Decizia adoptată de Guvern introduce o modificare importantă în aplicarea sistemului e-Factura, vizând persoanele fizice care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP, nu prin CIF. Concret, aceste persoane nu vor mai fi obligate să utilizeze platforma RO e-Factura până la data de 1 iunie 2026, termen care înlocuiește obligația intrată recent în vigoare.

Măsura se aplică unei game largi de contribuabili, printre care se numără persoanele care obțin venituri din drepturi de autor, profesorii care realizează venituri din meditații, precum și alte categorii de persoane fizice care desfășoară activități independente. Până la această ordonanță, obligația de a utiliza e-Factura pentru aceste categorii devenise aplicabilă începând cu 15 ianuarie, chiar dacă unele acte normative subsecvente au fost publicate ulterior.

Guvernul explică faptul că noul termen are rolul de a crea o perioadă de tranziție necesară pentru adaptarea contribuabililor la cerințele tehnice și administrative ale sistemului.

„O altă modificare are în vedere introducerea unui termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026. Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026”, arată Guvernul.

Executivul subliniază că această perioadă suplimentară urmărește și asigurarea unui tratament echitabil între diferite categorii de contribuabili.

„Acest termen le va permite o perioadă de adaptare, testarea funcțională a platformei, precum și un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeași amânare”, se mai precizează în explicațiile oficiale.

Odată cu adoptarea ordonanței, sunt clarificate și situațiile persoanelor care au fost deja înregistrate în mod obligatoriu în registrul e-Factura. Potrivit noilor prevederi, contribuabilii care se regăsesc în această situație pot solicita ieșirea temporară din registru, pe durata perioadei de amânare stabilite.

În același timp, persoanele fizice care nu sunt încă înscrise în sistem trebuie să țină cont de noul calendar. Acestea vor avea obligația de a se înregistra în registrul e-Factura cu cel puțin trei zile înainte de data de 1 iunie 2026, moment de la care utilizarea sistemului va deveni din nou obligatorie pentru categoria vizată.

Măsura vine după ce obligația inițială a fost introdusă într-un context normativ considerat de mulți contribuabili dificil de aplicat într-un termen scurt. Deși obligația a intrat în vigoare la jumătatea lunii ianuarie, ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind înființarea registrului a fost publicat ulterior în Monitorul Oficial, ceea ce a generat confuzie și dificultăți de conformare.

Prin această amânare, autoritățile încearcă să reducă presiunea administrativă asupra persoanelor fizice și să evite blocajele tehnice sau sancțiunile aplicate într-o perioadă insuficient pregătită.

Anterior deciziei adoptate acum de Guvern, consultanții Deloitte atrăgeau atenția asupra modificărilor legislative și a impactului extinderii sistemului e-Factura. De la începutul acestui an, e-Factura a fost extinsă și asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice cu caracter de continuitate și sunt identificate prin CNP, precum operatorii foto-video, influencerii sau prestatorii de servicii diverse.

În forma inițială a reglementării, acești contribuabili aveau obligația de a se înregistra în registrul e-Factura și de a transmite toate facturile aferente activităților desfășurate către beneficiari exclusiv prin sistem. Un aspect esențial semnalat de consultanți era faptul că neconformarea nu producea efecte doar asupra persoanelor fizice, ci și asupra partenerilor lor de afaceri.

Obligația de utilizare a e-Factura pentru persoanele fizice implicate în activități economice este prevăzută în așa-numita „Ordonanță trenuleț”, respectiv OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, act normativ adoptat la finalul anului trecut și aplicabil din 15 ianuarie 2026. Ulterior, a fost emis Ordinul 59/2026, care stabilește procedura de înregistrare și impune depunerea formularului 082 înainte de începerea activităților economice.

Conform procedurii, autoritățile fiscale au la dispoziție trei zile pentru a înregistra contribuabilul în sistem, după care acesta trebuie să transmită facturile prin RO e-Factura, indiferent dacă beneficiarii sunt persoane juridice sau persoane neimpozabile. Nerespectarea obligațiilor atrăgea sancțiuni semnificative, de la penalități de 15% din valoarea facturilor în relațiile B2B, până la amenzi între 1.000 și 2.500 de lei pentru tranzacțiile B2C.

În plus, legislația prevedea sancțiuni și pentru companiile care acceptau facturi transmise prin alte mijloace decât e-Factura. Societățile care înregistrau cheltuieli pe baza unor facturi clasice, în afara sistemului, riscau amenzi echivalente cu 15% din valoarea documentelor respective. Aceste implicații au determinat numeroase firme să își reevalueze relațiile contractuale și listele de furnizori, în contextul noilor reguli de facturare electronică.