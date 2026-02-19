Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că a solicitat Inspecției Muncii să își intensifice prezența în teren, astfel încât instituția să intervină acolo unde apar cele mai multe probleme legate de respectarea legislației muncii.

Acesta a precizat, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că într-o singură săptămână au fost realizate aproape 2.000 de controale, subliniind că statul trebuie să fie prezent pentru a apăra drepturile celor care muncesc și pentru a transmite un mesaj ferm că munca trebuie să fie legală, sigură și protejată.

„Am cerut Inspecției Muncii să fie mult mai prezentă acolo unde contează: în teren. Într-o singură săptămână, au fost făcute aproape 2000 de controale în care statul a fost prezent pentru a apăra drepturile celor care muncesc. Mesajul rămâne clar și ferm: munca trebuie să fie legală, sigură și protejată”, a scris ministrul Muncii, Florin Manole, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit comunicatului transmis de Inspecția Muncii și prezentat de Florin Manole la finalul postării sale, în perioada 9–13 februarie 2026 au fost desfășurate acțiuni de control care au vizat respectarea standardelor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Reprezentanții instituției au arătat că obiectivul principal al verificărilor a fost sprijinirea angajatorilor în menținerea unui mediu de lucru corect și sigur pentru toți salariații.

În total, inspectorii au efectuat 1.999 de controale, dintre care 1.235 în domeniul relațiilor de muncă și 764 în domeniul securității și sănătății în muncă. În urma acestor verificări, au fost dispuse 2.686 de măsuri de remediere, dintre care 1.845 au vizat relațiile de muncă, iar 841 securitatea și sănătatea în muncă, pentru a ajuta angajatorii să se conformeze cerințelor legale.

În urma controalelor, au fost aplicate 1.267 de sancțiuni, dintre care 914 au fost avertismente. Dintre acestea, 298 au vizat relațiile de muncă, iar 616 domeniul securității și sănătății în muncă. Valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la 4.288.800 de lei, cea mai mare parte, respectiv 3.711.300 de lei, fiind aplicată pentru nereguli în zona relațiilor de muncă.

Un obiectiv prioritar al acțiunilor de control a fost combaterea muncii nedeclarate. În perioada menționată, inspectorii au depistat 93 de persoane care prestau muncă la negru. Printre principalele abateri identificate s-au numărat utilizarea muncii nedeclarate, nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă și de odihnă, precum și primirea la muncă a unor salariați part-time peste durata stabilită în contracte.

În domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii au recomandat o atenție sporită asupra siguranței echipamentelor de muncă, în special în ceea ce privește amplasarea instalațiilor de alimentare cu gaz, prevenirea riscului de electrocutare prin izolarea cablurilor deteriorate și împământarea tablourilor electrice, dar și monitorizarea mediului de lucru prin determinări de noxe. De asemenea, s-a insistat asupra interzicerii utilizării echipamentelor fără autorizare ISCIR.

Ca urmare a riscurilor constatate, au fost oprite din funcțiune patru echipamente și a fost dispusă sistarea activității în trei locuri de muncă, până la remedierea problemelor identificate.