest proces și să reducă numărul cazurilor de neîndeplinire a obligațiilor care se prelungesc ani de zile. O aplicare mai riguroasă ar putea aduce mai multă predictibilitate pentru mediul economic.

Simplificarea legislației are efecte directe asupra economiei. Un cadru clar și predictibil poate stimula investițiile și poate reduce costurile pentru companii.

Potrivit Comisiei Europeană, noile măsuri pot contribui la:

reducerea birocrației

scăderea costurilor administrative

accelerarea implementării proiectelor

creșterea atractivității pentru investitori

În special IMM-urile, care sunt cele mai afectate de complexitatea legislativă, ar putea beneficia semnificativ de aceste schimbări.

Pentru ca reforma să funcționeze, este nevoie de colaborarea tuturor instituțiilor. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au un rol esențial în procesul legislativ.

Comisia le solicită să aplice consecvent principiile de simplificare și de bună legiferare, astfel încât noile reguli să rămână coerente pe tot parcursul adoptării.

Pentru cetățeni, efectele nu vor fi imediate, dar pe termen mediu ar putea deveni vizibile prin reducerea birocrației și clarificarea obligațiilor legale.

Asta poate însemna:

proceduri mai simple

reguli mai ușor de înțeles

mai puține contradicții legislative

aplicare mai rapidă a deciziilor

Planul prezentat de Comisia Europeană reflectă o schimbare de abordare: de la acumularea de reglementări la optimizarea lor.

Într-un context global în care viteza deciziilor și flexibilitatea economică contează tot mai mult, simplificarea legislației devine un instrument strategic. Dacă va fi aplicată coerent, reforma ar putea îmbunătăți semnificativ modul în care funcționează piața unică europeană.