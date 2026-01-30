Până la data de 1 iunie 2026, aceste persoane fizice nu sunt obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura. Cei care sunt deja înregistrați în sistem pot solicita ieșirea temporară din registru, iar persoanele care nu sunt încă înscrise vor avea obligația de a se înregistra cu cel puțin trei zile înainte de expirarea termenului de tranziție. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) urmează să actualizeze procedura registrului RO e-Factura în termen de 30 de zile.

Ministerul Finanțelor explică și cine este considerat persoană impozabilă din perspectiva TVA. Conform legislației fiscale, orice persoană care desfășoară activități economice în mod independent este calificată drept persoană impozabilă, indiferent dacă este persoană juridică sau persoană fizică.

În acest context, cesiunea drepturilor de autor este încadrată ca prestare de servicii, în situația în care persoana fizică obține aceste venituri în mod independent și nu se află într-o relație de tip angajator-angajat.

Această definiție este preluată din Directiva europeană privind TVA, aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene, iar România are obligația legală de a respecta prevederile Directivei 2006/112/CE referitoare la sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

„Guvernul a aprobat introducerea unui termen de tranziție până la 1 iunie 2026 pentru utilizarea sistemului RO e-Factura de către persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP, nu prin CIF. Până la această dată, persoanele fizice nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura. Persoanele fizice deja înregistrate în sistemul RO e-Factura pot solicita ieșirea temporară din registru, iar cele care nu sunt înscrise vor avea obligația de a se înregistra cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie 2026. ANAF va actualiza procedura registrului în termen de 30 de zile”, a informat Ministerul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor detaliază și motivul pentru care este necesară emiterea unei facturi pentru veniturile din drepturi de autor. Emiterea facturii nu reprezintă o obligație suplimentară sau arbitrară, ci o regulă de bază a sistemului TVA, aplicabilă tuturor persoanelor impozabile care prestează servicii. Factura este documentul care dovedește existența unei operațiuni economice, permite urmărirea veniturilor realizate și asigură monitorizarea respectării plafonului de scutire de TVA.

Autoritățile subliniază că obligația de a emite factură există indiferent dacă persoana fizică este sau nu plătitoare de TVA. Chiar și în situația în care veniturile se situează sub plafonul de scutire de TVA, stabilit la 395.000 de lei pe an, emiterea facturii rămâne obligatorie.

Fără facturi sau alte documente justificative, nu poate fi urmărit momentul depășirii acestui plafon, iar sistemul fiscal nu poate stabili exact data la care apare obligația de înregistrare în scopuri de TVA. În acest sens, factura nu presupune automat TVA de plată, ci reprezintă un instrument de evidență fiscală și de transparență.

Ministerul Finanțelor mai precizează că emiterea facturii nu conduce la dublă impozitare și este distinctă de obligațiile privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, care sunt declarate prin formularul 112.

Factura are rolul de document justificativ pentru evidența corectă a veniturilor și pentru monitorizarea plafonului de scutire de TVA, inclusiv în cazul veniturilor obținute din alte state membre ale Uniunii Europene, unde se aplică regulile europene privind taxarea inversă.

Obligația de emitere a facturii pentru veniturile din drepturi de autor nu reprezintă o reglementare nouă, ci face parte din regulile generale ale sistemului TVA, aplicabile tuturor persoanelor impozabile care desfășoară activități economice în mod independent, inclusiv persoanelor fizice. Aceste prevederi sunt reglementate de Codul fiscal și de Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA.