Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat sâmbătă că va lua măsuri pentru atingerea obiectivului de reducere a cheltuielilor bugetare cu 10%, subliniind însă că „această reorganizare nu va fi un prilej sau un pretext pentru concedieri”.

Oficialul a explicat, într-o conferință de presă susținută la Arad, că intenționează să mențină funcționale serviciile din domeniul asistenței sociale, protecției copilului, ocupării forței de muncă și inspecției muncii, astfel încât acestea să ofere în continuare servicii de calitate.

„(Îmi doresc) un sistem de asistență socială, de protecția copilului, de ocuparea forței de muncă, de inspecție a muncii care să funcționeze și să livreze servicii de calitate, nu care să servească unor economii într-un context”, a afirmat Florin Manole.

Ministrul a precizat că autoritățile locale au transmis Ministerului Muncii solicitări pentru angajarea a aproximativ 2.500 de persoane în sistemul de asistență socială. Diferențele între județe există, însă, potrivit acestuia, nu există niciun consiliu județean care să nu semnaleze nevoia de personal suplimentar.

În acest context, Florin Manole a subliniat că nu este realist ca instituțiile să ceară oameni în plus și, în același timp, să reducă numărul angajaților.

„Suntem, totuși, o țară în care toate consiliile județene au trimis împreună Ministerului Muncii solicitări de angajare a 2.500 de noi oameni în sistemul de asistență socială, cu diferență de la județ la județ, dar nu e nimeni care să nu aibă nevoie de oameni în plus, iar asta nu poate decât să ne ducă la concluzia că nu avem cum să cerem oameni în plus și să livrăm oameni în minus”, a explicat demnitarul.

Ministrul Florin Manole a dat asigurări că nu vor avea loc concedieri nici la nivelul ministerului, nici în instituțiile subordonate.

El a transmis că, dacă ar exista situația în care cineva ar trebui să plece prin decizia sa, acela ar fi chiar ministrul, nu angajații, reiterând că nu se consideră un ministru al concedierilor, ci al muncii și al menținerii locurilor de muncă.

„Nu dăm afară pe nimeni. Zero concedieri. Din Ministerul Muncii, dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului, acela va fi ministrul. Eu nu sunt ministrul concedierilor, sunt ministrul Muncii, nu al trimiterilor oamenilor în șomaj”, a punctat Florin Manole.

În același timp, oficialul a atras atenția asupra deficitului de personal din domeniu, arătând că instituțiile sunt subdimensionate și că reducerea resurselor umane din anumite sisteme ale ministerului ar putea avea efecte negative asupra economiei.

Potrivit lui Florin Manole, Inspecția Muncii a pierdut aproximativ jumătate din personal începând din 2008, ceea ce a dus la slăbirea capacității de control. În opinia sa, această situație afectează în special antreprenorii corecți, care își achită taxele și respectă legislația, întrucât controalele mai puține favorizează practicile neloiale.