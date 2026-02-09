Tezaur este din nou în centrul atenției economiilor populației, odată cu lansarea celei de-a doua ediții a programului de titluri de stat din 2026, inițiată de Ministerul Finanțelor. Noua emisiune este deschisă începând de luni, 9 februarie 2026, și se adresează exclusiv persoanelor fizice interesate de plasamente sigure, cu randamente superioare celor practicate de majoritatea produselor bancare clasice.

Conform datelor oficiale, românii pot subscrie până la data de 6 martie 2026 titluri de stat cu maturități de 1 an, 3 ani și 5 ani. Dobânzile anuale sunt stabilite la 6,10% pentru titlurile pe un an, 6,55% pentru cele pe trei ani și 7% pentru maturitatea de cinci ani, niveluri care reflectă strategia statului de a atrage economiile populației într-un context bugetar tensionat.

„Ministerul Finanţelor lansează astăzi, 9 februarie 2026, a doua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiţii avantajoase. În perioada 9 februarie 2026 – 6 martie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,10%, 6,55%, respectiv, 7%”, informează ministerul.

Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu, sunt emise în formă dematerializată, iar veniturile obținute din dobânzi nu sunt supuse impozitării, aspect care crește atractivitatea acestui instrument de economisire pentru populație.

Accesul la titlurile de stat din programul Tezaur este structurat pe mai multe canale, astfel încât să acopere atât mediul digital, cât și pe cel tradițional. Ministerul Finanțelor a stabilit calendare diferite în funcție de platforma aleasă pentru subscriere, oferind investitorilor flexibilitate în procesul de achiziție.

Titlurile de stat pot fi cumpărate între 9 februarie 2026 și 4 martie 2026 prin platforma Ghişeul.ro, soluție dedicată persoanelor care dețin un cont activ și un card de debit. De asemenea, între 9 februarie 2026 și 5 martie 2026, subscrierile pot fi realizate online prin Spațiul Privat Virtual, exclusiv de către persoanele fizice înregistrate în SPV, pentru titlurile lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

Pentru această variantă online, investitorii pot efectua mai multe tipuri de operațiuni, inclusiv deschiderea unui cont de subscriere pe numele lor la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscrierea efectivă de titluri Tezaur și viramentul sumelor din contul de subscriere către un cont bancar personal. Ministerul pune la dispoziție documentație dedicată, precum Ghid Tezaur online și Tezaur online, pentru clarificarea etapelor.

În paralel, titlurile pot fi achiziționate fizic, între 9 februarie 2026 și 6 martie 2026, direct de la sediile unităților Trezoreriei Statului. Prin Poșta Română, subscrierile sunt disponibile în mediul urban între 9 februarie 2026 și 5 martie 2026, iar în mediul rural între 9 februarie 2026 și 4 martie 2026.

Programul Tezaur păstrează un set clar de reguli privind eligibilitatea și drepturile investitorilor. Sunt acceptate la subscriere persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării investiției, fără a exista un plafon maxim al sumei care poate fi investită într-o singură emisiune.

Veniturile obținute din investirea în titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile, iar dobânda este plătită anual, la datele prevăzute în prospectul de emisiune. Titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat, ceea ce oferă investitorilor un grad suplimentar de flexibilitate în administrarea economiilor personale.

Un investitor poate realiza una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, însă anularea subscrierilor deja efectuate este permisă doar pe durata perioadei de subscriere, prin depunerea unei cereri. Prospectul de emisiune, precum și eventualele modificări, sunt publicate în secțiunea dedicată titlurilor de stat și pe site-ul Poștei Române.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor din aceste emisiuni sunt utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru refinanțarea datoriei publice, obiective centrale în politica fiscală a statului pentru anul 2026.

Digitalizarea programului Tezaur a cunoscut un pas important începând cu luna martie 2025, când Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție care a permis achiziționarea online a titlurilor de stat prin Ghişeul.ro. Cetățenii români cu cont activ pe platformă și card de debit au putut investi rapid, fără deplasare la ghișee.

Pentru investitorii care doresc să transfere sumele din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar personal, ministerul a pus la dispoziție un ghid dedicat. Procedura presupune completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic, cunoscut sub denumirea OPME, urmând o succesiune clară de pași.

Formularul trebuie descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor, din secțiunea Tezaur Online, și deschis exclusiv cu Adobe Acrobat Reader. Investitorul completează datele de identificare, inclusiv CNP-ul și IBAN-ul contului bancar în care dorește să primească banii, apoi calculează suma finală, din care se deduce comisionul aferent transferului, de 0,51 lei pentru sume de până la 50.000 de lei sau 6 lei pentru sume mai mari.

După validarea și salvarea documentului PDF inteligent, formularul este încărcat în contul SPV, folosind opțiunea „Depunere formulare”. După transmiterea cu succes, transferul sumelor este procesat în cel mai scurt timp posibil, potrivit precizărilor făcute de Ministerul Finanțelor.