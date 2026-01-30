Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat vineri că nu există nicio legătură între premierul Ilie Bolojan și avocata Adriana Georgescu. Ea a spus că premierul nu o cunoaște pe aceasta, nu s-a întâlnit niciodată cu ea și nu a primit-o în audiență. A precizat că fotografia apărută pe Facebook, făcută la Congresul Extraordinar al PNL, este una obișnuită, realizată la un eveniment public, unde premierul face frecvent poze cu persoane care îi cer acest lucru.

Dogioiu a subliniat că astfel de fotografii sunt foarte multe și nu înseamnă că există o relație personală sau directă între premier și acele persoane. Ea a mai precizat că Ilie Bolojan nu îl cunoaște nici pe omul de afaceri din Constanța, Jean Paul Tucan, menționat în dosarul de trafic de influență.

„Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe doamna avocată Adriana Georgescu. Nu a avut nicio întâlnire cu domnia sa. Nu a primit-o în audiență. La evenimente publice, fie de partid, fie în calitate de premier, domnul prim-ministru face adesea fotografii cu persoane care îi solicită acest lucru. Sunt mii de astfel de fotografii realizate în diferite situații cu cei care doresc să se fotografieze cu premierul, ceea ce nu înseamnă sub nicio formă o relație directă, o relație personală, cu acele persoane.”, a transmis Ioana Dogioiu, vineri.

Numele premierului Ilie Bolojan apare în stenogramele din dosarul avocatei PNL Adriana Georgescu. Aceasta este acuzată de DNA că i-ar fi cerut unui om de afaceri din Constanța, Jean Paul Tucan, mită de până la jumătate de milion de euro și că i-ar fi promis că va interveni pe lângă magistrați ca să fie favorabilă soluționarea a două dosare în care era implicat. În același dosar este anchetat și un bărbat care se prezenta ca general SIE.

Afaceristul ar fi cerut avocatei să grăbească rezolvarea dosarelor, inclusiv prin implicarea premierului Bolojan. Georgescu i-ar fi spus afaceristului că poate ajunge până la șeful DNA și la conducerea serviciilor de informații ca să obțină o soluție favorabilă pentru el.

Din conversațiile înregistrate reiese că Georgescu explica situația legată de funcțiile din DNA și serviciile de informații și spunea că deciziile depind de persoanele din aceste instituții. Ea mai spunea că pentru Jean Paul Tucan va merge să discute cu aceștia, deși pentru ea însăși nu a făcut acest lucru.

În discuție, Tucan întreba dacă Georgescu a vorbit cu Ilie Bolojan despre el, iar avocata răspundea că nu a discutat direct cu premierul pe WhatsApp despre afacerist și că nu s-a întâlnit cu el personal, ci doar a depus rapoarte oficiale. Tucan mai întreba cât ar mai dura pentru a urgenta rezolvarea problemelor, iar Georgescu explica pașii necesari.

ADRIANA GEORGESCU: – E și variantă cu Voineag. Deci, șeful parchetului DNA rămâne până în martie. Dacă nu-l lasă partidele să pună șefii serviciilor, că de aia îi propun. JEAN-PAUL TUCAN: – Păi, ce să mai!? Că dacă mai ai puțin, e și… ADRIANA GEORGESCU: – Rămâne până în martie… dacă nu pune șefii serviciilor acum, ăia rămân până în martie și îi… se schimbă natural și tre’ să numească el șefi, procurorul-șef și șeful DNA-ului. E doar în pixul lui. JEAN-PAUL TUCAN: – Bine. Și poți cu ăștia să rezolvi problema, acuma? În timp util, adică să nu mă… ADRIANA GEORGESCU: – Mă duc la ei pentru tine. Pentru mine nu m-am dus, dar pentru tine va trebui… JEAN-PAUL TUCAN: – Păi, ai mai zis că te mai duci odată la ei. ADRIANA GEORGESCU: – Păi, l-am lăsat pe ăsta, mă! Și eu… Voi v-ați văzut și tu nu m-ai sunat și am crezut că tu ești pe un culoar bun. Pentru că… JEAN-PAUL TUCAN: – Bine, mă! Și când i-ai zis lu’ ILIE de mine, lu’ BOLOJAN, ce a zis? ADRIANA GEORGESCU: – Păi, n-am vorbit pe WhatsApp de tine special. Eu am dat… JEAN-PAUL TUCAN: – Și nu te-ai întâlnit cu el? ADRIANA GEORGESCU: – Am rapoarte scrise și depuse din prima zi. Nu m-am întâlnit, că nu m-am dus la ușă. L-a, l-a demis pe mizeria asta abia de două zile. JEAN-PAUL TUCAN: – A! Păi și cât crezi că ar mai dura? Să urgentăm…

Dragoș Sprînceană, care fusese propus în trecut ca emisar al guvernului Ciolacu pentru relația cu SUA, apare în stenogramele dosarului avocatei PNL Adriana Georgescu. El s-a întâlnit cu un investigator sub acoperire și s-a oferit să intervină pentru numirea unui director la Portul Constanța, spunând că are relații cu ministrul Transporturilor și cu Sorin Grindeanu.

Sprînceană, un om de afaceri de succes în SUA, era considerat „emisarul special” al Guvernului pentru relația cu administrația americană. În dosarul avocatei Georgescu, care este acuzată de trafic de influență, aceasta împreună cu un presupus general SIE cereau mită unui om de afaceri, promițând că vor folosi relațiile lor pentru a rezolva favorabil două dosare penale în care era implicat. Sprînceană era prezentat ca „soluția sigură” datorită conexiunilor sale internaționale.

Pe 4 noiembrie 2025, Jean-Paul Tucan a anunțat procurorii că a discutat pe WhatsApp cu Georgescu despre o întâlnire programată pentru 5 noiembrie, „la gară”. În aceeași zi, Georgescu a vorbit la telefon cu investigatorul Bogdan Cristian Majar și a spus că întâlnirea nu va avea o oră fixă, pentru că programul lui Sprînceană era imprevizibil. Ea a insistat ca Tucan să participe, pentru că prezența lui era importantă din punct de vedere al „protocolului”.

Georgescu i-a explicat investigatorului că Sprînceană nu îi cunoaște și trebuie să se prezinte oficial, pregătit cu informații despre companie, activitate, cifră de afaceri și planuri de viitor, ca să-i câștige încrederea. Ea a subliniat că discuția despre angajarea cuiva la Portul Constanța era mai puțin importantă; principalul scop era construirea relației de afaceri și obținerea sprijinului lui Sprînceană, inclusiv prin atragerea unor investitori.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: „Dacă ăla, șefu’ portului, (…neinteligibil…) încă de GRINDEANU, de acolo, și GRINDEANU încă mai (…neinteligibil…) pentru că GRINDEANU, din Turu’ 1, l-a votat pe NICUȘOR. L-a trădat picioru’ acum, pentru că a vrut președinte. Noi doi am mers în paralel cu ăștia, și am mers și în mizeria asta de GRINDEANU, d-aia nu putem să scăpăm de el, dar am un priete…am un prieten bun care l-a…e foarte apropiat de Ministru.” TUCAN JEAN-PAUL: De ăsta, actualul? Cum îl cheamă? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Nu-mi place locația asta deloc, să știi! (referindu-se la locul întâlnirii) TUCAN JEAN-PAUL: De ce? Am găsit-o ieri, fata mea, n-are nicio legătură. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Nu, nu! Aici să facem discuția asta… SPRÎNCEANĂ îl cheamă… DRAGOȘ. TUCAN JEAN-PAUL: SPRÎNCEANĂ DRAGOȘ? Aaaa, ăla? Nu am nicio bază în ăla! GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Băi, răspunde CĂTĂLIN (ministrul) la DRAGOȘ, ce mai vrei? Pe tine te interesează unul la care ministrul să facă „Să trăiți!”. Ce mai vrei altceva? E prieten cu ministrul! TUCAN JEAN-PAUL: Da? Și ce face, „bara-bara” cu el? Bani? Care CĂTĂLIN? Ăsta din America zici tu? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da, dar vine des, e pe aici. Uite, l-a ajutat pe GABI STANCIU cu ALSTOM. Îl executa METROREX-ul, îi blocau scrisoarea de garanție de 10 milioane de euro. Eu am vorbit cu NICUȘOR și cu BOLOJAN, dar l-a dus SPRÎNCEANĂ la CĂTĂLIN, și CĂTĂLIN face bara-bara cu SPRÎNCEANĂ. TUCAN JEAN-PAUL: Și ce a făcut ăsta pe lângă ministru? Ce i-a rezolvat? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Vrei să te vezi cu DRAGOȘ? Eu știu om rezolvat de SPRÎNCEANĂ cu situații mai grele ca ale tale. ALSTOM este cel mai puternic constructor pe parte feroviară. Eu vorbisem cu NICUȘOR și cu BOLOJAN, dar m-au sunat târziu, când scrisoarea de 10 milioane de euro era deja în executare la METROREX. Când m-am dus să mă văd cu GABI… îl știu de 10 ani… (dialogul se întrerupe)

Din stenograma întâlnirii de pe 5 noiembrie 2025 reiese că Dragoș Sprînceană a spus că este dispus să ajute și a menționat o presupusă relație de prietenie cu fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Investigatorul i-a explicat că actualul director politic al Operațiunilor Portuare, apropiat de PSD, le blochează proiectele și că scopul este să fie înlocuit cu „băiatul lor”. De asemenea, a cerut ca discuțiile să fie întotdeauna față în față, nu prin mesaje sau alte mijloace.

Sprînceană a cerut numele directorului actual și CV-ul candidatului propus, recunoscând că astfel de funcții se ocupă de obicei pe criterii politice. Chiar dacă a avut rezerve că partidul ar putea prefera „un om de-al lor”, a acceptat să verifice situația.

S-a stabilit ca legătura să continue pe WhatsApp, iar investigatorul să trimită lui Sprînceană denumirea postului vacant și CV-ul persoanei propuse.

La finalul întâlnirii, Sprînceană a spus că va discuta cu prietenii săi și cu Grindeanu pentru a avansa problema. Conform procesului verbal din 6 noiembrie 2025, investigatorul Bogdan Cristian Majar a raportat că pe 5 noiembrie a avut schimb de mesaje cu Sprînceană pe WhatsApp.

În aceste mesaje s-a stabilit locul și ora unei întâlniri la restaurantul Oliveto din Voluntari, la 19:30. După întâlnire, Sprînceană a continuat să comunice prin mesaje cu avocata Adriana Georgescu, care aranjase întâlnirea.