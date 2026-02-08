Ministerul Economiei propune ca instituțiile de credit să nu mai poată trece direct la executare silită atunci când un client nu își mai poate plăti ratele. Înainte de această etapă, băncile ar urma să fie obligate să ofere soluții adaptate situației personale a debitorului.

Printre variantele prevăzute se află refinanțarea creditului, prelungirea duratei de rambursare, amânarea temporară a ratelor, reducerea dobânzii sau, în anumite cazuri, iertarea parțială a datoriei.

Există situații concrete privind persoane care, în urma pierderii locului de muncă sau a creșterii accentuate a cheltuielilor, nu au mai reușit să își onoreze obligațiile contractuale, potrivit stirileprotv.ro.

„M-a dat în șomaj și nu am mai putut să acopăr creditul și n-am plătit, m-a sunat recuperatorul, a trebuit să plec din țară.” „În situaţiile astea, când plătești impozit dublu, triplu – și astea n-au fost prevăzute când tu ai luat banii – ar fi bine să zică „dom-le, te las o lună, două, juma de an, să te gândeşti ce faci””.

Proiectul prevede și modificări importante privind comisioanele percepute de bănci. Taxele de analiză a dosarului, de administrare a creditului sau a contului nu vor mai fi calculate procentual, ci stabilite în sume fixe, în funcție de valoarea împrumutului.

Pentru creditele de consum de până la 2.000 de lei, comisionul maxim ar urma să fie de 25 de lei, iar pentru creditele care depășesc 100.000 de lei plafonul ajunge la 150 de lei.

Totodată, clienții vor avea dreptul să primească un exemplar al contractului de credit înainte de semnare, pentru a-l analiza în detaliu. Sunt prevăzute și dreptul de retragere din contract în termen de 14 zile, precum și posibilitatea rambursării anticipate, fără costuri ascunse.

Modificările propuse urmăresc adaptarea legislației la noile forme de creditare, inclusiv sistemele de tip „cumperi acum, plătești mai târziu”, tot mai frecvente în comerțul online. În acest context, băncile și instituțiile financiare vor fi obligate să verifice mai atent situația financiară a clienților, pentru a preveni supraîndatorarea.

Reprezentanții Banca Națională a României, implicați în soluționarea alternativă a litigiilor bancare, arată că executarea silită aduce adesea recuperări mai mici decât ajustarea contractului. Menținerea clientului în relația contractuală, prin reeșalonare sau rescadențare, poate fi mai eficientă inclusiv pentru bancă.

„În urma unei executări silite poți să execuți sume mult mai mici decât dacă ai merge mai departe cu contractul respectiv modificându-i anumite condiții în ceea ce privește rescadențarea, reeșalonarea, diminuarea soldului, dar rămâne consumatorul respectiv client al băncii!”, transmite Alexandru Păunescu, director al departamentului juridic al BNR.

Actul normativ nu va viza creditele garantate prin ipotecă, împrumuturile care depășesc 100.000 de euro sau anumite plăți amânate, precum cele din contractele de leasing sau de închiriere fără obligație de cumpărare.

Asociația Română a Băncilor a transmis că este important ca transpunerea noilor reguli să respecte cadrul legislativ european, pentru a nu limita accesul la finanțare. Reprezentanții asociației recomandă clienților care întâmpină dificultăți de plată să discute direct cu banca sau să apeleze la mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul bancar.