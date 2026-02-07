ANAF subliniază că Declarația unică 2026 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii trebuie completată și depusă de persoanele fizice care, în anul 2025, au realizat venituri sau pierderi, fie individual, fie în cadrul unei asocieri, din România sau din străinătate. Aceste persoane au obligația de a declara veniturile și de a achita impozitul și contribuțiile sociale prevăzute de Codul fiscal.

De asemenea, formularul trebuie completat și de persoanele fizice care aleg, în cursul anului 2026, să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate. Această opțiune este reglementată de legislația fiscală și permite contribuabililor să își asigure accesul la sistemul public de sănătate.

Formularul 212 se completează pe surse și categorii de venit, iar responsabilitatea revine contribuabilului sau reprezentantului legal desemnat conform Codului de procedură fiscală. ANAF precizează că împuternicitul sau curatorul fiscal are obligația să respecte toate prevederile legale în vigoare atunci când completează documentul.

Instituția fiscală a stabilit un termen clar pentru depunerea Declarației unice 2026. Documentul trebuie transmis până la data de 25 mai 2026 inclusiv, pentru ca veniturile realizate în anul precedent să fie declarate și pentru ca impozitul anual pe venit și contribuțiile sociale să fie stabilite sau definitiv calculate.

Declarația se depune împreună cu anexele necesare, dacă acestea sunt solicitate. ANAF precizează că există două modalități principale de transmitere a formularului:

În format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Formularul este pus gratuit la dispoziția contribuabililor. Data depunerii este considerată fie ziua înregistrării la organul fiscal, fie ziua predării la poștă, în funcție de modalitatea aleasă.

Prin mijloace electronice, conform legislației în vigoare. Contribuabilii pot utiliza serviciul „Spațiul privat virtual” (SPV) sau platforma e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. Aceste metode sunt menite să simplifice procesul și să reducă timpul de depunere.

ANAF precizează că Declarația unică 2026 poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile transmise nu corespund realității. Corectarea se face prin depunerea unei declarații rectificative, care trebuie completată integral.

Declarația rectificativă include toate datele și informațiile din capitolul supus rectificării, chiar și pe cele care nu diferă față de declarația inițială. Astfel, contribuabilul are obligația de a reintroduce toate informațiile relevante pentru a asigura coerența și acuratețea documentului.

Pentru a evita erorile, ANAF recomandă contribuabililor să verifice cu atenție datele introduse înainte de transmiterea formularului. În cazul în care apar neconcordanțe, rectificarea este singura modalitate legală de a corecta situația.

Ghidul publicat de ANAF oferă detalii suplimentare despre categoriile de venituri realizate din străinătate în anul 2025, pentru care contribuabilii trebuie să depună Declarația unică 2026. Aceste venituri includ câștiguri obținute din activități independente, chirii, investiții sau alte surse, indiferent de țara în care au fost realizate.

Totodată, documentul clarifică situația persoanelor fizice care, în cursul anului 2026, aleg să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Această opțiune este disponibilă pentru cei care doresc să își asigure accesul la serviciile medicale publice, chiar dacă nu au obligația legală de plată.

Broșura ANAF se poate vizualiza mai jos: