Grecia introduce unele dintre cele mai stricte măsuri din ultimii ani pentru protejarea plajelor sale, în contextul unei presiuni turistice record. Noile reglementări vizează în special zonele incluse în rețeaua ecologică europeană Natura 2000, unde autoritățile încearcă să limiteze impactul activităților comerciale și al turismului de masă asupra mediului natural.

Autoritățile elene au extins lista zonelor aflate sub regim special de protecție la 251 de plaje, față de 198 în anii anteriori. Aceste regiuni sunt considerate de importanță ecologică ridicată, motiv pentru care accesul și exploatarea comercială sunt strict reglementate.

Măsurile vin în contextul în care Grecia a înregistrat un nivel record de aproximativ 38 de milioane de turiști în 2025, ceea ce a determinat intensificarea controalelor și introducerea unor reguli mai ferme pentru operatorii de pe litoral.

Una dintre principalele modificări vizează organizarea spațiului pe plaje. Conform noilor reguli:

șezlongurile și umbrelele trebuie amplasate la minimum 4 metri de linia apei;

cel puțin 70% din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă;

hotelurile și restaurantele pot utiliza maximum o treime din suprafața plajelor;

rezervarea locurilor cu prosoape sau alte obiecte personale este interzisă.

Aceste măsuri urmăresc asigurarea accesului liber al publicului și prevenirea monopolizării spațiilor de către operatorii comerciali.

Sistemul de sancțiuni este unul escaladat, în funcție de gravitatea încălcării. Amenzile pornesc de la 2.000 de euro și pot ajunge până la 60.000 de euro.

Cele mai mari sancțiuni sunt aplicate în cazuri precum:

blocarea accesului public pe plajă;

ocuparea ilegală a spațiului;

instalarea de șezlonguri sau umbrele fără autorizație.

Pentru a asigura respectarea regulilor, autoritățile vor utiliza inclusiv drone pentru monitorizarea litoralului, o măsură care permite supravegherea eficientă a zonelor extinse și greu accesibile.

Pe lângă reglementările privind plajele, Grecia continuă și acțiunile împotriva construcțiilor ilegale de pe coastă. În anumite regiuni, inclusiv pe insule precum Gavdos, autoritățile au demolat structuri neautorizate considerate riscante, inclusiv din perspectiva siguranței la incendii.

Aceste intervenții fac parte dintr-o strategie mai amplă de protejare a litoralului și de reducere a impactului dezvoltărilor necontrolate asupra mediului.

Creșterea accelerată a numărului de turiști a adus beneficii economice importante, dar și provocări majore pentru infrastructura de coastă și ecosistemele naturale.

Prin noile reglementări, Grecia urmărește să mențină un echilibru între dezvoltarea turismului și protecția mediului, punând accent pe: