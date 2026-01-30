Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat că instituția va abandona sistemul actual, în care fiecare județ își stabilea propriile planuri de control. În locul acestuia va fi introdus un plan unic la nivel național, realizat pe baza unei analize de risc coordonate central.

Potrivit șefului Fiscului, funcționarea fragmentată a ANAF, cu 42 de administrații județene și structurile din București, a generat în timp diferențe majore de abordare în controalele fiscale.

„Până acum, ANAF a funcționat fragmentat, cu 42 de județe și sectoarele din București, fiecare cu propria politică de control. Ne propunem să avem o abordare unitară și un plan de control la nivel național”, a declarat Adrian Nica, citat de Ziarul Financiar.

Adrian Nica a explicat că aceeași speță fiscală putea fi interpretată diferit în funcție de județ, ceea ce a creat dezechilibre și incertitudine pentru contribuabili. Reforma urmărește ca inspectorii să aplice aceleași reguli și aceleași interpretări în cazuri similare, indiferent de zona în care are loc controlul.

„Atunci când apar interpretări diferite pe aceeași speță, preferăm să suspendăm acțiunile de control până la clarificarea situației la nivel central”, a spus acesta.

Conducerea ANAF a anunțat că, atunci când apar interpretări diferite asupra aceleiași situații fiscale, instituția preferă suspendarea controalelor până la clarificarea speței la nivel central. Scopul este evitarea deciziilor contradictorii și asigurarea unui tratament egal pentru contribuabili.

În paralel, ANAF intenționează să crească transparența activității de control, prin publicarea metodologiilor utilizate și a criteriilor de selecție a controalelor. Potrivit președintelui instituției, contribuabilii trebuie să știe clar cum sunt aleși pentru inspecție și ce reguli se aplică în timpul controalelor.

Este luată în calcul și publicarea periodică a rezultatelor controalelor fiscale, ca parte a procesului de transparentizare și de responsabilizare a structurilor de inspecție.

„Vrem ca metodologia de control să fie cunoscută și actualizată, astfel încât contribuabilii să înțeleagă modul în care ANAF își desfășoară activitatea de inspecție”, a afirmat Adrian Nica.

Un element central al reformei este schimbarea competenței inspectorilor fiscali. De la 1 ianuarie 2026, aceștia nu vor mai avea competență limitată la nivel de județ, ci competență la nivel național. Acest lucru va permite redistribuirea dosarelor între județe, în funcție de capacitatea administrativă existentă.

În situațiile în care anumite administrații sunt suprasolicitate sau se confruntă cu lipsă de personal, dosarele vor putea fi preluate și soluționate de alte structuri din țară. Conducerea ANAF consideră că această flexibilitate va reduce blocajele și va crește eficiența activității de control.

Reforma mai include introducerea unor indicatori de performanță pentru angajații ANAF, care vor lua în calcul inclusiv costul colectării și modul de soluționare a controalelor. Acești indicatori vor fi folosiți pentru a identifica zonele cu probleme și pentru a fundamenta intervențiile manageriale la nivelul instituției.