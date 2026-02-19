Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a anunțat joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Satu Mare, că actul normativ privind majorarea salariului minim ar urma să fie aprobat la jumătatea anului, astfel încât creșterea să intre în vigoare la termenul stabilit anterior de coaliția de guvernare.

„Va fi aprobat la jumătatea acestui an tocmai pentru a nu crea nelinişte în rândul lucrătorilor şi impredictibilitate în economie în general. Chiar în şedinţa de Guvern de astăzi, la care n-am participat pentru că eram aici, dar am avut secretar de stat, am avut o primă lectură a legislaţiei prin care se creşte salariul minim. Probabil într-o săptămână-două se va aproba actul normativ, astfel încât la termenul aprobat de coaliţie la sfârşitul anului trecut să avem creşterea salariului minim”, a declarat Manole.

Potrivit proiectului, salariul minim brut ar urma să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, dacă actul normativ va fi adoptat. În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei, iar 200 de lei din această sumă sunt scutiți de taxe.

Anul trecut, suma neimpozabilă a fost de 300 de lei, însă, prin așa-numita Ordonanță „Trenuleț”, guvernul a decis reducerea acesteia cu 100 de lei. În aceste condiții, angajații plătiți cu salariul minim ar urma să primească în plus aproximativ 125 de lei net din vară, salariul minim net urmând să ajungă la circa 2.699 de lei.

Proiectul de lege privind majorarea salariului minim se află pe agenda ședinței de guvern de la Palatul Victoria, însă, potrivit unor surse, nu ar avea încă toate avizele necesare, motiv pentru care este posibil ca adoptarea să fie amânată pentru săptămâna viitoare.

În paralel, Guvernul Bolojan analizează și modificări ale legislației privind șomajul. Pe ordinea de zi se află un proiect care ar permite subvenționarea angajării tinerilor cu vârste între 16 și 30 de ani, social-democrații dorind introducerea unor prime de angajare de peste o mie de lei. Acesta este însă un proiect separat, aflat încă în pregătire.

Tot pe agenda executivului ar fi trebuit să se regăsească și prelungirea plafonării prețurilor la gazele naturale, măsură care expiră la 31 martie 2026, însă nici acest proiect nu ar avea încă toate avizele necesare.