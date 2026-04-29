Noua lege a salarizării unitare este considerată un pilon esențial pentru modernizarea sistemului public de plată din România. Reforma este inclusă în angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și este monitorizată atent de partenerii internaționali.

Obiectivul principal este reducerea inechităților salariale dintre diferite categorii de bugetari, dar și crearea unui sistem predictibil, transparent și sustenabil pe termen lung. În prezent, diferențele de salarizare între instituții și funcții similare sunt semnificative, iar sistemul actual este considerat dificil de gestionat din punct de vedere bugetar.

Ministrul Muncii a descris un context politic tensionat, în care tentativa de mediere a președintelui, organizată la Palatul Cotroceni, a fost afectată de anunțul unei moțiuni de cenzură chiar în timpul discuțiilor.

„Preşedintele României, într-un exerciţiu de mediere şi de dezescaladare, invită partidele politice la nivel de lideri la Cotroceni luni pentru a discuta aceste reforme esenţiale şi a cădea asupra unui acord prin care le putem implementa. În mod evident, acea discuţie la Cotroceni a vizat OECD, a vizat SAFE şi a vizat PNRR. În timp ce se presupunea că lucrăm la dezescaladare şi la acord politic, doi distinşi lideri de partid anunţă moţiune de cenzură. Ce credeţi că s-a întâmplat într-o şedinţă menită să dezescaladeze, să creeze punţi, când tu, în timpul şedinţei alegi momentul ăsta ca să anunţi moţiune de cenzură? Nu cred că există un act de iresponsabilitate mai mare şi de flit, scuzaţi-mi cuvântul, dat preşedintelui ţării, într-un execiţiu de mediere, ca tu, fără să anunţi, să declanşezi o astfel de comunicare. Ce-ţi era să o faci după sau înainte? Măcar nu ne mai vedeam. Dar ideea să o faci în timpul şedinţei de mediere şi dezescaladare este un lucru. În timpul şedinţei, chiar şi în aceste condiţii, am exprimat nevoia de a se crea un minim consens pe nişte principii ale acestei legi (proiectul noii legi a salarizării unitare – n.r.), înainte să o scoatem în spaţiu public"

Această ruptură politică ridică semne de întrebare asupra capacității clasei politice de a susține reforme structurale într-un moment economic sensibil.

Un element central al negocierilor îl reprezintă anvelopa bugetară disponibilă. Ministerul Finanțelor Publice trebuie să stabilească limitele de cheltuieli, în condițiile în care România se află sub presiunea reducerii deficitului bugetar.

Angajamentele față de Comisia Europeană presupun o disciplină fiscală strictă, iar orice creștere salarială trebuie corelată cu sustenabilitatea finanțelor publice. În acest context, legea salarizării nu este doar o reformă socială, ci și una macroeconomică.

Pe lângă salariile de bază, discuțiile vizează și restructurarea sistemului de sporuri, care în prezent reprezintă o componentă semnificativă a veniturilor din sectorul public și generează inechități majore.

Potrivit ministrului, scenariul optim ar permite lansarea proiectului chiar înainte de moțiunea de cenzură, dacă se ajunge la un acord minim.

„Întâlnirea trebuia să aibă loc, în mod normal, dacă totul mergea bine, la Cotroceni, iar prim-ministrul avusese iniţiativa să invite pe toată lumea la Palatul Victoria pentru acest lucru. Evident că nu a putut să aibă loc această întâlnire, după ce s-a întâmplat ieri dimineaţa. Acum aşteptăm să vedem în zilele următoare, dacă există această minimă raţionalitate, să putem avea acel lucru. În cazul în care s-ar crea un astfel de acord politic, am putea lansa, cred, un proiect undeva la sfârşitul săptămânii sau înainte de moţiune”

În lipsa acestui consens, autoritățile iau în calcul o amânare strategică pentru a evita politizarea excesivă a proiectului.

Chiar și în absența unui acord politic, ministrul susține că proiectul va continua să fie pregătit la nivel tehnic, inclusiv cu sprijin internațional.

„În cazul în care nu există un consens minimal, ca să nu escaladez pe un proiect pe care începem acum să ne războim, probabil că aşteptăm moţinea mai întâi. Lucrăm între timp ca să consolidăm cu Ministerul de Finanţe, să vedem care e anvelopa şi ne pregătim pentru asta. Dar şi aici am planul B şi C şi D, de cum se poate adopta totuşi legislaţia. Adică, doar să înţelegeţi, eu nu stau acum să mă uit la cer să văd dacă se înţeleg politic sau nu. Eu, la nivel tehnic, am demarat cu Banca Mondială nişte întâlniri (…), deja sunt în lucru ca să pot să mă asigur că avem cel mai bun proiect posibil pus în consultări şi cea mai bună variantă care iese din consultările cu familiile ocupaţionale şi cu sindicate”

Colaborarea cu Banca Mondială indică faptul că autoritățile încearcă să alinieze legea la standarde internaționale și bune practici.

Legea salarizării unitare va avea efecte directe asupra a sute de mii de angajați din sectorul public, dar și asupra economiei în ansamblu. O creștere necontrolată a cheltuielilor ar putea afecta stabilitatea fiscală, în timp ce o reformă bine calibrată ar putea contribui la eficientizarea administrației publice.

În același timp, investitorii și instituțiile internaționale urmăresc atent evoluția acestui proiect, deoarece el reflectă capacitatea României de a implementa reforme structurale într-un context politic complicat.