Potrivit lui Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Pavel, Mărgărit și Asociații, procedurile legate de obținerea, contestarea sau anularea autorizațiilor de construire trebuie analizate în detaliu, întrucât fiecare etapă poate genera consecințe juridice diferite.

Acesta subliniază că analiza nu se limitează la existența autorizației, ci presupune verificarea întregului cadru legal și tehnic al proiectului, inclusiv certificatul de urbanism, avizele, documentația tehnică, regulamentele locale și eventualele contestații.

„Contestarea unei autorizații de construire trebuie analizată riguros, atât din perspectiva legalității actului administrativ, cât și a efectelor pe care suspendarea lucrărilor le poate produce asupra proiectului imobiliar, a dezvoltatorului și a terților implicați.”, a declarat Radu Pavel.

Această abordare reflectă complexitatea tot mai mare a proiectelor imobiliare, unde dimensiunea juridică devine la fel de importantă ca cea tehnică sau financiară.

Autorizația de construire este reglementată prin Legea nr. 50/1991 și reprezintă actul administrativ prin care autoritatea competentă permite executarea lucrărilor.

Emiterea acesteia presupune respectarea unor cerințe stricte privind urbanismul, protecția mediului și siguranța construcțiilor. Documentația necesară include certificatul de urbanism, avizele și acordurile legale, precum și proiectul tehnic realizat de specialiști autorizați.

Din perspectivă juridică, autorizația beneficiază de prezumția de legalitate, autenticitate și veridicitate, ceea ce înseamnă că produce efecte imediat după emitere și poate fi pusă în executare fără alte formalități.

Totuși, această prezumție nu este absolută. Actul poate fi contestat în instanță, iar acest lucru deschide calea unor litigii complexe, care pot influența decisiv evoluția proiectului.

Contextul economic actual amplifică aceste riscuri. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că, în primele două luni din 2026, au fost emise 4.154 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 8,4% față de aceeași perioadă din 2025.

Trendul descendent este confirmat și la nivel lunar, unde, de exemplu, în ianuarie 2026 s-a înregistrat o reducere de 7,8% comparativ cu ianuarie anul precedent.

Această evoluție este vizibilă în majoritatea regiunilor, inclusiv în zonele cu activitate imobiliară intensă, precum București-Ilfov și Vestul țării. În paralel, aproximativ 62% dintre profesioniștii din construcții estimează o scădere a volumului de lucrări, ceea ce indică o încetinire generală a sectorului.

Pe fondul acestor evoluții, contestarea autorizațiilor de construire capătă o importanță tot mai mare. În practică, o astfel de acțiune poate declanșa o succesiune de proceduri judiciare, care încep cu cereri de suspendare și continuă cu acțiuni în anulare.

Problema majoră este că, în multe cazuri, simpla introducere a unei contestații poate duce la blocarea temporară a lucrărilor, chiar înainte ca instanța să analizeze în mod definitiv legalitatea autorizației.

Această situație a fost accentuată de decizia nr. 643/2024 a Curtea Constituțională a României, care a stabilit că formularea unei contestații poate conduce la suspendarea lucrărilor până la soluționarea definitivă a litigiului.

Astfel, suspendarea nu mai este doar o măsură excepțională, ci devine un efect aproape automat, ceea ce schimbă radical dinamica proiectelor imobiliare.

Pentru dezvoltatori, aceste litigii nu reprezintă doar o problemă juridică, ci și una economică majoră. Suspendarea lucrărilor generează întârzieri în execuție, creșterea costurilor de finanțare și, în multe cazuri, afectarea relațiilor contractuale cu partenerii sau cumpărătorii.

În plus, conflictele cu vecinii sau alte persoane interesate devin tot mai frecvente, fiind invocate aspecte legate de respectarea regulilor de urbanism, distanțele față de proprietăți sau impactul asupra mediului construit.

Chiar și atunci când autorizația este emisă corect, existența unui litigiu creează un climat de incertitudine care poate afecta viabilitatea investiției.

În acest context, rolul avocatului specializat devine esențial. Apărările juridice în astfel de litigii se concentrează pe menținerea prezumției de legalitate a autorizației și pe demonstrarea faptului că procedurile administrative au fost respectate.

De asemenea, în cazul cererilor de suspendare, se urmărește demonstrarea lipsei unui caz bine justificat sau a unei pagube iminente, condiții necesare pentru admiterea unei astfel de măsuri.

În acțiunile în anulare, strategia se axează pe combaterea criticilor de nelegalitate și pe evidențierea conformității proiectului cu reglementările urbanistice.

Analiza transmisă de Pavel, Mărgărit și Asociații evidențiază o schimbare importantă în piața imobiliară din România. Scăderea numărului de autorizații și creșterea riscurilor juridice transformă fiecare proiect într-o miză complexă, în care succesul depinde nu doar de finanțare și execuție, ci și de soliditatea strategiei juridice.

Într-un mediu tot mai volatil, prevenirea litigiilor și gestionarea atentă a procedurilor administrative devin condiții esențiale pentru dezvoltatori, în încercarea de a evita blocaje costisitoare și de a asigura continuitatea investițiilor.