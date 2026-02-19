Radu Miruță a intervenit public pentru a clarifica situația pensiilor din sistemul de apărare, după ce Curtea Constituțională a pronunțat o decizie referitoare la reducerea pensiilor magistraților și la majorarea vârstei de pensionare în sistemul judiciar. Ministrul Apărării a subliniat că militarii nu se află în aceeași situație juridică și profesională precum magistrații și că nu există temei pentru diminuarea drepturilor lor.

În mesajul publicat, ministrul a transmis fără echivoc că nu sunt avute în vedere tăieri de pensii în cazul personalului militar și a explicat diferențele dintre cele două sisteme.

Prin această intervenție, ministrul a urmărit să elimine speculațiile apărute în spațiul public după hotărârea Curții Constituționale, care a vizat exclusiv sistemul de pensii din justiție. Radu Miruță a insistat că armata funcționează în alte coordonate, atât în ceea ce privește regimul de pensionare, cât și nivelul veniturilor.

„Mă întreabă multă lume dacă, după decizia CCR de astăzi, se taie pensiile şi la militari. Răspunsul este unul foarte scurt: nu, la militari nu se taie pensiile, pentru că militarii nu sunt în situaţia în care tuturor li se reduce vârsta de pensionare cu 13 ani. Militarii nu sunt în situaţia cu pensii de zeci de mii de euro pe lună, militarii nu sunt în situaţia cu dosare întârziate sau cu infractori cărora li s-au prescris pedepsele. Pensia medie în Ministerul Apărării este de 5.008 lei şi vârsta la care s-au pensionat oameni anul trecut este cu cinci ani mai mare decât vârsta minimă la care ar fi avut dreptul să se pensioneze şi nu au ales să se pensioneze. Nu scad soldele, nu scad salariile, nu scad indemnizaţiile, nu scade numărul de militari”, a transmis el pe Facebook.

În același mesaj, Radu Miruță a arătat că eventualele ajustări bugetare nu vor viza drepturile salariale sau de pensie ale militarilor, ci alte categorii de cheltuieli din interiorul Ministerului Apărării Naționale. Oficialul a indicat existența unor zone în care fondurile nu sunt utilizate suficient de transparent și a anunțat intenția de a corecta aceste disfuncționalități.

Ministrul a explicat că reducerea cheltuielilor va avea loc fără a afecta „nucleul Armatei Române”, respectiv resursa umană, pe care o consideră esențială pentru funcționarea instituției.

„Vor scădea, în schimb, cheltuielile din interiorul MApN, care astăzi se duc nu prin cel mai transparent mod posibil şi nu prin cel mai ortodox mod cu privire la valoarea pentru care sunt cheltuiţi parte din aceşti bani, dar nu afectând nucleul Armatei Române, adică resursa umană”, a declarat el.

Potrivit datelor prezentate de ministru, pensia medie în cadrul MApN este de 5.008 lei, în timp ce pensia medie din sistemul public de stat, la o vârstă standard de pensionare de 65 de ani, este de 2.819 lei lunar. Radu Miruță a precizat că, anul trecut, vârsta efectivă de pensionare a militarilor a fost, în medie, cu cinci ani peste pragul minim legal, ceea ce arată, în opinia sa, că personalul nu se retrage automat la prima oportunitate.

Declarațiile vin într-un moment de dezbatere publică intensă privind echitatea sistemelor de pensii speciale și sustenabilitatea bugetară, însă ministrul Apărării a delimitat clar situația militarilor de cea a altor categorii profesionale vizate de decizia Curții Constituționale.