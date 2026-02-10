Companiile de curierat trebuie să declare la ANAF, până pe 25 februarie, coletele extracomunitare livrate în luna ianuarie, cu valoare sub 150 de euro, pentru care s-a perceput taxa de 25 de lei, denumită și „taxa Temu”. Totodată, ele trebuie să vireze aceste sume la bugetul de stat.

Nerespectarea obligațiilor poate atrage sancțiuni severe, atrage atenția echipa de avocați de la Hațegan Attorneys. Vorbim inclusiv despre amenzi contravenționale de până la 10.000 lei, amenzi echivalente cu valoarea taxelor nedeclarate sau chiar răspundere penală, cu pedepse de la 1 la 5 ani de închisoare sau amendă, în cazul colectării și nevirării taxei în termen.

La 1 ianuarie 2026, Legea 239/2025 a intrat în vigoare, introducând o taxă logistică de 25 lei pentru fiecare colet cu valoare comercială sub 150 de euro provenit din afara Uniunii Europene. Această măsură vizează în mod direct companiile de curierat și furnizorii de servicii poștale, care devin actori principali în colectarea și administrarea taxei.

În data de 3 februarie 2026, Ministerul Finanțelor a respins informațiile potrivit cărora taxa ar fi determinat relocarea zborurilor cargo către alte aeroporturi din UE.

Datele arată, dimpotrivă, că în ultimele luni ale anului trecut s-a înregistrat o creștere a volumului coletelor extracomunitare intrate în România comparativ cu august 2025, când a fost anunțată noua prevedere, iar în ianuarie 2026 numărul acestora a fost de 15 ori mai mare decât în ianuarie 2025 și similar cu cel din august 2025.

Pentru clarificări, la 4 februarie, Ordinul președintelui ANAF a fost publicat în Monitorul Oficial, reglementând în detaliu modalitatea de declarare a coletelor livrate. Conform legii, taxa se aplică coletele livrate în România, cu punct de origine în afara UE, aferente vânzărilor la distanță de bunuri importate din țări terțe și cu valoare sub 150 euro, indiferent de locul în care acestea au fost puse în liberă circulație în UE.

Sunt excluse coletele care nu ajung la destinatarul final din România, iar în cazul retururilor, taxa nu se rambursează. Obligația de plată revine, după caz, furnizorului bunurilor, expeditorului sau platformei digitale care facilitează vânzarea.

Avocații Hațegan Attorneys subliniază că responsabilitatea colectării, declarării și virării taxei revine furnizorilor de servicii poștale, respectiv companiilor de curierat care predau coletul destinatarului.

Concret, companiile trebuie să colecteze taxa de la expeditor, platformă digitală sau intermediar logistic, să declare către ANAF, până la data de 25 a lunii următoare, numărul total de colete extracomunitare livrate, coletele însoțite de informații din declarația de origine (H7) și coletele pentru care s-a perceput taxa.

Totodată, taxa colectată trebuie virată la bugetul de stat în același termen, iar coletele taxabile trebuie identificate prin sisteme proprii de trasabilitate, cu păstrarea evidențelor timp de cinci ani.

Nerespectarea obligațiilor poate atrage sancțiuni substanțiale, inclusiv amenzi contravenționale de până la 10.000 lei, amenzi egale cu valoarea taxelor nedeclarate sau răspundere penală.

Având în vedere că primul termen de declarare și plată a taxei este în februarie 2026, pentru coletele din ianuarie 2026, rămâne de văzut care va fi impactul economic al acestei măsuri.

Pentru reducerea riscurilor de neconformare, avocații Hațegan Attorneys recomandă companiilor de curierat să adapteze sistemele IT pentru identificarea automată a coletelor taxabile, să implementeze proceduri interne clare de colectare și raportare, să revizuiască relațiile contractuale cu expeditorii și platformele online și, nu în ultimul rând, să completeze și să depună în mod corespunzător formularul de declarare.