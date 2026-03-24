Premierul Ilie Bolojan a comentat viitorul coaliției de guvernare în contextul tensiunilor tot mai vizibile dintre USR și PSD, afirmând că social-democrații ar fi încălcat anumite reguli stabilite prin protocolul politic.

Șeful Executivului a arătat că rămâne de văzut dacă alianța formată din PSD, PNL, USR și UDMR va continua după sărbătorile de Paște, însă a subliniat că, în opinia sa, o coaliție stabilă este necesară în actualul context internațional și economic.

El a explicat că România se confruntă cu presiuni majore generate de deficitul bugetar și de obligația de a-l reduce în cursul acestui an, iar urgențele existente ar impune o guvernare solidă, bazată pe colaborare între partide.

Totodată, premierul a remarcat că funcționarea unei coaliții cu patru formațiuni politice nu este ușoară, însă a acuzat PSD că ar fi escaladat conflictul politic prin încălcarea protocolului, ceea ce ar afecta încrederea reciprocă dintre parteneri. În opinia sa, lipsa respectului între partide ar putea conduce și la pierderea respectului cetățenilor.

Bolojan a mai transmis că atât PNL, cât și PSD poartă o responsabilitate majoră pentru situația actuală a țării și a lansat un apel către social-democrați să își analizeze poziția și rolul în cadrul guvernării. El a avertizat că, în cazul în care coaliția ar fi destrămată după ce a contribuit la echilibrarea contextului economic, PSD ar putea deveni responsabil de destabilizarea Executivului.

„Va rămâne de văzut. Eu cred că e bine să avem o coaliție. Suntem într-un context internațional care nu este comod. Suntem într-o situație de deficit și trebuie să-l reducem anul acesta. Urgențele pe care le avem ar presupune o guvernare stabilă care presupune o coaliție stabilă. Acesta este un element de bază. Sigur că într-o coaliție cu patru partide nu e foarte comod. Fără să fac considerații, dar e evident că PSD a escaladat o zonă de conflict încălcând protocolul coaliției. A încălcat protocolul. Trebuie să respecte niște reguli. Dacă niste partide nu se respectă între ele e greu de presupus că vom câștiga respectul cetățenilor. (…) Cel puțin două partide din această coaliție au o responsabilitate mare pentru situația actuală a României, PNL și PSD. Facem un apel către PSD pentru a-și analiza responsabilitate și poziția pe care o are. Dacă spargi o coaliție care a reușit să echilibreze situația în care eram, PSD devine responsabil de dinamitarea unui Guvern”, a declarat Ilie Bolojan, marți seară, la Euronews România.

„Ar fi o anormalitate să dai cu piciorul la tot ce s-a făcut. Mi s-a părut normal să avertizăm PSD pentru dinamitarea guvernului. Dacă te duci în aroganță politica și acționezi într-o zonă distructivă, trebuie să-ți asumi. (…) PSD nu poate fugi de responsabilitate, pentru că a fost mulți ani la guvernare în ultimii 35 de ani. Să facem un apel către PSD, să-și analizeze poziția și responsabilitățile pe care le are”, a mai spus șeful Guvernului.

„Ar fi bine să avem o coaliție, pentru că suntem într-o situație dificilă, de deficit. Anul acesta, trebuie să ne reducem deficitul; doar dobânzile sunt prognozate la 60 de miliarde de euro… Aceste constrângeri pe care le avem ar presupune să ai o guvernare stabilă, care nu se poate dacă nu ai o coaliție stabilă”, a afirmat prim-ministrul.

Totodată, Ilie Bolojan a admis că Executivul a fost nevoit să adopte „măsuri dureroase” pentru populație, însă a susținut că nu exista o alternativă reală pentru a corecta dezechilibrele economice.