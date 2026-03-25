Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri seara, că partidul său este pregătit să își retragă miniștrii din Guvern și să acționeze din opoziție, precizând că nu va susține un guvern minoritar.

Într-o intervenție la România TV, Grindeanu a sugerat că PNL ar putea analiza o colaborare cu AUR pentru a menține o majoritate parlamentară, dar a subliniat că PSD exclude orice alianță sau sprijin primit din partea AUR.

Liderul social-democrat a menționat că vor fi organizate întâlniri pe județe și regiuni pentru a discuta scenariile ca urmare a referendumului intern, insistând că partidul său este pregătit pentru opoziție dacă PNL se înțelege cu AUR.

Grindeanu a acuzat PNL că a trimis „bezele” către AUR, afirmând că PSD a clarificat de mult că nu va forma o majoritate cu acest partid și că așteaptă aceeași poziție fermă și din partea liberalilor.

De asemenea, liderul PSD a comentat că la ultima reuniune a conducerii PNL, în care s-a decis sprijinirea lui Ilie Bolojan, nu s-ar fi discutat explicit excluderea unei colaborări cu AUR, potrivit unor surse politice citate în presa centrală.

„Evident ca e una din soluții (să se retragă miniștrii PSD din Guvern – n.red.) Vom avea întâlniri în județe, pe regiuni. Discutăm scenarii, urmare a referendumului intern. PSD nu face alianță sau majoritate cu AUR. Este exclus. Apoi, nu vom susține un guvern minoritar. Evident ca suntem pregătiți de opoziție (dacă PNL se înțelege cu AUR – n.red.). Am văzut bezelele trimise de la PNL către AUR. (…) Noi am spus că excludem o majoritate cu AUR, să spună și ei”, a afirmat Sorin Grindeanu la postul de televiziune.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu va susține niciun guvern minoritar și că partidul va lua deciziile exclusiv pentru sine, nu pentru PNL, USR sau AUR. El a subliniat că preocuparea principală a PSD rămâne agenda internă și problemele importante pentru români, nu disputele dintre partide.

Liderul PSD a explicat că, în eventualitatea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, deciziile partidului vor fi luate independent, fără a ține cont de alte formațiuni politice.

„În ultimele 24 de ore am văzut și bezele trimise de către reprezentanți ai PNL către AUR (…) Eu nu impun agenda internă nimănui, noi facem lucrurile pentru noi. Văd că toată lumea are treabă cu PSD. Pe noi ne preocupă alte lucruri, importante pentru români, dincolo de ceea ce vor PSD, PNL și USR. Nu îmi permit să dau lecții celorlalți, cum nu permit celorlalți să dea lecții PSD”, a spus Sorin Grindeanu.

În paralel, Sorin Grindeanu a reiterat că PSD nu va intra în alianțe sau majorități cu AUR, iar partidul se pregătește să acționeze din opoziție dacă se confirmă intențiile PNL de colaborare cu acest partid.

În opinia sa, deciziile privind guvernarea trebuie să fie clare, iar PSD își menține poziția fermă de a nu susține guverne minoritare sau partide cu care nu are valori comune.