Tema invocată de Radu Oprea vizează proiectul de ordonanță de urgență referitor la cadrul legal pentru accelerarea unor investiții din industria de apărare. Actul normativ fusese adoptat inițial în ședința de Guvern din 4 mai și a fost repus pe ordinea de zi a ședinței de vineri pentru ca Executivul să ia act de avizul negativ transmis de Consiliul Legislativ.

Potrivit unui comunicat oficial al Guvernului, procedura a fost realizată în baza articolului 43 alineatul 1 din HG 561/2009, coroborat cu articolul 10 din Legea 24/2000, iar repunerea pe ordinea de zi nu a avut ca scop readoptarea ordonanței.

Cu toate acestea, Radu Oprea afirmă că simpla introducere a unei ordonanțe de urgență pe agenda unui guvern interimar reprezintă o încălcare gravă a cadrului constituțional și legislativ.

În intervenția sa publică, Radu Oprea a extins criticile și asupra modului în care Guvernul gestionează relația cu instituțiile responsabile de implementarea reformelor din PNRR. Senatorul PSD i-a nominalizat pe Ilie Bolojan și pe vicepremierii Dragoș Anastasiu și Oana Gheorghiu, acuzându-i că au transmis public mesaje contradictorii despre funcționarea AMEPIP.

Fostul secretar general al Guvernului susține că aceste declarații au afectat credibilitatea României în fața Comisiei Europene și au compromis eforturile administrative realizate pentru validarea mecanismelor de monitorizare a întreprinderilor publice.

Radu Oprea a afirmat că proiectele considerate priorități naționale, inclusiv absorbția integrală a fondurilor din PNRR, ar fi trebuit să beneficieze de susținere politică și administrativă comună, indiferent de schimbările din Executiv.

„Avem nişte proiecte de ţară importante, le-am definit cu toţii. Spuneam că a atrage toţi banii din PNRR ar fi trebuit să fie un obiectiv comun. Aşa am crezut eu, idealist câteodată. Şi mă aşteptam, spre exemplu, în activitatea Secretariatului General al Guvernului, să fie lăudaţi cei care lucrează, profesioniştii de acolo, să spună ‘Foarte bine, aţi făcut un proces de selecţie la AMEPIP foarte bun şi pentru lucrul acesta vom lua toţi banii europeni’. Nu s-a întâmplat aşa, pentru că, din păcate, anumite persoane care au ajuns, probabil, inadecvat în anumite funcţii de conducere importante ale statului român confundă politica şi anumite obiective politice cu lipsa de reacţie la planurile importante de ţară, cum ar fi PNRR”, a declarat Radu Oprea.

Fostul secretar general al Guvernului a susținut că declarațiile publice făcute de membrii Executivului interimar au avut consecințe directe asupra evaluărilor realizate de Comisia Europeană. În opinia sa, criticile aduse public AMEPIP au creat impresia unei instituții nefuncționale, într-un moment în care autoritățile române încercau să demonstreze contrariul în fața Bruxelles-ului.

Radu Oprea a afirmat că efectele s-ar fi reflectat inclusiv în pierderea unor fonduri europene, invocând suma de 200 de milioane de euro. El a susținut că apariția unor structuri paralele și mesajele contradictorii venite din interiorul Guvernului au afectat capacitatea României de a menține încrederea Comisiei Europene.

„Atunci când vii şi faci declaraţii publice la televizor – şi le-a făcut şi premierul demis Ilie Bolojan, le-a făcut apoi şi Dragoş Anastasiu, vicepremier, le-a făcut şi Oana Gheorghiu, vicepremier – în care spui că o instituţie a statului român, pe care noi ne chinuiam cu toţii să demonstrăm Comisiei Europene că este o agenţie care funcţionează deplin, nu funcţionează… Este evident că cei de la Bruxelles se uită cu atenţie pe tot ceea ce transmitem ca mesaj politic – au ajuns la concluzia că lucrurile sunt nefuncţionale. Consecinţa este foarte dureroasă pentru noi: pierdem bani europeni. Ultima oară am pierdut 200 de milioane pentru inventarea unor comitete paralele, care să nu transmită un mesaj clar că această agenţie de monitorizare este funcţională şi lucrul acesta, din păcate, ne afectează pe toţi”, a precizat Radu Oprea.

Tabel. Principalele acuzații formulate de Radu Oprea împotriva Guvernului interimar: