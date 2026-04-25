Unul dintre cele mai mari avantaje la o mașină electrică este costul mai mic de utilizare. Observatorul European pentru Combustibili Alternativi (EAFO) arată că încărcarea acasă sau la serviciu este, de regulă, cea mai ieftină variantă, iar peste 70% din încărcări au loc în aceste locuri.

Cu alte cuvinte, dacă ai priză sau stație acasă, mașina electrică începe să arate mult mai bine în calculele lunare decât una pe benzină.

Aici apare însă și prima nuanță importantă. Avantajul financiar al unei mașini electrice scade dacă depinzi frecvent de stații rapide publice, unde tarifele pot fi mult mai mari decât acasă. De aceea, două persoane care au același model electric pot ajunge la costuri foarte diferite, în funcție de locul unde încarcă.

În schimb, la o mașină pe benzină, costul de alimentare este mai previzibil, dar de regulă mai mare pe termen lung decât la încărcarea acasă pentru o mașină electrică.

Din perspectiva costului total de deținere, studiile citate de Agenția Internațională pentru Energie (IEA) arată că mașinile electrice ajung adesea să aibă un cost total mai mic pe durata de viață tocmai din cauza cheltuielilor reduse cu energia și întreținerea, chiar dacă prețul de achiziție rămâne mai mare.

Asta nu înseamnă că sunt automat mai ieftine pentru orice șofer, ci că devin mai avantajoase în special atunci când sunt folosite suficient de mult și în condiții care valorifică încărcarea ieftină.

Principalul dezavantaj al mașinii electrice rămâne prețul inițial. În Europa, mașinile electrice au rămas în ultimii ani mai scumpe decât echivalentele lor cu motor termic, iar bariera de preț este una dintre cele mai importante frâne pentru cumpărători.

Tocmai de aceea, pentru mulți oameni, comparația nu pornește de la consum, ci de la suma pe care trebuie să o scoată din buzunar la achiziție.

Pe partea de întreținere, electricul are un avantaj clar. O mașină electrică are mai puține componente mecanice supuse uzurii clasice, nu are schimburi de ulei și, în mod normal, presupune o întreținere mai simplă decât una pe benzină.

Tocmai aceste costuri mai mici de întreținere sunt printre motivele pentru care costul total de deținere poate ieși mai bine pentru electric.

Asta nu înseamnă însă că o mașină electrică este lipsită de riscuri financiare. Componenta cea mai sensibilă rămâne bateria, iar eventualele probleme serioase pot însemna costuri mari.

La o mașină pe benzină, întreținerea este mai deasă și mai încărcată de operațiuni obișnuite, dar costurile sunt, pentru mulți șoferi, mai familiare și mai ușor de anticipat. De aceea, electricul tinde să fie mai avantajos în calculele pe termen lung, în timp ce benzina pare adesea mai ușor de gestionat pe termen scurt.

În utilizarea zilnică, mașina electrică este foarte potrivită mai ales pentru oraș și pentru trasee repetitive, unde autonomia nu pune presiune reală. În același timp, trebuie reținut că autonomia medie a crescut, iar în Europa SUV-urile electrice au ajuns în medie la aproape 400 km autonomie în condiții de drum normal, deși preferința declarată de mulți consumatori rămâne mai mare.

Cu alte cuvinte, oferta s-a îmbunătățit, dar anxietatea legată de autonomie nu a dispărut.

Problema practică apare la drumurile lungi și atunci când lipsește infrastructura potrivită. În România, infrastructura de încărcare a crescut puternic. EAFO arată că am ajuns, în 2025, la 3.576 puncte AC și 3.536 puncte DC, după o creștere importantă față de nivelul de la finalul lui 2024.

Chiar și așa, faptul că infrastructura crește nu înseamnă automat că este suficient de densă și confortabilă pentru orice tip de utilizare, în special în afara marilor orașe și pe toate rutele importante.

Aici mașina pe benzină păstrează un avantaj foarte greu de ignorat. Alimentarea durează puțin, rețeaua este deja matură, iar flexibilitatea pentru drumuri lungi este în continuare mai mare. De aceea, pentru cine merge des în afara orașului, face trasee lungi sau nu are unde să încarce acasă, motorul clasic cu ardere internă rămâne o opțiune mai comodă, chiar dacă este mai costisitoare în exploatare.

În schimb, pentru cine circulă predominant urban și are acces simplu la încărcare, mașina electrică începe să aibă o logică economică mai puternică.

În teorie, mașina electrică pare tot mai atractivă, iar interesul și vânzările continuă să crească. Comisia Europeană subliniază și faptul că vehiculele electrice sunt mai eficiente energetic și nu emit gaze la utilizare, ceea ce contează în orașe și în discuția despre poluare. Dar avantajele acestea nu anulează automat limitele practice legate de prețul inițial și infrastructură.

În practică, mașina electrică este mai avantajoasă pentru cei care conduc mult în oraș, au unde să încarce ieftin și sunt dispuși să plătească mai mult la început pentru a recupera ulterior din costurile de utilizare și întreținere.

Mașina pe benzină rămâne mai potrivită pentru cei care vor un preț de intrare mai accesibil, folosesc des mașina la drum lung sau nu au o soluție simplă de încărcare. Asta explică și de ce nu există un răspuns simplu, universal valabil. Alegerea corectă nu este cea „mai modernă”, ci cea care se potrivește cel mai bine cu felul în care este folosită mașina.