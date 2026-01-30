Guvernul lucrează la un pachet de instrumente financiare pentru investiții, vizând relansarea economică prin capital productiv și finanțare mai ieftină. Schemele de ajutor pentru proiecte de peste un miliard de lei vor include granturi, garanții de stat, facilități fiscale și acces simplificat la terenurile statului.

„Pe lângă măsurile fiscale, lucrăm la un pachet robust de instrumente financiare pentru investiţii. Relansarea nu se face prin consum pe termen scurt, ci prin investiţii, capital productiv şi finanţare mai ieftină. În acest sens, pregătim şi extindem scheme de ajutor pentru proiecte de investiţii de cel puţin un miliard de lei, care vor beneficia de granturi, garanţii de stat, facilităţi fiscale şi acces simplificat la terenurile statului. Ne adresăm atât companiilor nou înfiinţate, cu capital puternic, cât şi companiilor existente cu cifre de afaceri şi active semnificative”, a spus Nazare într-un mesaj citit de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Adrian Nicuşor Nica, la lansarea studiului „Impactul socio-economic al industriei de băuturi răcoritoare din România”.

Potrivit ministrului, în completare, Guvernul sprijină prin Banca de Investiții și Dezvoltare proiecte de investiții între 7 și 50 de milioane de lei, oferind garanții de până la 50% și dobândă subvenționată pentru o perioadă de până la 5 ani.

„Aceasta este o schemă cu efect de levier ridicat, care mobilizează capitalul privat şi bancar şi susţine mai ales companiile medii şi IMM-urile. Pentru industria alimentară şi a băuturilor, acest tip de finanţare poate însemna modernizare a liniilor de producţie, investiţii în eficienţă energetică, ambalaje sustenabile şi digitalizare a logisticii”, a precizat ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare a subliniat că sprijinul pentru companiile orientate spre export va continua prin schemele oferite de Eximbank, cu scopul de a consolida prezența firmelor românești în Europa Centrală, Sud-Est și în zona Mării Negre.

„Nu ne vom opri aici pentru companiile orientate spre export vom continua scheme de sprijin prin Eximbank. Scopul acestor scheme este acela de a face ca firmele româneşti să-şi consolideze prezenţa unei Europa Centrală, de Sud-Est şi în bazinul Mării Negre”, a subliniat Alexandru Nazare.

Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR), împreună cu Academia de Studii Economice din București (ASE), a prezentat vineri studiul „Impactul socio-economic al industriei de băuturi răcoritoare din România”. Cercetarea oferă o evaluare detaliată a contribuției sectorului la economie, ocuparea forței de muncă, consum, investiții și bugetul de stat, analizând și efectele schimbărilor fiscale și de reglementare din ultimii ani. Analiza se bazează pe datele a 12 companii reprezentative, care generează aproximativ 94% din cifra de afaceri a industriei.