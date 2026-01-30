Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri, într-un interviu pentru G4media, că o decizie privind măsuri de ajustare fiscală poate fi luată în perioada imediat următoare, subliniind că astfel de măsuri, care implică contracție economică și creșteri de prețuri la produse, nu pot conduce neapărat la creșterea cotei de încredere a guvernului.

„Asta se reflectă în mod evident și în percepția pe care partidele o au vizavi de modul în care ar trebui să se raporteze la aceste lucruri. Și atunci există o tendință de a fugi din poza de responsabilitate și există tendința de a căuta responsabili. Este cea mai simplă operațiune. Problema nu este să stai pe un post sau altul, pentru că, indiferent cine ar fi premierul României astăzi sau mâine, problemele rămân, iar rezolvarea lor este de natură a face ca cei care sunt pe poziții să trateze lucrurile cu mare responsabilitate, inclusiv asumându-și critici, nemulțumiri. Am făcut-o de două ori până acum. În calitate de președinte al partidului, am cerut două voturi de încredere și în condițiile în care s-ar pune o astfel de problemă, nu văd de ce nu aș putea uza de această procedură internă”, a explicat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan spune că prioritatea este stabilitatea politică și nu va susține un guvern minoritar.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că, având în vedere contextul parlamentar complex și discuțiile mai mult în spațiul public decât în interiorul coaliției, prioritatea sa este menținerea stabilității politice. El a precizat că stabilitatea este esențială și pentru relația cu partenerii și creditorii externi, contribuind inclusiv la reducerea dobânzilor plătite de România, și a subliniat că nu va susține un guvern minoritar. Totodată, Bolojan a recunoscut că, în viitor, dacă mediul politic nu va fi responsabil, există posibilitatea ca, indiferent de premier, să apară o guvernare minoritară.

„În contextul în care ne găsim, chiar cu această aritmetică parlamentară complicată și cu discuțiile care apar mai ales în spațiul public și mult mai puțin în interiorul coaliției, este de preferat să asigurăm o stabilitate politică. (…) Deci, din punctul acesta de vedere, eu voi susține întotdeauna o atitudine responsabilă pentru că, discutând cu partenerii noștri, cu creditorii noștri, îmi dau seama că partea de stabilitate politică are o componentă importantă inclusiv în scăderea dobânzilor pe care le plătește România. Deci, eu nu voi susține o formulă de guverne minoritare. Dar, răspunzând săptămâna trecută la o întrebare generală, am fost întrebat despre o posibilă guvernare minoritară. Și am spus și asta nu ține de mine și nu e dorința mea, că da, în anii următori, într-o situație în care lumea politică nu se mai comportă responsabil, indiferent cine va fi premier, la un moment dat se poate ajunge la o guvernare minoritară”, a explicat Bolojan, potrivit sursei citate.

Premierul Ilie Bolojan a respins declarațiile unui primar PNL din Cavnic, care susținea că ar fi afirmat că rotativa cu PSD în 2027 nu va avea loc. Șeful Guvernului a precizat că discuțiile cu primarii s-au concentrat exclusiv pe teme administrative și că nu a făcut nicio declarație legată de strategii politice, subliniind că vor fi respectate înțelegerile dintre partide pentru a menține încrederea.