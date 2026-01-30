Una dintre cele mai importante clarificări vizează utilizarea sistemului RO e‑Factura de către persoanele fizice care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP. Guvernul a aprobat un termen de tranziție până la 1 iunie 2026, perioadă în care aceste persoane nu sunt obligate să utilizeze sistemul.

Persoanele fizice deja înregistrate în RO e-Factura pot solicita ieșirea temporară din registru, iar cele neînregistrate vor avea obligația să se înscrie cu cel puțin trei zile înainte de data-limită. ANAF urmează să actualizeze procedura registrului în termen de 30 de zile.

Guvernul subliniază că nu sunt introduse obligații fiscale noi. Emiterea facturii pentru veniturile din drepturi de autor este o regulă generală a sistemului TVA, aplicabilă tuturor persoanelor impozabile care desfășoară activități economice independente. Factura nu înseamnă automat TVA de plată și nu generează dublă impozitare, ci este un instrument de evidență fiscală, necesar pentru monitorizarea plafonului de scutire de TVA.

Un alt set de măsuri vizează reducerea birocrației pentru contribuabilii care au sedii secundare. Ministerul Finanțelor a adaptat legislația la modificările aduse Legii nr. 245/2025, care a coborât pragul de înregistrare a sediilor secundare de la cinci la un singur angajat.

Contribuabilii care au mai multe sedii secundare pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale vor putea desemna un singur sediu pentru declararea și plata obligațiilor fiscale aferente salariilor. În plus, pentru sediile aflate în aceeași localitate cu domiciliul fiscal al contribuabilului, obligațiile privind impozitul pe salarii vor fi declarate direct prin codul fiscal al contribuabilului, fără înregistrarea separată a fiecărui punct de lucru.

Sunt prevăzute și norme tranzitorii pentru entitățile deja existente, precum și suspendarea sancțiunilor pentru nerespectarea termenului de 30 de zile privind înregistrarea sediilor secundare. Măsurile reduc semnificativ sarcina administrativă pentru mediul de afaceri și instituțiile publice.

Guvernul a decis abrogarea articolului 25 din Codul fiscal, introdus recent prin Legea nr. 239/2025, în urma recomandărilor formulate de OCDE. Potrivit evaluărilor OCDE, articolul respectiv putea genera riscuri de dublă impozitare și tratamente fiscale discriminatorii între persoane afiliate rezidente și nerezidente.

Decizia vine în contextul etapelor finale ale procesului de aderare a României la OCDE. Autoritățile române și experții organizației vor continua analiza detaliată a implicațiilor fiscale, pentru a asigura respectarea principiilor de nediscriminare și a regulilor privind prețurile de piață.

Modificările adoptate clarifică și aplicarea reducerii de 50% a impozitului pe proprietate pentru persoanele fizice care locuiesc în localitățile din Rezervația Biosferei Delta Dunării și din Munții Apuseni. Reducerea se aplică locuinței de domiciliu, terenului aferent și unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, cu excepția spațiilor utilizate pentru activități economice.

Guvernul precizează explicit că plafonul general de majorare de 5% a impozitelor și taxelor locale nu se aplică acestor zone, eliminând interpretările neunitare apărute la nivel local. Facilitățile fiscale nu sunt eliminate și nu sunt diminuate, iar pentru contribuabilii care au plătit deja sume mai mari decât cele legale în 2026, diferențele vor fi compensate sau restituite.

Autoritățile locale au la dispoziție 15 zile pentru a adopta hotărârile necesare, iar o parte dintre prevederi intră în vigoare de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial.