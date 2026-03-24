PSD se află într-un moment critic în relația cu partenerii de guvernare, pe fondul unor tensiuni politice care ar fi ajuns la un nivel dificil de gestionat. Potrivit surselor citate de Antena 3, comunicarea dintre liderii coaliției este aproape inexistentă, iar mecanismele obișnuite de coordonare politică nu mai funcționează.

În acest context, ședințele coaliției ar fi fost suspendate, iar deciziile majore sunt amânate până la o eventuală clarificare a poziției social-democraților. Lipsa dialogului politic a generat un blocaj instituțional, în care responsabilitatea actului de guvernare revine aproape exclusiv premierului și miniștrilor, fără o susținere politică coerentă din partea partenerilor.

Sursele politice indică faptul că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar urma să anunțe oficial direcția partidului în jurul datei de 20 aprilie, după o amplă consultare internă. Aproximativ 5.000 de membri ar urma să fie implicați în acest proces, ceea ce sugerează o decizie strategică majoră pentru viitorul formațiunii.

În perioada de până la această dată, activitatea guvernamentală continuă într-un climat de incertitudine, fără întâlniri formale ale coaliției și fără un cadru clar de cooperare politică.

PSD discută mai multe opțiuni pentru perioada imediat următoare, în funcție de evoluția relațiilor din interiorul coaliției și de poziționarea celorlalte partide. Una dintre variantele luate în calcul este refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR, posibil extinsă și către USR.

Această opțiune este însă condiționată de o schimbare la nivelul conducerii executivului. Social-democrații ar respinge categoric continuarea guvernării sub conducerea actualului premier Ilie Bolojan, considerând necesară o recalibrare a echilibrului politic din executiv.

Un al doilea scenariu presupune trecerea PSD în opoziție, în situația în care în PNL s-ar consolida o linie politică favorabilă actualului premier, iar liberalii ar construi o alianță de dreapta împreună cu USR. Această variantă ar marca o reconfigurare majoră a spectrului politic și ar deschide calea unor noi negocieri parlamentare.

Deși conducerea PSD respinge oficial ideea unei colaborări cu AUR, informațiile din interiorul partidului sugerează că această opțiune nu este complet exclusă în discuțiile informale, în special la nivel local. Această ambiguitate reflectă presiunile interne și nevoia de a menține deschise mai multe direcții strategice.

În paralel cu discuțiile din interiorul PSD, liderii PNL transmit mesaje care indică o posibilă schimbare de strategie politică. Vicepreședintele liberal Alexandru Muraru a subliniat existența unei tendințe în partid de a evita proiectele comune cu social-democrații.

Acesta a făcut referire la discuții informale privind formarea unei alianțe de dreapta, care ar putea include PNL și USR, sugerând astfel o repoziționare clară față de actualul partener de guvernare. Declarațiile indică o distanțare progresivă și o pregătire pentru eventuale scenarii post-coaliție.

În același timp, Muraru a exclus existența unor negocieri privind înlocuirea premierului Ilie Bolojan, subliniind că nu există scenarii alternative în acest sens. Această poziție rigidă complică și mai mult posibilitatea unui compromis între partenerii de guvernare.

Pe fondul acestor evoluții, scena politică se află într-un moment de incertitudine accentuată, în care deciziile PSD vor avea un impact decisiv asupra stabilității guvernamentale și asupra echilibrului de putere din România.