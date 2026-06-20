Românii cer mai multă transparență pe piața imobiliară. Încrederea în agenți și dezvoltatori a scăzut în 2026, potrivit Storia

Românii au devenit mai atenți atunci când cumpără sau închiriază o locuință, iar transparența a devenit principalul criteriu pe baza căruia își aleg profesioniștii din domeniul imobiliar. Un studiu realizat de Storia arată că notarii și avocații specializați în imobiliare se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere, în timp ce agenții imobiliari și dezvoltatorii ocupă ultimele poziții în clasament.

Potrivit ediției din 2026 a studiului realizat de Storia, încrederea românilor în profesioniștii din domeniul imobiliar este construită în principal pe informații corecte, costuri transparente și predictibilitate. În același timp, sondajul indică o scădere a nivelului de încredere față de toate categoriile analizate comparativ cu anul trecut.

În clasamentul încrederii, notarii publici au obținut cel mai mare scor, de 2,78 din 5, urmați de avocații specializați în domeniul imobiliar, cu 2,59. Pe locurile următoare se află reprezentanții băncilor (2,43), evaluatorii imobiliari (2,39) și brokerii de credite (2,24). Agenții imobiliari (2,16) și dezvoltatorii imobiliari (2,15) se situează la coada clasamentului.

Sondajul arată că, pentru persoanele aflate în căutarea unei locuințe, cel mai important criteriu este prezentarea realistă a proprietății. Astfel, 26% dintre respondenți spun că încrederea este influențată de concordanța dintre ceea ce este prezentat și realitatea din teren.

Pe următoarele locuri se află transparența informațiilor despre proprietate și lipsa comisioanelor ascunse (25%), capacitatea agentului de a negocia în interesul clientului (24%) și atitudinea profesionistă (20%). Comparativ cu 2025, când abilitatea de negociere era principalul criteriu, accentul s-a mutat către transparență și corectitudine.

Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe în cadrul OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România), explică schimbarea de perspectivă a cumpărătorilor.

„Faptul că nivelul de încredere este mai scăzut față de anul anterior poate fi analizat și în contextul mai larg al pieței: deciziile imobiliare sunt cântărite mai atent, inclusiv pe fondul presiunii prețurilor, iar clienții au nevoie de mai multă claritate și predictibilitate în fiecare etapă a procesului. Încrederea se construiește tot mai mult prin lucruri concrete: informații corecte, costuri transparente și o comunicare adaptată nevoilor clientului. În acest context, inițiativele care încurajează standarde mai ridicate de calitate, precum sistemele de evaluare obiectivă a anunțurilor și evidențierea celor care respectă criterii clare, precum cele existente pe platforma Storia, pot contribui la o experiență mai transparentă și la facilitarea deciziilor pentru cumpărători și chiriași, într-o piață în care claritatea și rigoarea devin esențiale. E un semn că relația dintre clienți și profesioniști devine mai matură și mai pragmatică”, a declarat Monica Dudău.

În cazul dezvoltatorilor, respondenții spun că principalul factor care le inspiră încredere este raportul calitate-preț comparativ cu alte proiecte similare (26%).

Urmează documentația legală completă și transparentă (24%), calitatea lucrărilor realizate în proiectele anterioare (24%), reputația dezvoltatorului (24%) și respectarea termenelor de livrare (22%).

Despina Ponomarenco, președinta Bucharest Real Estate Club (BREC), consideră că publicul este tot mai informat, însă atrage atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă piața.

„Evaluarea unor criterii precum raportul calitate-preț, documentația legală transparentă, calitatea lucrărilor și reputația pe piață în relația client-dezvoltator ne bucură, pentru că vorbim despre un public informat și educat. Ce trebuie însă avut în vedere este contextul de piață: instabilitatea urbanistică și numeroasele modificări fiscale și legislative din ultimii cinci ani rămân provocări reale ale industriei. Din păcate, tot acest context a făcut ca în această perioadă să nu vedem investitori noi, de calibru, care să intre pe piața românească – ci mai degrabă proiecte bune, în zone bine conectate la infrastructură, rămase blocate. În același timp, publicul trebuie să fie conștient că un dezvoltator care livrează un produs ce răspunde tuturor acestor criterii nu îl va aduce pe piață la prețuri mici. Realitatea anului 2026 este că o locuință construită responsabil, într-o zonă bună, nu este un produs accesibil pentru marea masă a populației. Tocmai de aceea, transparența costurilor și predictibilitatea contractuală nu sunt simple formalități, ci exact ceea ce justifică prețul și consolidează încrederea: clientul informat acceptă un preț corect atunci când înțelege ce primește și de ce. Sperăm să vedem deschidere din partea autorităților în colaborarea cu mediul privat, astfel încât să avem o ofertă mai largă, care să răspundă cerințelor diferite ale publicului, la prețuri accesibile”, a declarat Despina Ponomarenco.

Studiul arată că principalul motiv pentru care clienții renunță la colaborarea cu un agent imobiliar este dorința de a negocia direct cu proprietarul, fără intermediar, motiv invocat de 30% dintre respondenți.

Alte motive importante sunt furnizarea unor informații incomplete sau contradictorii despre proprietăți (27%) și presiunea exercitată pentru încheierea rapidă a tranzacției (26%).

În cazul dezvoltatorilor imobiliari, cele mai frecvente motive de nemulțumire sunt problemele privind calitatea construcției (28%), lipsa de transparență referitoare la costurile suplimentare (27%), modificarea unilaterală a prețurilor sau a condițiilor contractuale (23%) și întârzierile în finalizarea proiectelor (23%).

Gabi Arteni, președintele Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (APAIR), spune că rezultatele confirmă faptul că românii sunt tot mai exigenți.

„Rezultatele studiului confirmă o tendință pe care o observăm de câțiva ani în piața imobiliară din România: clientul devine tot mai informat, mai atent și mai exigent. Un profesionist trebuie să prezinte proprietățile așa cum sunt în realitate, să comunice deschis costurile și riscurile, să protejeze interesele clientului și să ofere informații verificabile. În momentul în care clientul simte că agentul îi oferă toate datele necesare pentru a lua o decizie informată, relația de încredere apare în mod natural.

La APAIR promovăm de mulți ani aceste principii prin Codul Etic Realtor®, prin programele de educație continuă și prin standardele profesionale pe care membrii noștri și le asumă.

În același timp, studiul arată și o realitate pe care nu trebuie să o ignorăm: nivelul de încredere în profesia noastră este încă sub nivelul pe care ni l-am dori. Tocmai de aceea, fiecare interacțiune cu un client reprezintă o oportunitate de a demonstra valoarea pe care un agent profesionist o poate aduce într-o tranzacție imobiliară.

Din perspectiva APAIR, considerăm că există trei direcții esențiale care pot contribui la consolidarea încrederii în profesia de agent imobiliar pe termen lung: educația și profesionalizarea continuă, etica și responsabilitatea profesională, dar și reglementarea activității de intermediere imobiliară din România.

De asemenea, piața are nevoie de o legislație modernă care să stabilească reguli minime de acces în profesie, standarde de transparență, trasabilitate și responsabilitate în relația cu consumatorul. O astfel de lege ar trebui să ofere mecanisme de control și fiscalizare, să protejeze consumatorii de servicii imobiliare și să permită diferențierea clară între profesioniștii care respectă standardele și cei care nu o fac. Obiectivul nostru, ca asociație profesională, este ca profesia de agent imobiliar să fie asociată tot mai mult cu competența, integritatea și responsabilitatea. Iar încrederea publicului va crește pe măsură ce aceste valori vor deveni norma, nu excepția”, a declarat Gabi Arteni.