Radu Oprea afirmă că documentul respectiv nu ar fi menționat niciun risc legat de pierderea banilor din cererea de plată numărul 3 din PNRR. În schimb, raportul ar fi evidențiat doar aspecte pozitive legate de activitatea delegației române și de dialogul cu Comisia Europeană.

În documentul invocat, se subliniază implicarea directă a conducerii politice a ministerului în discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene, considerată un semnal de seriozitate în privința angajamentelor asumate de România prin PNRR. Totodată, se menționează că această abordare ar fi fost percepută ca un progres în relația cu instituțiile europene.

„Dragoș Pîslaru la întoarcerea de la Bruxelles a transmis un raport de deplasare. Un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan. Nu spune nimic despre niciun risc de a pierde bani din cererea de plată numărul 3”, a scris Radu Oprea pe Facebook.

Fostul oficial susține însă că realitatea ulterioară a contrazis aceste evaluări, invocând pierderea a 200 de milioane de euro din jalonul privind Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

În același context, Radu Oprea amintește că, la momentul respectiv, erau prezentate ca progrese importante operaționalizarea AMEPIP, adoptarea legislației privind companiile de stat și realizarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanță, aspecte care ar fi fost apreciate de Comisia Europeană.

„Aflăm doar cât de bun negociator este: „delegația română a atras atenția asupra schimbării de abordare față de mandatele precedente, subliniind că implicarea directă și personală a conducerii politice a ministerului – ministru și viceprim-ministru – în dialogul cu Comisia Europeană reprezintă un semnal clar al seriozității cu care autoritățile române tratează angajamentele asumate prin PNRR”. Cât de clar a fost receptat semnalul seriozității și al implicării personale se vede din pierderea a 200 milioane de euro din jalonul privind AMEPIP despre care spunea atunci că: „Progresele înregistrate în domeniul guvernanței corporative, concretizate în operaționalizarea AMEPIP, adoptarea legislației privind companiile de stat și elaborarea tabloului de bord de monitorizare a indicatorilor de performanță au fost recunoscute de echipa Comisiei Europene drept pași semnificativi în direcția corectă”.”, a mai scris fostul secretar general al Guvernului.

Radu Oprea mai afirmă că 132 de milioane de euro primiți pentru jalonul AMEPIP ar fi rezultat în urma numirii conducerii actuale printr-o procedură de selecție pe care o consideră corectă și transparentă.

Acesta susține că Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu nu ar fi avut nicio contribuție la acest rezultat, atribuind meritul colegilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului și, într-o anumită măsură, propriei sale implicări.

„În concluzie, aroganța unui om ne costă pe toți și spun lucrul acesta pentru că a îndepărtat din echipa de negociere cu Comisia profesioniștii din Secretariatul General al Guvernului care au realizat toate progresele pe care le menționa mai sus. Da, cred că împreună cu ei, dacă exista o continuitate a discuțiilor la nivel tehnic, am fi putut obține rezultate mai bune, pentru că penalizarea cu 200 de milioane de euro arată că evaluarea Comisiei este că AMEPIP ar fi neoperational, ceea ce nu este adevărat”, a mai scris acesta.

Fostul oficial afirmă că pierderile financiare sunt consecința excluderii specialiștilor din echipa de negociere cu Comisia Europeană, ceea ce ar fi afectat continuitatea discuțiilor la nivel tehnic. În opinia sa, această decizie a condus la rezultate mai slabe în negocieri și la penalizarea de 200 de milioane de euro, pe fondul evaluării că AMEPIP nu ar fi pe deplin operațional, concluzie pe care o contestă.

Radu Oprea mai susține că această situație ar reflecta o problemă mai amplă de abordare și responsabilitate în gestionarea relației cu instituțiile europene, criticând modul în care au fost coordonate discuțiile și deciziile din cadrul procesului PNRR.

„Iar cele 132 milioane euro primite pe jalonul AMEPIP sunt urmare numirii conducerii actuale, printr-o selecție corectă și transparentă, rezultat la care Dragoș Pîslaru sau Oana Gheorghiu nu au avut nicio contribuție. Meritul este al colegilor din SGG și într-o oarecare măsură și al meu”, a conchis Radu Oprea.

