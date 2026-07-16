Guvernul pregătește reorganizarea instituțiilor publice. SGG are 10 zile pentru centralizarea datelor despre posturi și companiile de stat

Guvernul a decis ca Secretariatul General al Guvernului (SGG) să coordoneze centralizarea informațiilor privind instituțiile și întreprinderile publice. Datele vor fi folosite pentru pregătirea măsurilor de reorganizare și reducere a numărului companiilor de stat fără activitate sau neprofitabile.

Executivul a hotărât, în ședința de joi, ca Secretariatul General al Guvernului (SGG) să centralizeze, în termen de 10 zile, informațiile furnizate de Ministerul Finanțelor, Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Scopul este ca Guvernul să obțină o imagine completă asupra modului în care sunt organizate instituțiile și întreprinderile publice, asupra numărului de posturi existente și a situației financiare a acestora.

Potrivit documentului aprobat, măsura urmărește instituirea unui mecanism unitar de colectare, verificare și centralizare a datelor relevante, pentru a evita solicitările administrative paralele și pentru a accelera procesul de reformă.

Informațiile centralizate vor fi utilizate pentru aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 48/2025, care vizează reducerea numărului întreprinderilor publice fără activitate, a celor cu mai puțin de cinci angajați sau a companiilor neprofitabile.

Totodată, procesul are în vedere și aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023, care stabilește reorganizarea, comasarea, transferul sau desființarea instituțiilor publice considerate supradimensionate ori cu activități suprapuse.

Potrivit legislației, aceste măsuri urmăresc reducerea cheltuielilor de personal și de funcționare cu cel puțin 15%.

Executivul arată că termenele prevăzute de cele două acte normative au fost depășite, iar aplicarea măsurilor s-a desfășurat diferit de la o instituție la alta.

În prezent, la nivel guvernamental nu există o situație centralizată privind stadiul implementării acestor reforme.

Guvernul susține că noul mecanism de colectare a datelor va elimina solicitările multiple adresate instituțiilor și va contribui la accelerarea procesului de reorganizare.

După finalizarea centralizării informațiilor, Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, va analiza suprapunerile de activitate și măsurile de restructurare.

Ulterior, în termen de 15 zile, comitetul va prezenta Guvernului un calendar cu etapele următoare pentru implementarea reformelor din sectorul public.