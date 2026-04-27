Alertă de la Palatul Cotroceni. România va pierde sume uriașe de bani din cauza jaloanelor PNRR ratate
Bucureștiul se află în fața unui impas politic de proporții care ar putea costa viitorul economic al țării pe termen scurt și mediu. Discuțiile tensionate de la Palatul Cotroceni, convocate luni, 27 aprilie 2026, de președintele Nicușor Dan, au pus față în față liderii principalelor formațiuni politice — PSD, PNL, USR și UDMR — într-o tentativă de a debloca Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Cu toate acestea, primele semnale venite din culisele negocierilor sunt sumbre: clasa politică rămâne divizată, în timp ce cronometrul european ticăie necruțător spre termenul limită din luna august.
Miza nu este una simbolică, ci una cifrată în miliarde de euro. Surse politice de nivel înalt au confirmat pentru ProTV că liderii coaliției și ai opoziției nu au reușit să ajungă la un consens asupra unui moratoriu pentru jaloanele critice care blochează finanțarea. România are pe masă soluții tehnice, dar riscă să fie paralizată de lipsa de voință politică necesară pentru implementarea unor reforme structurale dureroase, dar obligatorii.
N-au fost discuții despre destrămarea coaliției și noile alianțe din Parlament
După plecarea de la întâlnirea de astăzi, președintele USR, Dominic Fritz, a transmis că discuțiile de azi au fost strict tehnice, legate de programul SAFE și de implementarea PNRR.
„A fost o discuție strict tehnică, despre programele SAFE și PNRR, despre ce mai este de făcut. Au fost prezentări ale miniștrilor responsabili, care, într-un fel, au informat pe domnul președinte, în prezența liderilor din actuala fostă coaliție.
Președinte le-a exprimat așteptarea lui ca toată lumea, indiferent de această criză, să tragă, să nu pierdem acești bani.
Vorbim totuși despre peste 16 miliarde de euro din SAFE, peste 10 miliarde de euro din PNRR. Dincolo de asta nu a fost, nu au fost abordate discuțiile politice, să zicem. (…)
Nu cred că Nicușor Dan e PSD-ist. Cred că președintele știe că lucrurile pot escalada, vede pericolul și simte nevoie de discuții”, a explicat Dominic Fritz.
Reformele energiei și salarizării: Punctele de ruptură în negocieri
Miezul disputei de la Cotroceni se concentrează pe patru piloni fundamentali care afectează direct buzunarele românilor și modul în care statul funcționează. Sursele indică faptul că jaloanele privind decarbonizarea (128), reforma pieței de energie electrică (119a), gestionarea resurselor de apă (4) și, cel mai sensibil dintre toate, legea salarizării unice, au rămas fără un acord de implementare rapidă.
Jalonul 128, care vizează sectorul de încălzire-răcire, impune măsuri stricte de reducere a biomasei forestiere și introducerea unor responsabilități clare pentru autoritățile locale.
Această măsură, deși vitală pentru mediu, este privită cu reticență de primari, care se tem de costurile politice ale unei tranziții energetice nefinanțate adecvat.
Similar, Jalonul 119a forțează scoaterea din operare a 710 MW pe bază de cărbune, o măsură care lovește direct în inima sistemului energetic tradițional al României și care, în lipsa unor alternative imediate, ridică semne de întrebare privind securitatea energetică.
Poate cel mai exploziv punct de pe agenda ratată este Jalonul 420 — salarizarea unică. Comisia Europeană cere o metodologie de calcul bazată pe performanță și sustenabilitate fiscală.
În plin an electoral sau în perioade de instabilitate, partidele par incapabile să își asume o lege care ar putea însemna plafonări sau restructurări ale veniturilor în sectorul public, preferând riscul unei penalizări de 771 milioane euro în locul unei asumări guvernamentale ferme.
Nota de plată a indeciziei
Pentru a înțelege amploarea dezastrului financiar ce pândește România, trebuie privit tabloul penalităților. Premierul Ilie Bolojan a expus o listă neagră a jaloanelor restante, unde fiecare eșec administrativ are atașat un preț exorbitant.
Dacă până în august legislativul și executivul nu livrează reformele promise, țara va pierde sume care ar putea acoperi bugete întregi de investiții.
Iată principalele jaloane care atârnă ca o sabie a lui Damocles deasupra bugetului național:
- Integritate și Justiție (Jalonul 431): Neadoptarea legii consolidate privind integritatea, coordonată de ANI și Ministerul Justiției, atrage o penalizare de 771 milioane euro.
- Agricultură și Energie Verde (Jalonul 509): Blocajul privind utilizarea terenurilor ADS pentru parcuri eoliene și solare ne costă alte 771 milioane euro.
- Urbanism (Jalonul 315): Întârzierea Codului amenajării teritoriului (CATUC), esențial pentru digitalizarea construcțiilor și reducerea birocrației, aduce cea mai mare penalizare individuală: 972 milioane euro.
- Resursele de Apă (Jalonul 4): Lipsa unui mecanism economic modern pentru ANAR penalizează România cu încă 972 milioane euro.
Dacă adunăm aceste cifre cu restul jaloanelor privind reforma ANAF (bonus-malus pentru inspectori) și guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat (reducerea interimatelor în consilii de administrație), suma totală a pierderilor depășește pragul critic de sustenabilitate a investițiilor publice.
Consecințele pe termen lung pentru România
Eșecul negocierilor de la Cotroceni nu este doar o problemă de cifre în conturile de la Bruxelles, ci o amenințare la adresa modernizării României.
PNRR a fost conceput ca un „plan Marshall” post-pandemie, menit să forțeze reforme pe care clasa politică de la București le-a amânat timp de trei decenii.
Digitalizarea ANAF, spre exemplu (Jalonul 197), este singura cale reală de a crește colectarea taxelor și de a reduce evaziunea fiscală.
Mai mult, lipsa de consens pe Codul Amenajării Teritoriului blochează practic marile proiecte de infrastructură urbană. Fără mecanisme de planificare la nivelul zonelor urbane funcționale, orașele vor continua să se dezvolte haotic, ignorând principiile transportului durabil și ale spațiilor verzi, totul în timp ce statul plătește aproape un miliard de euro drept amendă pentru incompetență.
|Jalon PNRR
|Domeniu / Reformă
|Instituție Coordonatoare
|Penalizare Estimată
|431
|Integritate și Justiție (Legea Integrității)
|Ministerul Justiției / ANI
|771 Milioane €
|509
|Energie Verde (Terenuri de stat pentru SRE)
|Ministerul Agriculturii
|771 Milioane €
|315
|Urbanism (Codul Amenajării Teritoriului – CATUC)
|Ministerul Dezvoltării
|972 Milioane €
|119a
|Energie (Scoaterea cărbunelui din mix)
|Ministerul Energiei
|771 Milioane €
|128
|Decarbonizare (Încălzire și Răcire)
|Ministerul Energiei
|771 Milioane €
|197
|Digitalizare ANAF (Sistem Bonus-Malus)
|Ministerul Finanțelor
|771 Milioane €
|4
|Gospodărirea Apelor (Mecanism economic ANAR)
|Ministerul Mediului
|972 Milioane €
|420
|Salarizare Unică (Sistem echitabil în sectorul public)
|Ministerul Muncii
|771 Milioane €
|442
|Guvernanță Corporativă (Companii de Stat)
|SGG
|771 Milioane €
Detalii despre jaloanele pe care România riscă să piardă bani
„1. Jalon nr. 431;
Coordonator: Agenția Națională de Integritate / Ministerul Justiției;
Măsură: Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică;
Denumire: Intrarea în vigoare a legii consolidate privind integritatea;
Indicator: Legea consolidată privind integritatea va intra în vigoare în urma unei evaluări și analize prealabile a legilor existente privind integritatea;
Penalizare: 771 milioane euro.
2. Jalon nr. 509;
Coordonator: Ministerul Agriculturii;
Măsură: Crearea unui cadru juridic pentru utilizarea terenurilor de stat ca zone de accelerare pentru investițiile în surse regenerabile de energie;
Denumire: Intrarea în vigoare a actelor juridice;
Indicator: Lege pentru introducerea unui cadru privind utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului, administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS), ca zone de accelerare a investițiilor în surse regenerabile de energie (SRE);
Penalizare: 771 milioane euro.
3. Jalon nr. 315;
Coordonator: Ministerul Dezvoltării;
Măsură: Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
Denumire: Intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
Indicator: CATUC va cuprinde:
* reducerea termenelor pentru emiterea actelor administrative, precum și introducerea de noi mecanisme pentru asigurarea proceselor administrative digitalizate în construcții;
* posibilitatea de a crea structuri de planificare la nivelul zonelor urbane funcționale;
* cerințe privind actualizarea și transpunerea planurilor spațiale și urbane în sistemele de informații geografice (SIG), precum și cerințe privind alinierea acestora la următoarele principii ale politicii urbane a României: promovarea transportului durabil și creșterea siguranței rutiere, utilizarea soluțiilor bazate pe natură/infrastructurii verzi și albastre, inclusiv la nivelul zonelor urbane și rurale funcționale;
* cerința ca documentele de planificare urbană actualizate să includă dispoziții care vizează reducerea timpului de deplasare și a distanței pentru populația din zonele urbane și rurale funcționale;
Penalizare: 972 milioane euro.
4. Jalon nr. 119a;
Coordonator: Ministerul Energiei;
Măsură: Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile;
Denumire: Scoaterea din operare a capacității de producție a energiei electrice pe bază de cărbune/lignit de 710 MW;
Indicator: Modificarea legii decarbonizării, în funcție de concluziile studiului de adecvanță realizat pentru Transelectrica, pentru a reglementa capacitatea de producție a energiei electrice pe bază de cărbune necesară a fi menținută în operare;
Penalizare: 771 milioane euro.
5. Jalon nr. 128;
Coordonator: Ministerul Energiei;
Măsură: Decarbonizarea sectorului de încălzire-răcire;
Denumire: Intrarea în vigoare a actelor legislative care introduc măsuri de decarbonizare a sectorului încălzirii și răcirii;
Indicator: Legislație care introduce măsuri de decarbonizare a sectorului încălzirii și răcirii:
i) responsabilitățile care revin autorităților centrale și locale pentru gestionarea sectorului încălzirii și răcirii și extinderea aplicării Legii privind guvernanța corporativă la furnizorii de încălzire centralizată;
ii) cadrul pentru asigurarea sustenabilității și trasabilității biomasei, în vederea prevenirii oricărui impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și pădurilor;
iii) dispoziții privind diversificarea mixului energetic în sectorul încălzirii și răcirii, reducând componenta de biomasă forestieră;
iv) permiterea prosumatorilor (inclusiv blocurilor de apartamente și asociațiilor de locatari) să producă și să vândă excesul de energie solară și, eventual, eoliană, în forme mai flexibile, precum și introducerea de stimulente, inclusiv compensații cantitative;
Penalizare: 771 milioane euro.
6. Jalon nr. 197;
Coordonator: Ministerul Finanțelor;
Măsură: Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare;
Denumire: Reforma structurală a ANAF și modificările legislative pentru creșterea gradului de respectare a obligațiilor fiscale;
Indicator: Legislație privind sistemul de bonificație al inspectorilor ANAF (bonus-malus);
Penalizare: 771 milioane euro.
7. Jalon nr. 4;
Coordonator: Ministerul Mediului;
Măsură: Reconfigurarea mecanismului economic al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor;
Denumire: Intrarea în vigoare a legii care introduce modificări pentru reglementarea noului mecanism economic pentru resursele de apă din România;
Indicator: Legislație pentru reglementarea noului mecanism economic pentru resursele de apă din România. Noul mecanism va spori corelarea dintre sistemul de venituri în domeniul apelor, reglementat de ANAR, și costurile aferente fiecărei categorii de utilizatori pe care îi aprovizionează;
Penalizare: 972 milioane euro.
8. Jalon nr. 420;
Coordonator: Ministerul Muncii;
Măsură: Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public;
Denumire: Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea angajaților din sectorul public;
Indicator: Legislație privind remunerarea angajaților din sectorul public, care va stabili o metodologie de calcul unificată, pentru a asigura un sistem salarial sustenabil din punct de vedere fiscal, echitabil și legat de performanță;
Penalizare: 771 milioane euro.
9. Jalon nr. 442;
Coordonator: Secretariatul General al Guvernului;
Măsură: Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat;
Denumire: Reducerea numirilor interimare în consiliile de administrație/de supraveghere cu 50% pentru întreprinderile deținute de stat la nivel central și cu 10% pentru cele deținute la nivel local;
Indicator: Legislație privind reglementarea regimului proporțional pentru obligațiile de raportare ale întreprinderilor deținute de stat, aflate în responsabilitatea autorităților publice locale;
Penalizare: 771 milioane euro”.
