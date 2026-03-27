Adrian Năstase consideră că AUR nu reprezintă o amenințare reală pentru PSD și că nu are încredere în așa-numita mișcare suveranistă. El a explicat că nu consideră această mișcare importantă în prezent și că ideea de „suveranism”, așa cum este prezentată de unii politicieni, este înțeleasă greșit și chiar influențată din exterior.

Întrebat la „DCNews” dacă are încredere în lideri precum Călin Georgescu sau George Simion, Năstase a răspuns că nu îi consideră relevanți și a ironizat ideile lor, spunând că i se par nerealiste.

El a spus că nu vede mișcarea suveranistă ca un pericol pentru PSD. În opinia lui, un partid mare, cum este PSD, trebuie să includă mai multe direcții: o zonă social-liberală, una mai de stânga pentru oamenii cu venituri mici și o componentă de dreapta cu elemente naționale.

În opinia lui, unii dintre cei care se declară suveraniști ajung să susțină interesele altor țări, cum ar fi cele ale lui Donald Trump, ceea ce contrazice ideea de suveranism. El a subliniat că adevăratul obiectiv ar trebui să fie apărarea intereselor naționale. Năstase susține că se vede structura ideală a PSD ca fiind formată din mai multe „zone”, fiecare reprezentată de lideri diferiți, deoarece un singur lider nu poate reprezenta toate tipurile de alegători.

Adrian Năstase: – Credeți în mișcarea suveranistă din România? Ar putea să ajungă…?”, a întrebat Bogdan Chirieac. „Nu… Cine? Bogdan Chirieac: – Domnul Călin Georgescu, domnul George Simion… Adrian Năstase: – Nu! Nici vorbă! Doar așa, pe ideea că rămânând fără combustibil o să folosim caii pentru transport. Bogdan Chirieac: – Dar nici pentru PSD nu vedeți mișcarea suveranistă un pericol? Adrian Năstase: – Nu. Eu am spus întotdeauna și, din păcate, după mine, doar Dragnea a înțeles lucrul ăsta, ceea ce l-a și costat. PSD nu poate să fie un partid cu o plajă de peste 30% dacă nu are, în afară de zona social-liberală, o zonă mai de stânga pentru salariați cu venitul minim, pentru categoriile foarte sărace și la dreapta o componentă care să fie de tip național. Suveranism… Ce înseamnă suveranism? Am văzut că suveraniștii noștri merg să tragă clanța pentru suveranismul american. Pentru ei, înțeleg că suveranismul înseamnă să-l sprijine pe Trump și interesele americane. Asta înseamnă suveranism? Să fim serioși! Interesele naționale? Da! Eu imaginam programul politic al PSD-ului, atunci, ca un triptic: o zonă centrală – și eu conduceam această zonă centrală – era o zonă de stânga în care erau cei care au venit de la Partidul Socialist, Partidul Socialist al Muncii, erau lideri pentru acea zonă electorală, și o zonă de dreapta, națională, care era reprezentată de Adrian Păunescu, de exemplu, sau Iorgovan și alții. Deci erau alți lideri, pentru că același lider nu poate să acopere cu ușurință astfel de povești.

Năstase a spus că AUR a crescut pentru că a adus în jurul său oameni capabili și bine pregătiți. El consideră că, în timp, acești oameni ar putea ajunge să schimbe conducerea partidului, iar atunci AUR ar putea deveni un pericol mai mare pentru PSD, mai ales dacă PSD nu își clarifică publicul-țintă.

Năstase a recunoscut că are respect pentru cei care au răbdare să-l asculte pe Călin Georgescu, dar a lăsat de înțeles că nu apreciază stilul și ideile acestuia, pe care le consideră greu de luat în serios și superficiale. Din punctul lui de vedere, așa-numitul suveranism promovat de unii politicieni nu oferă lucruri concrete și poate părea mai mult o imagine fără conținut real.

În același timp, a subliniat că oamenii din spatele AUR au făcut o mișcare inteligentă, aducând în partid persoane competente, precum Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, despre care crede că ar putea influența direcția partidului în viitor. În discuție a fost menționată și Georgiana Teodorescu, considerată o voce puternică la nivel european.

Năstase a spus că este posibil ca, la un moment dat, actualul lider George Simion să fie înlocuit, iar în acel moment AUR ar putea deveni și mai puternic. El a avertizat că PSD riscă să piardă susținere dacă nu își definește clar alegătorii și nu se adresează direct acestora. În opinia lui, conflictele interne și certurile mărunte nu fac decât să îi nemulțumească pe votanții partidului.