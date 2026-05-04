În multe orașe, întârzierile la plata întreținerii au devenit o realitate frecventă, mai ales în contextul creșterii costurilor cu utilitățile. Cele mai mari datorii apar, de regulă, în sezonul rece, când facturile pentru încălzire cresc considerabil și pun presiune pe bugetele familiilor.

În cele mai multe situații, restanțierii sunt persoane vulnerabile sau cu venituri reduse, care nu reușesc să acopere cheltuielile lunare. Totuși, efectele nu rămân doar la nivel individual. Datoriile acumulate afectează întreaga asociație de proprietari și creează tensiuni între locatari.

Cei care își plătesc la timp întreținerea ajung adesea nemulțumiți, deoarece, indirect, sunt afectați de întârzierile altora. În anumite cazuri, asociația este nevoită să acopere temporar aceste sume, pentru a putea achita facturile către furnizori.

Conform Legii nr. 196/2018, fiecare proprietar are obligația de a achita cota de întreținere în termen de maximum 30 de zile de la afișarea listei de plată.

Legea nu stabilește un prag minim al datoriei de la care se pot începe procedurile de recuperare. Astfel, fiecare asociație își stabilește propriile reguli, în funcție de situație. În practică, multe asociații reacționează după acumularea restanțelor pe două sau trei luni.

Această flexibilitate poate duce însă la abordări diferite de la un bloc la altul, în funcție de deciziile luate de conducerea asociației.

Recuperarea sumelor restante nu începe direct în instanță. În prima etapă, administratorul emite o somație de plată, prin care restanțierul este informat despre datoria acumulată și despre riscul unor măsuri legale.

Dacă plata nu este făcută, urmează notificări suplimentare, iar în final cazul poate ajunge în instanță. În multe situații, însă, administratorii încearcă inițial o soluționare amiabilă.

Există cazuri în care proprietarii nu cunosc exact cuantumul datoriilor sau nu sunt informați la timp. În astfel de situații, o discuție directă poate duce la rezolvarea problemei fără intervenția instanței.

Decizia de a acționa în instanță un restanțier nu poate fi luată unilateral de administrator. Este necesară aprobarea Comitetului Executiv sau a Adunării Generale a asociației de proprietari.

Aceeași procedură este valabilă și pentru angajarea unui avocat sau a unui executor judecătoresc. Acest mecanism are rolul de a asigura transparența și de a evita abuzurile.

Dacă asociația deschide un proces și instanța admite cererea, proprietarul este obligat să achite datoria. În această etapă, pot fi aplicate măsuri de executare silită pentru recuperarea sumelor.

Printre acestea se numără poprirea conturilor bancare, instituirea sechestrului pe bunuri sau alte forme de executare. În plus, debitorul va trebui să plătească și cheltuielile de judecată, precum și costurile aferente executării.

Aceste sume suplimentare pot crește semnificativ valoarea totală a datoriei, ceea ce face situația și mai dificilă pentru proprietar.

În cazurile în care datoria nu poate fi recuperată prin alte metode, legea permite executarea imobilului. După obținerea titlului executoriu, executorul judecătoresc poate începe procedura de valorificare a apartamentului.

Proprietarul este notificat și i se acordă un termen pentru a achita datoria. Dacă nu respectă acest termen, apartamentul poate fi scos la licitație.

Aceasta este una dintre cele mai grave consecințe ale restanțelor la întreținere și apare, de regulă, în situațiile în care datoriile sunt mari și persistă pe termen lung.

Chiar și în faza de executare, proprietarul are anumite drepturi. Acesta poate contesta executarea în instanță, dacă consideră că măsurile sunt nelegale sau disproporționate.

De asemenea, poate solicita eșalonarea plății datoriei, ceea ce poate duce la suspendarea temporară a executării și evitarea vânzării imobilului.

Aceste mecanisme oferă o șansă de redresare, însă trebuie utilizate în timp util.

Restanțele nu afectează doar proprietarul datornic, ci întreaga comunitate. În cazul contractelor colective de utilități, furnizorii pot decide să întrerupă serviciile pentru întregul imobil.

Acest lucru înseamnă că locatarii care și-au plătit obligațiile pot rămâne fără apă sau căldură din cauza celor care nu au plătit.

În unele situații, pentru a evita aceste probleme, vecinii sau asociația acoperă temporar datoriile, ceea ce creează tensiuni și nemulțumiri.

Restanțele la întreținere pot părea, la început, o problemă minoră, dar pot evolua rapid către situații grave. De la somații și notificări, până la procese și executare silită, drumul este unul clar reglementat de lege.

În lipsa unor soluții rapide, consecințele pot include costuri suplimentare, blocaje juridice și chiar pierderea locuinței.

În acest context, comunicarea între asociație și proprietari, plata la timp și intervenția timpurie rămân cele mai eficiente metode pentru evitarea unor astfel de situații.