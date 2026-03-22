Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat detalii despre sprijinul financiar acordat în acest an pensionarilor, atât pentru Paște, cât și pentru Crăciun. Sumele diferă în funcție de nivelul pensiei și sunt împărțite în două tranșe.

Florin Manole a explicat că pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei vor primi 1.000 de lei, în două tranșe egale. Pentru cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei este prevăzut un ajutor de 800 de lei, iar pensionarii cu pensii între 2.000 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei, de asemenea în două tranșe.

El a transmis că aceste beneficii se aplică unui număr de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și includ atât pensionarii din sistemul contributiv, cât și pe cei militari. Ministrul a precizat că niciuna dintre categoriile de pensionari militari nu va fi exclusă, în contextul discuțiilor anterioare privind amendamentele legate de această categorie.

„În primul rând, detaliile despre beneficii pentru oameni. E vorba despre 1.000 de lei, în două tranșe, pentru pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensionarii cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei și 300 de lei, împărțiți în două tranșe, pentru pensionarii care au pensii între 2.000 și 3.000 de lei. E vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari. E vorba și despre pensionarii pe contributivitate, și despre pensionarii militari. Niciuna dintre categoriile de pensionari militari nu va fi lăsată deoparte, pentru că au fost discuții în legătură cu amendamentele pentru pensionarii militari. Unii s-au opus, dar am reușit să acordăm aceste beneficii pentru toți pensionarii care au pensii sub 3.000 de lei”, a declarat ministrul Muncii pentru România TV.

În ceea ce privește calendarul plăților, ministrul a arătat că prima tranșă ar trebui acordată cât mai curând posibil. Totuși, întârzierea bugetului și a actului normativ necesar pentru implementarea măsurii creează riscul ca banii să fie virați abia după Paște.

Florin Manole a transmis că există eforturi pentru ca plata să fie făcută înainte de sărbători, menționând că instituțiile implicate lucrează pentru a respecta acest termen. El a arătat că există înțelegerea faptului că perioada sărbătorilor implică cheltuieli mai mari pentru familii și că sprijinul financiar este necesar înainte de Paște.

A doua tranșă este programată să fie acordată înainte de Crăciun, conform planului anunțat.

„Două tranșe egale, una cât de curând putem, pentru că aici avem o mică problemă. Întârzierea bugetului și a actului care să pună în aplicare acest pachet ne pune în risc de a nu putea acorda primul sprijin înainte de Paște, ci probabil după Paște. Facem tot posibilul să facem lucrurile înainte de Paște cu prima tranșă și a doua tranșă înainte de Crăciun. Casa de Pensii face tot posibilul și eu sunt convins că există toate șansele să se întâmple asta. Toată lumea înțelege că e nevoie ca banii să vină înainte de sărbătorile pascale, când toate familiile au cheltuieli și au nevoie de bani”, mai punctează Florin Manole.

Ministrul a abordat și subiectul vârstei de pensionare, precizând că nu există nicio inițiativă sau proiect în lucru care să vizeze majorarea acesteia. El a transmis că nu există discuții sau acorduri în acest sens și că informațiile apărute în spațiul public nu sunt confirmate de minister.

„Nu avem nicio discuție, nicio înțelegere, niciun agreement, niciun proiect pentru a crește vârsta de pensionare. Îi liniștesc pe cei care aud zvonuri despre așa ceva: nu e niciun act normativ la care să lucreze Ministerul Muncii. Îmi pare foarte rău că au fost câteva luni în care cei care urmau să se pensioneze din apărare și siguranță națională au fost alarmați de zvonuri care astăzi se dovedesc incorecte. Vârsta de pensionare nici la pensionari nu se modifică”, specifică Florin Manole.

În ceea ce privește pensiile, Florin Manole a arătat că indexarea acestora este luată în calcul începând cu 1 ianuarie 2027. El a explicat că se dorește o creștere mai consistentă, dar discuțiile concrete vor avea loc spre finalul anului 2026, când va fi stabilit procentul exact.

Totodată, este analizată și posibilitatea eliminării contribuției la sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, măsură care ar putea influența venitul net al unor pensionari.

„Din păcate, guvernul Bolojan a înghețat creșterea pensiilor încă din primul pachet. E un lucru care nu a fost văzut cu ochi buni de către noi. Acest lucru nu se mai poate prelungi, iar de la 1 ianuarie 2027 pensiile trebuie indexate, fără nicio discuție. Vom încerca să avem un procent mai crescut al indexării, dar nu am vorbit. Abia a trecut bugetul pe 2026. Discuția va trebui să aibă loc spre finalul lui 2026. Când zic că va trebui să aibă loc, mă refer la „cât”, nu la „dacă”. Deja e prea mult, pensionarii resimt creșterea de prețuri și indexarea trebuie să aibă loc în același timp cu eliminarea CASS-ului pentru pensiile de peste 3.000 de lei”, a mai spus Manole.

Ministrul a mai precizat că procesul de recalculare a pensiilor ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului 2026. Potrivit datelor disponibile, ritmul de lucru a ajuns la peste 12.000 de dosare procesate lunar, în contextul în care există nemulțumiri din partea celor care încă așteaptă finalizarea recalculării.