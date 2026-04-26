Decizia face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană, care include și aprobarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, în contextul continuării războiului cu Rusia și al blocării negocierilor de pace mediate de Statele Unite. Blocul comunitar își intensifică astfel presiunea asupra Moscovei, după ce a interzis deja importurile de petrol rusesc în decembrie 2022 și a introdus ulterior un plafon de preț. În prezent, UE a redus aproape complet importurile de cărbune, țiței și produse petroliere din Rusia, după ce în 2021 acestea reprezentau 43% din consumul de combustibili și 25% din aprovizionarea cu țiței.

Rusia produce condensat de gaze – un tip de petrol ușor – în principal în cadrul proiectelor Yamal LNG și Arctic LNG-2. Terminalul Yamal LNG din zona arctică a exportat 1,12 milioane de tone de condensat către Rotterdam, în Olanda, în 2024, în creștere cu 16,3% față de anul anterior, iar livrările totale au ajuns la aproximativ 1,2 milioane de tone.

Condensatul de gaze este utilizat ca materie primă în industria petrochimică, dar și în producția de combustibili auto. Inițial, Uniunea Europeană a exclus acest tip de produs din sancțiunile impuse în 2022, invocând necesitatea asigurării securității aprovizionării cu gaz natural lichefiat.

Uniunea Europeană, împreună cu parteneri din sectorul financiar, a creat Global Green Bond Initiative Fund, un fond care își propune să atragă până la 20 de miliarde de euro din capital privat pentru finanțarea proiectelor de infrastructură durabilă în țările cu venituri mici și medii, potrivit Reuters.

Fondul va direcționa cel puțin 20% din investiții către economiile cel mai puțin dezvoltate, prin obligațiuni denominate în euro sau în monede locale. Aceste instrumente financiare, cunoscute drept „obligațiuni verzi”, sunt utilizate pentru finanțarea proiectelor cu impact asupra mediului, inclusiv în domeniul energiei regenerabile. Inițiativa va fi administrată de Amundi, unul dintre cei mai mari administratori de active din Europa.

Potrivit Ursula von der Leyen, proiectul evidențiază rolul de lider al Europei în finanțarea sustenabilă și va contribui la mobilizarea de investiții private importante pentru atingerea obiectivelor climatice și de mediu.

Comisia Europeană a precizat că fondul va sprijini și dezvoltarea piețelor de capital locale, precum și utilizarea internațională a monedei euro, în contextul în care emisiunile de obligațiuni verzi au scăzut în 2025 față de anul precedent, pe fondul relaxării politicilor climatice în Statele Unite și Europa.