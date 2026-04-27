Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni, 27 aprilie 2026, că Guvernul Bolojan a ajuns la o înțelegere privind salariile din sectorul public. După reducerile și ajustările mari făcute anul trecut, intenția este ca salariile să crească treptat, în funcție de evoluția economiei. El a explicat că bugetul țării este limitat, așa că orice modificare a salariilor trebuie să țină cont de ce își permite România. De asemenea, guvernul vrea să reducă diferențele nedrepte dintre salarii.

Pîslaru a spus că, dacă salariile ar fi mărite fără o reformă a sistemului, inegalitățile ar deveni și mai mari. Din acest motiv, se lucrează la o nouă lege a salarizării care să refacă regulile de bază, să lege mai bine funcțiile între ele și să stabilească o ierarhie clară, de la cele mai mari funcții până la debutanți. El a precizat că la acest proiect a contribuit și Banca Mondială.

Pîslaru a afirmat că obiectivul este ca noile reguli și corecții să fie introduse într-un cadru bugetar clar stabilit, astfel încât sistemul de salarizare să devină mai echitabil și mai bine organizat.

„Suntem într-un acord pe termen mediu de a ajunge la normalitate cu privire la acest deficit bugetar şi spaţiul fiscal pe care îl avem este unul limitat. Orice proiect de salarizare trebuie să se încadreze în ceea ce România îşi permite să fac din această perspectivă. În al doilea rând, în mod evident ne concentrăm pe inechităţile salariale. Acordul nostru al Guvernului Bolojan este că, după ce anul trecut a fost un efort foarte mare de ajustare, salariile în sectorul public ar trebui să crească în conformitate cu dezvoltarea economiei. Aşa cum aşteptăm o creştere economică care aşa cum este ea, este foarte firesc să dai o perspectivă a administraţiei publice astfel încât lumea să înţeleagă care este evoluţia salarială. Dacă ai face o indexare a salariilor aşa cum sunt ele astăzi, inechităţile n-ar face decât să se adâncească. Dacă adaugi nişte lucruri pe un sistem inegal, inegalităţile vor creşte. Şi atunci, ce încercăm să facem prin această lege de salarizare este să creăm din nou acele legături între familiile ocupaţionale, acele corelaţii care să aşeze grila pe bază de coeficienţi într-un mod profesionist, astfel încât să ai în toată salarizarea publică o ierarhie care pleacă de la preşedinte şi pe partea de jos este la salariile de debutanţilor. Ambiţia, în acest moment, este să putem avea aceşti coeficienţi, aceste grile, aceste discrepanţe corectate, inechităţile acestea rezolvate într-o avelopă bugetare care urmează să fie definitive", a punctat oficialul român.

Pîslaru a a primit de la fostul ministrul al Muncii, Florin Manole, o variantă de proiect, dar aceasta nu este încă una agreată sau confirmată de Ministerul Finanțelor. El a explicat că Ministerul Finanțelor nu a aprobat nicio formă finală, deoarece nu s-a putut calcula impactul financiar, în lipsa unor consultări publice.

Pîslaru a mai spus că, în principiu, niciun salariu din sectorul public nu va scădea. El a explicat că toți angajații vor fi protejați, iar veniturile lor nu vor fi reduse. În unele cazuri, salariile ar putea crește, iar în altele vor rămâne la același nivel, mai ales dacă sunt deja peste grilele stabilite. El a precizat că proiectul nu va fi pus încă în transparență publică până când nu vor fi clarificate două lucruri importante: impactul financiar și suma totală pe care o poate susține bugetul, stabilită de Ministerul Finanțelor.

Pîslaru vrea să continue discuțiile începute la Palatul Cotroceni, unde s-a discutat cu medierea președintelui despre posibilitatea unui acord politic înainte de publicarea proiectului.

În ceea ce privește calendarul, el a recunoscut că termenele sunt foarte strânse. A spus că legea ar trebui adoptată până la 31 august și că el ar vrea să înceapă consultările din 4 mai, dar acest lucru depinde de clarificarea datelor financiare și de obținerea unui acord politic. El a adăugat că în această săptămână vor avea loc noi întâlniri pentru a rezolva aceste două condiții importante: bugetul disponibil și sprijinul politic pentru proiect.

„Nu există o variantă care să fie adoptată sau agreată de Ministerul Finanţelor Publice, în sensul că impactul nu a putut să fie calculate, pentru că nu au existat consultări publice. Asta este un lucru foarte important de înţeles ca principiu. Asta înseamnă că toată lumea va fi protejată, veniturile tuturor celor din administraţia publică vor fi protejate, evident însemnând că în anumite cazuri vor fi anumite evoluţii pozitive, în alte cazuri, dacă sunt cumva peste coeficienţă sau peste grile, salariile vor rămâne la nivelul la care sunt în acest moment. Până pe 31 august, legea ar trebui să fie promulgată. Intenţia mea este ca de pe 4 mai să începem aceste consultări, dar lucrurile depind de cele două elemente pe care vi le-am menţionat mai devreme. Există şi vom avea întâlniri în această săptămână, pentru a vedea modul în care putem trece de aceste două elemente importante, anvelopă şi acord politic în spate”, a afirmat oficialul român.

Ministrul interimar al Muncii a spus că legea salarizării nu ar trebui folosită în scopuri politice. El a explicat că acest proiect are rolul de a pune ordine în sistemul de salarii din administrația publică și că un acord politic între partide ar fi foarte important pentru ca legea să funcționeze bine.

Acesta a dat asigurări că niciun salariu nu va scădea. El a precizat că angajații din sectorul public pot fi liniștiți deoarece veniturile lor vor fi protejate prin lege.

În cel mai rău caz, spune el, unele creșteri salariale ar putea întârzia până când salariile vor fi actualizate general, în funcție de noua valoare de referință. Totuși, acest lucru ar afecta doar anumite situații în care unele salarii sunt deja mai mari decât noile grile. El a subliniat clar că în proiect va exista o regulă expresă care va spune că salariile aflate în plată nu vor scădea.

„Este un proiect care pune ordine şi aşează nişte lucruri în administraţie. Şi cu acest mesaj exprim încă o dată dezideratul că un acord politic ar putea să fie foarte important. Pot să vă garantez că veniturile nu vor scădea. Dacă plecăm de la acest principiu care este foarte important, toată lumea care se află în sectorul public poate să fie asigurată că, în cel mai rău caz, va aştepta o perioadă până când se vor indexa salariile cu totul, pe valoarea de referinţă ca să aibă creşteri salariale, presupunând că există nişte locuri în care grilele au fost modificate sectorial sau punctual şi au salarii care sunt mai mari decât coeficienţii existenţi. Dar mesajul meu, fără dubiu, este acela că va exista o prevedere expresă în proiectul de lege care spune că veniturile care sunt în plată nu vor scădea”, a afirmat oficialul român.

Cu o zi în urmă, Pîslaru a anunțat că forma finală a legii salarizării unice va fi stabilită ținând cont de situația actuală a bugetului și în colaborare cu Ministerul Finanțelor. El a spus că, odată cu preluarea mandatului, va urmări să asigure transparență și dialog cu toate părțile implicate, pentru a fi găsită cea mai bună variantă a legii.

Pîslaru a clarificat că documentul apărut în spațiul public „pe surse” nu este unul oficial și nu reprezintă varianta finală a proiectului. El a subliniat că va continua să promoveze consultarea și comunicarea deschisă, astfel încât legea să fie construită prin colaborare și adaptată realităților economice, cu implicarea Ministerului Finanțelor.

El a făcut apel la calm și responsabilitate, arătând că este nevoie de cooperare și nu de tensiuni, pentru ca toate punctele de vedere să fie luate în considerare. El a explicat că legea salarizării unice este esențială pentru reducerea inechităților din sectorul public și pentru modernizarea acestuia în România.

„Voi prelua efectiv mandatul de ministru interimar al Muncii în cursul zilei de luni, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a decretelor semnate de preşedintele Nicuşor Dan. Până atunci, însă, urmărind dezbaterea publică, este datoria mea să clarific câteva aspecte privind salarizarea unitară: Materialul apărut ”pe surse” nu este un document oficial, asumat de Guvern ori de Ministerul Muncii. El nu reflectă varianta finală, care va fi propusă spre adoptare. Forma finală va reflecta condiţiile spaţiului bugetar-fiscal existent şi va fi realizată în strânsă colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice. Fac un apel la apel la înţelepciune şi maturitate către toţi actorii implicaţi în spaţiul public. Acesta nu este momentul să inflamăm inutil spiritele, ci unul în care să colaborăm cât mai mult şi cât mai bine, astfel încât să ne asigurăm că fiecare voce este auzită. Salarizarea unitară joacă un rol fundamental pentru rezolvarea inechităţilor din sectorul public şi pentru modernizarea sectorului public din România”, a declarat oficialul român.

Potrivit celui mai recent proiect al legii salarizării realizat la Ministerul Muncii, termenul de intrare în vigoare a noii grile de salarizare a fost modificat. Dacă în variantele anterioare era prevăzută data de 1 iulie 2027, noul document stabilește ca moment oficial de aplicare data de 1 ianuarie 2027.

Această schimbare apare într-un context social și economic dificil. Salariile bugetarilor au fost înghețate în anii 2025 și 2026, iar inflația ridicată a redus puterea de cumpărare. Din acest motiv, noua lege este văzută atât ca o măsură de corectare a dezechilibrelor din sistem, cât și ca un obiectiv important din Planul Național de Redresare și Reziliență. Deși aplicarea generală este stabilită pentru începutul anului 2027, guvernul a introdus și o prevedere care permite aplicarea mai rapidă pentru anumite categorii de angajați.

Astfel, începând cu 1 decembrie 2026, persoanele nou angajate, cele promovate sau cele numite pe funcții similare în aceeași instituție vor fi plătite direct după noile grile. Această măsură are rolul de a testa noul sistem și de a ușura trecerea către modelul de salarizare reformulat.

În același timp, legea prevede un mecanism de protecție pentru angajații deja existenți. Printr-o diferență tranzitorie, se garantează că niciun salariu nu va scădea în 2027 față de nivelul din decembrie 2026, chiar dacă noile calcule ar putea indica o valoare mai mică.

Reforma urmărește și reducerea diferențelor mari de salarizare din sectorul public. Noul sistem limitează raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu la 1 la 8, față de 1 la 12 cât este în prezent, cu scopul de a reduce inechitățile dintre funcțiile de execuție și cele de conducere sau demnitate publică.

În plus, modul de calcul al salariilor va fi simplificat. Salariul de bază va fi stabilit prin înmulțirea unui coeficient corespunzător fiecărei funcții cu o Valoare de Referință de 4.325 de lei. Această valoare va fi actualizată anual prin legea bugetului de stat, ceea ce va permite atât controlul bugetar al Guvernului, cât și o ajustare mai clară și mai transparentă a veniturilor.