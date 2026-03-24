Deputatul PSD Adrian Câciu a anunțat, pe contul său de Facebook, că AUR a contestat bugetul la Curtea Constituțională pentru a bloca alocarea banilor destinați pensionarilor și persoanelor sărace, împiedicând ca sprijinul să ajungă la beneficiari înainte de Paște. El a adăugat că acest tip de opoziție față de ajutoarele sociale a fost manifestat anterior și de Bolojan, care, potrivit lui Câciu, a folosit proceduri controversate și atacuri publice la adresa PSD și a persoanelor care urmau să primească sprijinul.

Câciu a afirmat că, deși nu există o alianță formală între PNL și AUR, acțiunile lor par să se completeze în mod discrețios, blocând măsurile de sprijin social în locurile în care Bolojan nu a reușit. El a criticat și utilizarea de către AUR a unei proceduri „inedite” în comisie, despre care susține că doar membrii PNL erau pregătiți, având la ei regulamentele comisiilor.

Deputatul PSD a concluzionat că aceste acțiuni reprezintă, în opinia sa, un fel de „dragoste pe furiș” împotriva oamenilor vulnerabili și că românii trebuie să cunoască adevărul.

„De ce a contestat AUR bugetul la CCR? Te-ai întrebat? Pentru a bloca banii destinati pensionarilor si persoanelor sărace! Fix pentru ca sprijinul adresat persoanelor vulnerabile sa nu poată ajunge la acestea înainte de Paște! Cine s-a mai opus acestui tip de ajutor? Fix BOLOJAN! Cu tam-tam, cu circ, cu jigniri la adresa PSD dar si al oamenilor săraci care trebuiau să beneficieze de acest sprijin! Exista alianța PNL-AUR? Nu, la starea civilă! E amantlâc? Asta devine o certitudine! Unde nu poate bloca BOLOJAN, blochează AUR! (Nu uitati ca si la amendament, AUR a folosit o procedura „inedita” pentru care, ce sa vezi, doar penelistii din comisie erau pregatiti, avand la ei cărticelele cu regulamentul comisiilor). Dragoste pe furiș, împotriva oamenilor! Mai simplu de atât nu detaliez, astăzi! Dar, românii trebuie să știe adevărul!”, a scris Câciu.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat pe contul său de X că mesajul transmis de Europa este unul clar: cetățenii își doresc echilibru, responsabilitate și soluții concrete. El a subliniat că, pe întreg continentul, se observă o creștere a încrederii în agenda social-democrată modernă și orientată spre viitor, în timp ce forțele de dreapta pierd teren.

Grindeanu i-a felicitat pe colegii săi pentru victoria categorică obținută în alegerile locale din Franța și a apreciat rezistența fermă a stângii din Italia împotriva măsurilor populiste, afirmând că aceasta reprezintă direcția de care Europa are nevoie.

„Europa transmite un mesaj clar: oamenii își doresc echilibru, responsabilitate și soluții concrete. Pe tot continentul, observăm o încredere tot mai mare într-o agendă social-democrată modernă și orientată spre viitor, pe măsură ce forțele de dreapta pierd teren. Felicitări colegilor noștri pentru victoria lor categorică în alegerile locale din Franța și stângii din Italia pentru că a rezistat ferm împotriva măsurilor populiste. Aceasta este direcția de care are nevoie Europa”, a scris Grindeanu.