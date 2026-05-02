Începând cu 30 aprilie 2026, Poșta Moldovei a implementat soluții temporare pentru reluarea expedierilor poștale cu bunuri către SUA, după o perioadă de blocaje generate de noile măsuri vamale impuse de autoritățile americane.

Schimbările vin în urma unui ordin executiv emis la Washington, prin care a fost suspendată facilitatea Duty-Free De Minimis pentru toate țările. Această facilitate permitea anterior trimiterea fără taxe vamale a coletelor de valoare redusă, însă noul cadru introduce controale mai stricte și taxe suplimentare pentru importurile poștale.

Potrivit autorității poștale, există în continuare posibilitatea de a trimite colete fără taxe vamale, însă doar dacă acestea sunt încadrate strict în categoria „cadou”.

Pentru a beneficia de această scutire, trebuie îndeplinite simultan mai multe condiții:

valoarea totală a bunurilor din colet să nu depășească 100 de dolari;

expedierea să fie necomercială;

pe declarația vamală să fie înscrisă clar mențiunea „CADOU”.

Reprezentanții instituției atrag însă atenția că decizia finală aparține autorităților americane.

„Este important de reținut că, în cazul în care Serviciul Vamal al SUA (U.S. Customs and Border Protection) decide că un colet este totuși pasibil de taxare, taxele vor fi achitate inițial de operatorul poștal, urmând ca expeditorul să restituie ulterior aceste sume”, au precizat reprezentanții Poșta Moldovei.

Pentru trimiterile care nu pot fi declarate drept cadou, procedura devine mai strictă.

Recepționarea acestor colete se face exclusiv prin unitatea poștală MD-2000 din Chișinău (str. Piața Gării 3), iar costurile sunt calculate în funcție de valoarea bunurilor expediate.

Pentru coletele cu valori între 0,01 și 800 de dolari, expeditorul trebuie să plătească:

o taxă vamală de 10% din valoarea bunurilor;

o taxă de debursare de 10% din valoarea taxei vamale;

un tarif fix de 1,49 dolari pentru fiecare trimitere.

În cazul coletelor care depășesc pragul de 800 de dolari, taxele nu mai sunt achitate la expediere, ci vor fi percepute direct destinatarului din SUA, în conformitate cu legislația americană.

Noile reguli vin și pe fondul restricțiilor din Strâmtoarea Ormuz, care au afectat fluxurile comerciale și transporturile internaționale în ultimele luni.

În paralel, Statele Unite au impus propriile restricții asupra navelor care operează în porturile iraniene, ceea ce a contribuit la creșterea presiunii asupra lanțurilor de aprovizionare și a transportului de mărfuri, inclusiv prin poștă.

Poșta Moldovei reamintește că nu răspunde pentru corectitudinea datelor completate în documentele vamale.

Conform regulilor Uniunii Poștale Universale, responsabilitatea pentru declarațiile privind conținutul coletelor aparține exclusiv expeditorului. De asemenea, instituția nu poate interveni în deciziile luate de autoritățile vamale americane.

Nerespectarea condițiilor impuse poate duce la costuri suplimentare, întârzieri sau chiar blocarea coletelor.

În unele cazuri, taxele vamale pot fi achitate inițial de operatorul poștal, dar vor fi ulterior recuperate de la expeditor, ceea ce poate genera cheltuieli neprevăzute.

Noile reguli schimbă semnificativ modul în care pot fi trimise coletele către SUA, în special pentru persoanele care obișnuiau să expedieze bunuri fără taxe.

Pentru a evita problemele, expeditorii trebuie să acorde o atenție sporită valorii coletelor, scopului expedierii și completării corecte a documentelor vamale.