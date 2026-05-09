AUR a anunțat că a depus sâmbătă o sesizare la Avocatul Poporului, prin care solicită sesizarea Curții Constituționale în legătură cu Ordonanța de Urgență nr. 38/2026, aflată pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din 8 mai.

Potrivit explicațiilor transmise de Secretariatul General al Guvernului, includerea actului normativ în ședință nu reprezintă o nouă adoptare, ci îndeplinirea unei proceduri administrative formale, legate de avizul emis ulterior de Consiliul Legislativ. Acesta a fost transmis după momentul în care Guvernul fusese demis prin moțiune de cenzură.

În acest context, Executivul era obligat să ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ, chiar dacă acesta a intervenit ulterior schimbării situației politice.

Actul la care face referire sesizarea AUR este documentul semnat vineri de premierul interimar Ilie Bolojan, la trei zile după ce Guvernul a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură.

„Ne aflăm în fața unui caz fără precedent: un Guvern demis prin moțiune de cenzură semnează o ordonanță de urgență ce afectează proprietatea privată, drepturile salariaților, ale funcționarilor publici și ale contribuabililor. Aceasta nu este guvernare, este uzurpare”, acuză AUR.

Formațiunea condusă de George Simion susține că prevederile art. 110 alin. (4) și art. 37 alin. (3) din Codul administrativ stabilesc în mod clar că un guvern demis nu are dreptul de a emite ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nici de a iniția proiecte de lege, fiind limitat exclusiv la adoptarea actelor necesare pentru administrarea curentă a treburilor publice.

„OUG 38/2026 nu este, sub nicio formă, un act de administrare curentă. Aceasta introduce un mecanism nou de expropriere a bunurilor mobile, fără precedent în legislația română, permite trecerea în proprietatea statului a unor active funcționale ale unor companii private, inclusiv a celor aflate în faliment, fără protejarea creditorilor, modifică simultan 14 acte normative complet diferite (Legea exproprierii, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea salarizării, Legea apărării împotriva incendiilor, regimul funcționarilor publici și altele), restrânge drepturi fundamentale precum dreptul de proprietate, dreptul la muncă, libertatea contractuală și interzicerea muncii forțate”, mai susțin reprezentanții AUR.

Guvernul interimar a reintrodus pe ordinea de zi a ședinței de vineri o ordonanță de urgență adoptată anterior, în ședința din 4 mai, desfășurată cu doar câteva ore înainte ca Executivul să fie demis prin moțiune de cenzură.

Executivul a precizat, într-un comunicat oficial, că repunerea proiectului pe agenda Guvernului a fost necesară pentru a lua act de avizul negativ transmis de Consiliul Legislativ, referitor la modificările introduse în timpul ședinței din 4 mai.

„Repunerea pe ordinea de zi a fost conform articolului 43 alineatul 1 din HG 561/2009 coroborat cu articolul 10 din Legea nr. 24/2000 și nu are în vedere o adoptare/readoptare a actului normativ aprobat în data de 4 mai”, transmite Executivul.

Potrivit Executivului, ordonanța urmărește în principal actualizarea rapidă a cadrului legislativ necesar implementării unor investiții în industria de apărare, în contextul oportunităților de finanțare oferite prin programul european SAFE. Totodată, actul normativ prevede și o serie de modificări considerate urgente pentru buna funcționare a mai multor domenii de activitate. Printre acestea se regăsesc:

soluționarea numărului mare de documente necesare persoanelor persecutate politic;

clarificări privind compensarea prețurilor la energie;

modificări privind normele de securitate la incendiu pentru articolele pirotehnice; posibilitatea utilizării excedentului bugetar din anii anteriori pentru proiecte publice;

clarificări privind autorizarea antrepozitelor fiscale și rambursările de TVA;

modificări pentru proiectele de investiții din rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale;

măsuri pentru asigurarea resursei umane necesare implementării proiectelor finanțate prin PNRR.

După adoptarea moțiunii de cenzură, Cabinetul condus interimar de Ilie Bolojan are atribuții limitate, neavând competența de a adopta ordonanțe de urgență, de a iniția proiecte de lege sau de a promova politici publice noi.