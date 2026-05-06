Un foișor fără autorizație poate fi realizat doar dacă se încadrează în categoria construcțiilor ușoare și provizorii, conform legislației privind autorizarea lucrărilor de construcții. Legea nu definește explicit foișorul, însă îl încadrează, în funcție de caracteristici, la construcții anexe gospodărești sau amenajări temporare.

În practică, un foișor este o structură ușoară amplasată în curte sau grădină, utilizată pentru relaxare. Acesta este, de regulă, deschis sau parțial închis, realizat din lemn, metal sau materiale compozite, și poate avea acoperiș și elemente decorative.

Diferența juridică esențială este legată de caracterul permanent. În momentul în care construcția capătă un caracter definitiv, devine obligatorie obținerea unei autorizații. Potrivit Legii nr. 50/1991, orice lucrare de construcții necesită autorizație, cu excepția situațiilor expres prevăzute.

Aceste excepții vizează lucrările care nu afectează structura de rezistență, nu modifică semnificativ aspectul urbanistic și nu generează riscuri pentru siguranța publică.

Legislația stabilește clar că regula generală este obligativitatea autorizației, iar excepțiile sunt limitate. Acestea includ lucrări minore sau provizorii, care nu au impact structural sau urbanistic semnificativ.

În această categorie intră lucrările de întreținere și reparații, precum zugrăvelile sau schimbările de finisaje, dar și modificările interioare care nu afectează structura de rezistență, cum ar fi compartimentările ușoare.

De asemenea, sunt permise fără autorizație construcțiile provizorii sau demontabile. În această categorie pot fi incluse pergolele, copertinele și foișoarele ușoare, însă doar dacă nu au fundație și pot fi îndepărtate fără lucrări de demolare.

Logica acestor excepții este legată de impactul redus asupra terenului și mediului construit. Practic, legea face o distincție clară între construcțiile permanente și amenajările temporare.

Pentru ca un foișor fără autorizație să fie legal, acesta trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții. Primul criteriu este lipsa unei fundații permanente. Un foișor fixat în beton sau ancorat solid în sol va fi considerat construcție permanentă și va necesita autorizație.

Caracterul demontabil este, de asemenea, esențial. Construcția trebuie să poată fi desfăcută și mutată fără intervenții de demolare, ceea ce o încadrează în categoria amenajărilor temporare.

Dimensiunea reprezintă un alt factor important. Foișoarele de mici dimensiuni sunt mai ușor acceptate ca excepții, în timp ce construcțiile mari pot ridica suspiciuni privind caracterul lor permanent.

Gradul de închidere influențează, la rândul său, statutul legal. Un foișor complet închis, prevăzut cu pereți sau utilități, este considerat anexă gospodărească și necesită autorizație.

În plus, trebuie respectate regulile urbanistice locale, inclusiv distanțele față de limitele de proprietate, vecini sau alte construcții. Aceste reguli sunt stabilite prin regulamentele locale de urbanism și pot varia în funcție de localitate.

Construirea unui foișor fără autorizație, în situațiile în care aceasta este obligatorie, atrage consecințe legale importante. Autoritățile pot considera construcția ilegală și pot aplica sancțiuni contravenționale semnificative.

Conform Legii nr. 50/1991, amenzile pot ajunge la zeci de mii de lei, în funcție de gravitatea abaterii. În paralel, lucrările pot fi oprite imediat, iar proprietarul este obligat să intre în legalitate.

Procedura de legalizare ulterioară nu este garantată. Aceasta este posibilă doar dacă construcția respectă regulile urbanistice. În caz contrar, autoritățile pot dispune desființarea construcției, costurile fiind suportate integral de proprietar.

Pe termen lung, impactul se extinde și asupra situației juridice a imobilului. Un foișor construit ilegal nu poate fi înscris în Cartea Funciară, ceea ce poate bloca tranzacțiile precum vânzarea sau ipotecarea proprietății.

Tabel de sinteză pentru încadrarea unui foișor fără autorizație: