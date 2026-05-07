Declarațiile vin în contextul deciziei finale a Comisiei Europene privind cererea de plată numărul 3 din PNRR. Conform datelor oficiale, România a reușit să recupereze 350,7 milioane de euro din sumele suspendate inițial, însă a pierdut 458,7 milioane de euro din cauza unor reforme considerate întârziate sau incomplete. În cazul specific al AMEPIP și al guvernanței companiilor de stat, statul român a recuperat 132 de milioane de euro dintr-un total suspendat de 330 de milioane de euro.

Într-o postare realizată pe Facebook, Ștefan Radu Oprea explică faptul că jalonul AMEPIP a avut două componente esențiale: numirea conducerii printr-un proces de selecție și operaționalizarea agenției. El arată că suma reținută inițial pentru acest jalon a fost de 330 de milioane de euro și că, prin finalizarea procesului de selecție și numirea conducerii până la termenul-limită de 28 noiembrie 2025, România a încasat 132 de milioane de euro.

Fostul oficial susține însă că problema majoră a apărut la componenta privind operaționalizarea AMEPIP. Acesta citează din evaluările Comisiei Europene, potrivit cărora, printr-o decizie a premierului din 2025 a fost înființat un comitet interministerial cu rol de coordonare a politicilor privind întreprinderile de stat. Structura are atribuții de coordonare a politicilor publice, de definire a strategiei privind rolul statului ca acționar și de promovare a standardelor de guvernanță corporativă ale OCDE.

„Însă referitor la operaționalizarea AMEPIP am găsit o surpriză neplăcută: „Decizia cu numărul 572/2025 a Prim-ministrului a stabilit rolul și responsabilitățile Comitetului interministerial care sprijină implementarea reformei ÎS. Conform deciziei, Comitetul acționează ca o structură de coordonare a politicilor publice privind ÎS, și este mandatat să coordoneze și să armonizeze politicile autorităților publice privind ÎS, să propună abordarea strategică a 1rnului cu privire la rolul Statului ca acționar și principiile de gestionarea a portofoliului de ÎS și să promoveze standardele de guvernanță corporativă ale OCDE”, a mai scris acesta.

Comisia Europeană a interpretat această structură ca o suprapunere peste atribuțiile AMEPIP. În evaluare se arată că apariția unui mecanism paralel de guvernanță corporativă reduce rolul agenției, transformând-o într-o structură cu atribuții mai degrabă tehnice, în timp ce coordonarea strategică este preluată de comitetul interministerial.

„Înființarea acestei structuri paralele de guvernanță corporativă diluează funcțiile principale ale AMEPIP prin consolidarea coordonării strategice și orientării politice la nivelul comitetului interministerial, limitând totodată rolul AMEPIP la supravegherea tehnică”, subliniază social-democratul.

În acest context, Oprea susține că înființarea acestei structuri a dus la pierderi financiare semnificative pentru România în cadrul PNRR și formulează acuzații directe la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care o consideră responsabilă pentru impactul asupra jalonului AMEPIP. El afirmă că pierderea totală asociată acestui jalon se ridică la aproximativ 200 de milioane de euro, pe fondul deciziilor administrative care au influențat evaluarea Comisiei Europene.

„Deci înființarea comitetului doamnei Oana Gheorghiu ne-a făcut sa pierdem bani din PNRR! Cam scumpă „jucăria” doamnă, pierderea totală pe acest jalon a fost de aproape 200 milioane de euro”, a conchis Ștefan Radu Oprea.

