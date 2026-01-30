Această amânare le oferă timp pentru adaptare, testarea funcționalității sistemului și asigură un tratament echitabil comparativ cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeași măsură, precizează Guvernul. Totodată, modificările legislative adoptate urmăresc simplificarea și debirocratizarea procesului de înregistrare fiscală a sediilor secundare care au cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor.

Ordonanța pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru unele măsuri fiscal-bugetare, stabilește un termen de tranziție pentru sistemul RO e-Factura, până la 1 iunie 2026.

”Astfel, persoanele fizice impozabile care desfăşoară activităţi economice şi sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026. Acest termen le va permite o perioadă de adaptare, testarea funcţională a platformei, precum şi un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeaşi amânare”, anunţă Guvernul.

Persoanele deja înregistrate obligatoriu pot solicita o ieșire temporară din registru, iar cei neînregistrați trebuie să finalizeze înregistrarea cu cel puțin trei zile înainte de 1 iunie 2026.

Prin Ordonanță, Guvernul a stabilit clarificările legislative necesare pentru aplicarea uniformă a reducerii cu 50% a impozitului pe proprietate pentru persoanele din zona Rezervației Biosferei Deltei Dunării și din Munții Apuseni.

”Această facilitate se aplică pentru plata impozitului pentru terenurile aferente locuinţei de domiciliu, pentru clădirile folosite ca locuinţe de domiciliu (excepţie fac cele utilizate pentru activităţi economice) şi pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului”, arată Executivul într-un comunicat.

Astfel, pentru locuitorii acestor localități care și-au achitat deja impozitele pentru anul 2026, sumele vor fi regularizate prin compensare cu alte obligații fiscale sau prin restituire, în conformitate cu prevederile legale.

”Zonele din Munţii Apuseni şi Biosfera Rezervaţiei Delta Dunării beneficiază de facilităţi fiscale întrucât sunt regiuni cu constrângeri naturale şi economice, unde statul a decis să intervină prin măsuri de sprijin pentru a susţine populaţia şi activitatea economică. Facilităţile fiscale au fost introduse în anii ’90, imediat după tranziţia economică, ca măsuri speciale de sprijin pentru zone cu constrângeri structurale majore”, se menţionează în comunicat.

A fost aprobată o modificare a Codului fiscal prin care se abrogă un articol, la solicitarea OCDE, pentru a alinia dispozițiile interne cu Convenția cadru OCDE privind impozitarea. Măsura corectează o contradicție între legislația națională și angajamentele asumate de România, în perspectiva obținerii statutului de membru OCDE.

Aspectele considerate problematice prin acest articol vizau:

– generarea unor posibile situaţii de dubla impozitare şi accesul la procedurile de soluţionare pe cale amiabilă a diferendelor fiscale

– reflectarea corespunzătoare a dispoziţiilor Convenţiei cadru OCDE in materie fiscală, referitoare la nediscriminarea companiilor în ceea ce priveşte deductibilitatea.

”Guvernul va reveni cu o prevedere legislativă în acest sens, agreată prin dialog între instituţiile guvernamentale şi OCDE.

România, aflată în etapa finală a aderării la OCDE, a aprobat modificări legislative pentru simplificarea și debirocratizarea înregistrării fiscale a sediilor secundare. Contribuabilii cu mai multe sedii secundare pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale trebuie să desemneze un singur sediu pentru înregistrare fiscală și plata impozitelor, iar obligația de înregistrare a celorlalte sedii secundare a fost eliminată.