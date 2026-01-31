Agenția Națională de Administrare Fiscală a făcut publică lista contribuabililor care nu și-au achitat taxele și impozitele aferente ultimului trimestru din 2025, perioada octombrie – decembrie. Această evidență, cunoscută în media drept „lista rușinii”, include atât firme, cât și persoane fizice cu datorii semnificative către stat.

Regulile privind publicarea sunt stabilite prin Ordinul nr. 509/2019, care completează procedura aprobată anterior prin Ordinul președintelui ANAF nr. 558/2016. Potrivit acestor norme, pe listă ajung doar contribuabilii cu restanțe notificate și neachitate la data raportării, iar valoarea minimă a datoriilor variază în funcție de categorie: marii contribuabili trebuie să aibă restante de cel puțin 500.000 lei, contribuabilii mijlocii de 250.000 lei, iar pentru celelalte firme și persoane fizice care desfășoară activități independente sau profesii libere, pragul este de 100.000 lei.

ANAF menționează că modificările în listă sunt realizate automat în termen de 15 zile după ce datoriile sunt achitate integral, contribuabilul fiind astfel scos din evidență.

Lista poate fi consultată AICI.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pus în dezbatere publică un proiect care vizează consolidarea resurselor financiare ale administrațiilor locale și creșterea veniturilor proprii. Scopul este ca serviciile publice să fie susținute din fonduri publice și ca România să respecte ținta de deficit bugetar.

Printre propunerile care ar putea stârni controverse se numără modificarea regulilor pentru publicarea listelor datornicilor. În proiect, acestea nu ar mai viza doar firmele, ci și persoanele fizice cu restanțe fiscale, iar informațiile despre cuantumul datoriilor ar putea fi disponibile pe site-urile autorităților fiscale.

În cazul obligațiilor administrate de autoritățile locale, proiectul prevede ca publicarea să fie făcută prin dispoziție a conducerii și să poată fi inclusă în Monitorul Oficial Local. Pentru persoanele fizice, lista ar putea include numele, domiciliul fiscal și numărul de rol fiscal, într-o încercare de a crește transparența și a stimula plata taxelor.

De asemenea, proiectul limitează „secretul fiscal” pentru anumite informații. Astfel, date precum identitatea contribuabilului, natura și valoarea obligațiilor nu vor mai fi protejate. În schimb, informații privind conturi, solduri, plăți sau patrimoniul net vor rămâne confidențiale.

Marius Stanciu, avocat la Buju Stanciu & Asociații, atrage atenția asupra riscurilor legate de protecția datelor: chiar dacă publicarea este prevăzută de lege, aceasta trebuie să respecte principiile GDPR, fiind necesară și proporțională. El amintește precedentul din 2016, când ANAF a fost sancționată pentru publicarea defectuoasă a „listei rușinii”, care a afectat imaginea și viața privată a contribuabililor.