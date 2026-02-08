Cea mai importantă schimbare pentru investitorii în criptomonede este majorarea cotei de impozitare aplicabile câștigurilor obținute din tranzacții.

„Începând cu 2026, impozitul pe veniturile din tranzacțiile crypto este de 16%”, potrivit informațiilor publicate de StartupCafe.

Măsura este inclusă în pachetul de modificări fiscal-bugetare care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Această creștere a impozitului se traduce printr-o sarcină fiscală mai ridicată pentru persoanele care obțin venituri din tranzacționarea de Bitcoin, Ethereum sau alte criptoactive, aliniind tratamentul fiscal al acestora cu cel aplicat altor forme de investiții.

Impozitul se aplică exclusiv asupra câștigului net rezultat din tranzacție, nu asupra sumei totale încasate din vânzare. În cazul veniturilor din transferul de monedă virtuală, „impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prin aplicarea cotei de 16% asupra câștigului din transferul de monedă virtuală, determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției”, se arată în documentul oficial.

Practic, doar profitul efectiv este impozabil. De exemplu, în situația în care un investitor achiziționează Bitcoin cu 10.000 de euro și îl vinde ulterior cu 15.000 de euro, iar comisioanele de tranzacționare se ridică la 100 de euro, câștigul net impozabil este de 4.900 de euro. Asupra acestei sume se aplică impozitul de 16%.

Legislația prevede și o excepție pentru tranzacțiile de valoare redusă. „Câștigul sub nivelul de 200 lei pe tranzacție nu se impozitează, cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească 600 lei”, conform documentului oficial.

Această prevedere este destinată investitorilor ocazionali sau celor care realizează câștiguri minore și limitează obligațiile fiscale pentru aceste situații.

Prin majorarea impozitului și clarificarea modului de calcul, câștigurile din criptomonede sunt încadrate explicit ca venituri din investiții. Astfel, ele devin supuse acelorași reguli fiscale aplicabile altor câștiguri de capital, eliminând tratamentele diferențiate existente anterior și reducând zonele gri din legislație.

Declararea câștigurilor obținute din tranzacțiile cu criptomonede se face prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă anual la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Formularul trebuie să includă câștigurile nete realizate în anul fiscal precedent, iar contribuabilul este responsabil de calculul corect al impozitului datorat.

Pentru fiecare tranzacție de vânzare, investitorii trebuie să poată justifica prețul de achiziție, prețul de vânzare și costurile directe asociate. Platformele de tranzacționare oferă, de regulă, rapoarte detaliate ale operațiunilor efectuate, care pot fi utilizate ca documente justificative.

O schimbare majoră apare și în ceea ce privește obligațiile platformelor care intermediază tranzacțiile cu criptomonede. „Platformele crypto sunt obligate să trimită la ANAF informații care să permită Fiscului să identifice veniturile obținute de utilizatori din tranzacțiile cu criptomonede, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate vineri de Guvernul Bolojan, pentru modificarea Codului de procedură fiscală”.

Furnizorii de servicii de criptoactive din România vor avea obligația de a transmite date detaliate către ANAF, măsura fiind justificată de necesitatea respectării termenelor europene și de reducerea riscului de evaziune fiscală.

Directiva europeană DAC8, transpusă în legislația românească

„Începând cu anul 2026, platformele crypto vor trebui să trimită către ANAF informații corecte și complete despre tranzacțiile cu criptoactive ale utilizatorilor”, potrivit Ordonanței de urgență nr. 71/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Prin această ordonanță, România transpune Directiva europeană DAC8 (nr. 2226/2023), care reglementează raportarea și transparența tranzacțiilor cu criptoactive la nivelul Uniunii Europene.

Când vor începe raportările către ANAF

Raportările vor avea caracter anual. „Furnizorii de servicii de criptoactive vor trebui să facă raportările către ANAF anual. Astfel, primele raportări vor fi cele pentru anul 2026 și vor fi transmise în 2027″, se arată în documentul oficial.

Totodată, „aceste informații vizează perioade impozabile care încep la 1 ianuarie 2026 sau ulterior datei respective”, iar „raportarea informațiilor se face până la data de 15 martie inclusiv a anului calendaristic curent pentru informațiile aferente anului calendaristic precedent”, conform OUG nr. 71/2025.