Premierul Ilie Bolojan a reiterat marți seară, într-un interviu pentru Euronews România, că este un „liberal convins” și a respins afirmațiile conform cărora ar fi apropiat de USR.

El a explicat că prezența sa la evenimente ale unor partide cu care PNL se află în coaliție reprezintă un gest de bun simț și nu reflectă o afinitate politică. Bolojan a subliniat că astfel de acuzații nu au legătură cu interesul public și nici cu seriozitatea funcțiilor pe care le deține.

El a detaliat că participarea sa la evenimente interne ale unor formațiuni partenere, inclusiv UDMR și USR, a fost motivată de respectul față de colaboratori și parteneri de guvernare, precizând că experiența sa de peste 30 de ani în PNL demonstrează apartenența sa fermă la partid.

Potrivit prim-ministrului, salutarea membrilor altor partide la evenimente oficiale este o chestiune de politețe și de bun simț, iar contextul nu trebuie interpretat ca o manifestare de simpatie politică.

„Astea sunt… nu au nicio legătură nici cu interesul public, nici cu un aspect de seriozitate care ţine de funcţiile pe care le ocupăm. (…) Dacă un partid te invită să te duci, în calitate de partener, de coleg de guvernare, să saluţi un congres, gândiţi-vă că asta s-a întâmplat şi la UDMR, asta s-a întâmplat şi la USR, şi mie mi s-a părut de bun simţ să te duci să-i saluţi pe oameni. Dar cei care mă ştiu… sunt în PNL de peste 30 de ani de zile şi vă daţi seama că nu trebuie să explic de ce sunt în acest partid pentru că asta am demonstrat-o în toţi aceşti ani”, a precizat Ilie Bolojan.

În cadrul aceluiași interviu, Ilie Bolojan a explicat că atribuirea de funcții publice membrilor USR se face conform algoritmului politic și ponderii fiecărui partid în coaliție.

Prim-ministrul a arătat că aceste numiri nu reprezintă un argument pentru o eventuală apropiere de USR și că, în exercitarea funcției de premier, prioritatea sa a fost și rămâne interesul țării.

Bolojan a subliniat că, indiferent de partid, munca sa a fost întotdeauna orientată spre binele comunităților locale – mai întâi Oradea, apoi județul Bihor, iar acum întreaga țară.

El a explicat că atunci când un partid intră într-o coaliție, este normal ca acesta să ocupe anumite portofolii, iar prioritatea unui lider politic aflat în guvern trebuie să fie interesul public și nu avantajele unei formațiuni.

Ilie Bolojan a adăugat că gestionarea aspectelor secundare trebuie făcută într-o manieră civilizată, iar acțiunile sale vor fi evaluate prin prisma rezultatelor obținute pentru comunitate și țară.

„Când eşti într-o coaliţie, atunci şi fiecare partid ocupă nişte posturi, funcţie de ponderea pe care o are. Partidul nou care a venit în această coaliţie, pentru că celelalte erau în coaliţie, a fost USR. Normal că s-au făcut mai multe numiri, dar cele care revin, ponderea acestui partid, da, ceilalţi erau pe poziţii. Deci nu există astfel de argumente. Eu am încercat în toată această perioadă să fiu premierul României. Când eşti pe o asemenea funcţie, prima ta prioritate este ţara, nu un partid, nu un alt partid. Sunt un liberal convins. Dar când am fost pe o funcţie publică, totdeauna prima mea prioritate a fost la Oradea, oraşul Oradea, la Bihor, judeţul Bihor, iar acum este ţara noastră. Asta este cea mai importantă prioritate. Celelalte aspecte sunt lucruri secundare, pe care trebuie să le gestionăm într-o manieră civilizată şi cred că dacă asta este gândirea, atunci, cu aceste perioade dificile, în timp lucrurile se vor vedea că într-adevăr, ai făcut ceea ce trebuie atunci când ai ocupat un post, pentru comunitate sau pentru ţară”, a mai spus șeful Guvernului.

Președintele PNL a respins, de asemenea, speculațiile potrivit cărora s-ar fi opus adoptării unei rezoluții a partidului care să interzică orice colaborare cu AUR, fie și punctuală.

El a precizat că a propus o rezoluție clară și concisă și că modificările ulterioare aduse de alți membri au fost doar ajustări, fără a schimba esența documentului.