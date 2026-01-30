Potrivit Executivului, proiectul de lege prevede creșterea capitalului deținut de România la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre cu 100.256 de acțiuni, în valoare totală de 115,29 milioane de euro. Din această sumă, aproape 34,59 milioane de euro reprezintă capital vărsat, echivalentul a 30% din capitalul subscris. Plata va fi efectuată eșalonat, în opt tranșe anuale de aproximativ 4,32 milioane de euro, începând cu anul 2027, fondurile fiind asigurate prin bugetul Ministerului Finanțelor. Guvernul menționează că operațiunea este necesară pentru menținerea drepturilor de vot ale României și a poziției sale în structurile de conducere ale instituției.

„Participarea României la această operațiune de subscriere este necesară pentru menținerea drepturilor de vot în cadrul BCDMN, precum și a reprezentării în structurile de conducere ale instituției financiare”, arată Executivul.

Proiectul de lege va fi înaintat Parlamentului pentru dezbatere și aprobare, iar majorarea capitalului va fi implementată după încheierea procesului legislativ.

Guvernul a aprobat vineri o Hotărâre de modificare a HG nr. 1264/2010, prin care valoarea totală a programului de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (MTN) crește de la 90 la 99 de miliarde de euro. Programul MTN, o facilitate neangajantă între Ministerul Finanțelor și un grup select de instituții financiare, permite lansarea periodică de titluri de stat pe piețele externe conform unei documentații contractuale standard.

Această mecanică oferă rapiditate în accesarea piețelor de capital și flexibilitate în stabilirea parametrilor emisiunilor, în funcție de strategia de administrare a datoriei publice. Prin utilizarea documentației standard, Ministerul Finanțelor urmărește politici de finanțare transparente și predictibile, reducând costurile pe termen mediu și lung și asigurând prezența constantă a României pe piețele internaționale. Astfel se evită perioadele lungi fără emisiuni externe și se garantează o administrare eficientă a datoriei guvernamentale.